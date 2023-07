Zu schwer: Easyjet-Flieger kann 19 Menschen nicht mitnehmen

Der Rückflug aus dem Urlaub nach Hause ist wahrscheinlich für die meisten Reisenden nicht sonderlich angenehm. Statt Entspannung und schönen Erlebnissen wartet wieder der Alltag und die Arbeit. Also einfach möglichst schnell hinter sich bringen und nicht groß darüber nachdenken, oder?

Für Passagierinnen und Passagiere, die von der kanarischen Urlaubsinsel Lanzarote nach Liverpool in England fliegen wollten, ist dieser Plan nicht aufgegangen. Ihr Flieger sollte eigentlich am 5. Juli gegen 21.45 Uhr starten – doch daraus wurde nichts.

Denn: Vor dem Start meldete sich der Pilot über Lautsprecher bei den Reisenden und informierte, dass das Flugzeug zu schwer zum Starten sei. Die einzige Lösung: Mehrere Passagierinnen und Passagiere müssten wieder aussteigen.

Wieso war das Flugzeug zu schwer?

Wie konnte es zu dieser Situation kommen? Die Erklärung lieferte der Pilot gleich mit, wie in einem Video zu hören ist, das in den sozialen Medien kursiert: „Weil Sie so viele sind, ist es ein ziemlich schweres Flugzeug. Dieses schwere Flugzeug in Kombination mit einer ziemlich kurzen Startbahn und einigen Winden, die im Moment nicht besonders günstig sind, bedeutet, dass das Flugzeug bei den derzeitigen ungünstigen Bedingungen hier auf Lanzarote zu schwer ist, um abzuheben“, heißt es in der Durchsage, die gefilmt wurde.

Und weiter: „Sie fragen sich jetzt vielleicht, wie es weitergeht, und genau das möchte ich Ihnen sagen. Ich habe mit unserem Operationsteam gesprochen, und die einzige Möglichkeit, ein Problem mit einem schweren Flugzeug zu lösen, besteht darin, es etwas leichter zu machen. Wenn möglich, würde ich gerne bis zu 20 Freiwillige bitten, heute Abend nicht nach Liverpool zu fliegen.“

Obwohl in dem Video zu hören ist, dass einige Flugreisende sagen, dass sie nicht freiwillig verzichten wollen, fanden sich schließlich 19 Menschen, die über Nacht auf Lanzarote bleiben. Gegen 23.30 Uhr hob das Flugzeug in Richtung England ab.

Gegenüber der englischen Zeitung „Independent“ bestätigte Easyjet, dass 19 Menschen freiwillig darauf verzichtet haben, den Flug EZY3364 zu nehmen. Dies sei ein routinemäßiger Vorgang und nichts außergewöhnliches, so ein Sprecher.

Flugreisende erhalten Entschädigung

Dafür, dass die Passagierinnen und Passagiere freiwillig verzichtet haben, wurden sie von Easyjet entschädigt. Für jeden gab es 500 Euro, außerdem wurde ihnen Essen und eine Übernachtung bezahlt – eine alternativen Rückflug zu einem späteren Zeitpunkt gab es natürlich auch noch.

Unabhängig von dem Fall auf Lanzarote ist es jedoch nicht immer clever, freiwillig auf seinen Sitzplatz zu verzichten. Wer das Angebot der Fluggesellschaft annimmt, verliert damit nämlich jegliche Entschädigungsansprüche, die Reisenden laut EU-Fluggastrechteverordnung zustehen. Diese Kompensationen können teilweise deutlich über dem liegen, was die Airline Passagierinnen und Passagieren anbietet.

