Sehenswürdigkeiten in Paris schließen wegen Protesten

Die landesweiten und teilweise gewaltsamen Demonstrationen in Frankreich haben nun auch Einfluss auf berühmte Touristenattraktionen in Paris. Mehrere Sehenswürdigkeiten kündigten an, dass sie aufgrund der Streiks geschlossen bleiben.

Der Unmut über die umstrittene Rentenreform in Frankreich führt seit Wochen zu Protesten und Streiks. Besonders in Paris herrschen deswegen teilweise Ausnahmezustände. Am Donnerstag haben nun mehrere populäre Touristenziele in der französischen Hauptstadt erklärt, dass sie geschlossen bleiben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Betroffen davon sind der Eiffelturm, das Schloss Versailles und der Arc de Triomphe. Wegen des Generalstreikes werden die Sehenswürdigkeiten am Donnerstag nicht für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Das teilte unter anderem das Schloss Versailles auf Twitter mit.

Macron nennt Rentenreform alternativlos

Wer bereits ein Ticket für den Eiffelturm gekauft hatte, soll laut des französischen Nachrichtensenders „bfm.tv“ per Mail über alternative Möglichkeiten eines Besuchs informiert werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Rentenreform des französischen Präsidenten Emmanuel Macron sieht vor, das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre anzuheben. Die Reform soll trotz der massiven Proteste noch vor Ende des Jahres in Kraft treten. Macron äußerte Verständnis für den Unmut, die Reform sei jedoch alternativlos.

RND/fred