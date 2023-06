Ein Traum in Lila: Lavendelfeste in Frankreich und Spanien

Im Sommer verwandeln sich Teile Frankreichs von Ende Juni bis Mitte August in farbintensive Landschaften. Wer schon einmal zur vollen Blütezeit durch Lavendelfelder schritt und den Duft der Pflanzen inhalierte, wird noch lange daran zurückdenken. Neben seiner Pracht ist die Pflanze aber auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.

Zu Ehren des blauen Goldes feiern einige Orte im Sommer Lavendelfeste, die meist Konzerte, Lavendelmärkte und ein buntes Rahmenprogramm beeinhalten. Und auch in Spanien gibt es einen Ort, der den französischen ebenbürtig ist und zum Romantikfest auf den Feldern einlädt. Wir stellen dir sechs der Feste vor.

1. Lavendelfest in Ferrassières in Frankreich

Jeder erste Sonntag im Juli ist in Ferrassières in Frankreich für das Lavendelfest reserviert. Der Mini-Ort mit den rund 120 Einwohnern und Einwohnerinnen feiert dann die Ernte des laufenden Jahres, die auf großen Feldern rund um das Dorf in leuchtendem Lila blüht. 2023 ist es am 2. Juli soweit.

Zu den Programmpunkten des Festes gehören etwa Spaziergänge, Konzerte, eine Lavendelbrennerei und ein Markt mit lokalen Produkten. Die Restaurant Les Marronniers und L‘entre‘pot‘ bieten spezielle Menüs an.

Leuchtende Lavendelfelder umgeben das Dorf Ferrassières. © Quelle: imago images/Richard Manin

2. Lavendelfest in Montélimar in Frankreich

Montélimar gehört zu den Anlaufpunkten der Lavendelroute in Frankreich. Bekannt ist die knapp 40.000 Einwohnerinnen und Einwohner zählende Stadt, die an der Nationalstraße 7 liegt, auch für ihr Nougat. Nach zwei Jahren Pause aufgrund der Corona-Pandemie findet 2023 das Lavendelfest wieder statt. Am 8. und 9. Juli wird die Blütenpracht des Lavendels gefeiert.

Im Stadtzentrum wird es Veranstaltungen rund um die Pflanze geben und Produkte, die aus der Pflanze gewonnen wurden, angeboten. Zum Begleitprogramm gehört auch eine Ausstellung über die Welt der Bienen und Malworkshops.

Auch in Montélimar findet jedes Jahr ein Lavendelfest statt. © Quelle: imago images/Andia

3. Lavendelfest in Valensole in Frankreich

So ein Violett kennt man sonst nur aus Bildern: Die Lavendelfelder um Valensole leuchten im Sommer in unwirklicher Schönheit. Am dritten Sonntag im Juli wird beim Fête de la Lavande de Valensole die prächtige Pflanze gefeiert. In dem Ort mit den knapp 3200 Einwohner und Einwohnerinnen schlenderst du dann über einen Lavendelmarkt, lauschst Musik und kannst Lavendel-Produkte erwerben.

Von außergewöhnlicher Schönheit: die Lavendelfelder bei Valensole. © Quelle: imago images/ingimage

Ob die fast außerirdische Schönheit der Lavendelfelder auch Marsmenschen angezogen hat? Am 1. Juli 1965, so die Legende, soll jedenfalls ein Bauer auf seinem Feld bei Valensole einem UFO und seinen Insassen auf einem Lavendelfeld begegnet sein. Also: Augen auf!

4. Lavendelfest Digne-les-Bains in Frankreich

Wie ein rosa Jäckchen trägt die 17.000 Einwohner-Stadt Digne-les-Bains im Sommer ihren Mantel aus Lavendelblüten. Jedes Jahr feiert die Stadt das Symbol der Region: den Lavendel. Beim sogenannten Corso of the Lavender wird die blühende Pflanze mit einem traditionsreichen Umzug, mit Musik, geschmückten Wagen und in Trachten gehüllten Teilnehmenden geehrt.

Zum Rahmenprogramm des Events, das vom 4. bis 8. August 2023 stattfindet, gehören Konzerte, Paraden, Karneval, Blaskapellen und Co. Im Lavendelmuseum des Ortes kannst du dich über die Geschichte des Lavendelanbaus ab dem Jahr 1900 informieren.

Lavendelfelder prägen die gesamte Region rund um Digne-les-Bains. © Quelle: imago images/Wolfgang Kaehler

5. Lavendelfest in Sault en Provence in Frankreich

Auch in dem kleinen Ort Sault wird das sogenannte blaue Gold der Provence gefeiert. Am 15. August 2023 ehrt die Gemeinde mit den knapp 1400 Einwohnerinnen und Einwohnern den blühenden Lavendel. Zum Programm gehören Gemäldeausstellungen, ein Markt mit Lavendelprodukten und regionalen Produkten sowie Einblicke in Handwerksstätten und Bauernhöfe.

Beim Lavendelfest in Sault-en-Provence findet die Meisterschaft im Lavendelschneiden statt. © Quelle: imago images/Angelo Cavalli

Als besonderes Event findet beim Lavendelfestival in Sault auch die französische Meisterschaft im Lavendelschneiden statt. Auf dem Gelände der Pferderennbahn von Deffends treten Amateure und Profis mit Sicheln zum Wettstreit an. Es handelt sich um die einzige Pferderennbahn Frankreichs, deren Zentrum ein Lavendelfeld schmückt.

6. Lavendelfest in Brihuega in Spanien

Auch Spanien kann Provence-Feeling: Die Lavendelfelder der Kleinstadt Brihuega in der zentralspanischen Provinz Guadalajara sind eine Augenweide und gehören zu den größten Touristenattraktionen dieser Region. Am 14. und 15. Juli 2023 wird in dem Ort mit rund 2400 Einwohnerinnen und Einwohnern das Festival de la Lavanda, das Lavendelfest, gefeiert. Zu dieser Zeit stehen die Felder in voller Blüte und Pracht.

Lila und orangefarbener Himmel bei Sonnenuntergang in einem Lavendelfeld im Sommer bei Brihuega. © Quelle: imago images/imagebroker

Für die Open-Air-Veranstaltung zur Feier der neuen Ernte werden zur Zeit des Sonnenuntergangs Konzerte auf den Lavendelfeldern veranstaltet. Kaum vorstellbar, dass diese Naturkulisse nur rund 90 Kilometer vor den Toren Madrids stattfindet. Abgerundet wird das Event mit gastronomischen Angeboten und dem betörenden Duft des Lavendels.

