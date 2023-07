Eine Katze als Bahnhofsvorsteherin: An diesen Orten sind Tiere im Amt

Manchmal denkt man, man habe schon alles auf der Welt gesehen, und dann trabt der Bürgermeister auf seinen vier Hufen neben einem her. Oder er schlabbert mit seiner langen Zunge Bier zwischen den Gitterstäben durch. Das gibt es doch gar nicht? Doch, an diesen tierverrückten Orten schon.

Wer biertrinkende Ziegen-Bürgermeister, schnurrende Bahnhofsvorsteherinnen mit Kultfaktor oder Bulldoggen mit Mission sucht, sollte sich diese Reiseziele auf der Agenda eintragen. Wir präsentieren dir Beispiele aus England, Japan und den USA, bei denen der Niedlichkeitsfaktor nicht zu kurz kommt.

1. Der englische Bürgermeister Patrick

Patrick ist Bürgermeister im englischen Cockington in der Grafschaft Devon. So weit klingt das erst mal nicht ungewöhnlich, wäre Patrick nicht ein Pony. Einige Bewohner und Bewohnerinnen des Dorfes im Westen von England starteten extra eine Petition, um Patrick zum Ortsvorsteher zu ernennen.

Das Shetland-Pony erfüllt so manche Aufgaben eines Bürgermeisters perfekt. Es spaziert durch den Ort und bei Eröffnungen ist es anwesend und beißt feierlich die Bänder durch. Entscheidungen im Rathaus trifft es aber keine, erklärten die Halter der tierischen Berühmtheit gegenüber dem ZDF.

Im Dorf lässt sich der Vierbeiner regelmäßig sehen. Dabei trägt er einen roten Umhang und gibt sich volksnah: Streicheleinheiten nimmt das Therapie-Pony gerne entgegen. Wer den Ort besucht, bekommt neben dem ganz besonderen Bürgermeister auch eine idyllische Atmosphäre geboten, denn das Dorf sieht aus, als wäre es einem Bilderbuch entsprungen.

2. Bahnhofsvorsteherin Tama in Japan

Ziemlich abgelegen liegt der Bahnhof Kishigawa in Japan. Und genau das war das Problem. Die Bahngesellschaft soll 2007 kurz vor dem Ruin gestanden haben, bis Katze Tama das Amt der Stationsvorsteherin von ihrem menschlichen Vorgänger erbte und zu einer Medien- und Touristenattraktion wurde.

Mit passender Dienstmütze ausgestattet, begrüßte die dreifarbige Glückskatze fortan Besuchende und wurde zum beliebten Selfie-Accessoire. Der Bahnhof wurde gerettet und die Kis­hi­ga­wa-Zuglinie stellte sich voll auf die Katzenthematik ein: Ein Souvenir-Shop, ein Bahnhofsdach mit Katzenohren und im Tama-Stil gestaltete Katzen-Züge komplettieren die Mieze-Euphorie.

2015 verstarb Tama. Ihr zu Ehren wurde ein Schrein im Bahnhof errichtet und sie wurde zur Gottheit ernannt. Aber ohne Katze im Bahnhof möchte man hier nicht mehr leben: Tama 2, die zuvor bereits als Assistentin von Tama im Einsatz war, zieht jetzt die Strippen.

3. Bulldogge mit Mission

Dass es möglich war, in Rabbit Hash im US-Bundesstaat Kentucky die Bulldogge Wilbur Beast 2020 zum Bürgermeister zu wählen, ist politischer Korruption zu verdanken. Denn obwohl der Ort nur etwa 300 Einwohnende hat, kam der Vierbeiner auf 13.143 Stimmen. Der Hintergrund: Jeder, der einen Dollar spendet, durfte wählen. Auch mehrfach. Mayor Wilbur war geboren.

Damit setzte der kleine Ort eine lange Tradition fort: Seit 1998 werden hier Hunde zum Bürgermeister oder zur Bürgermeisterin ernannt. Vorgängerinnen waren etwa Border-Collie-Hündin Lucy Lou und die Pitbull-Dame Brynneth Pawltro.

Und die politische Agenda des knopfäugigen Bürgermeisters Wilbur kann sich sehen lassen. Laut „Süddeutscher Zeitung“ stehen unter anderem die Unterstützung weiblich geführter (Hundesnack-)Unternehmen, auf Brustkrebs aufmerksam zu machen und berühmte Sätze von Mahatma Gandhi wiedergeben auf seinem Programm.

4. Tierische Ehrenbürgermeister in Fair Haven im US-Bundesstaat Vermont

Um eine Spendenaktion zugunsten eines Kinderspielplatzes voranzutreiben, schickte der Ort Fair Haven 2019 tierische Kandidaten für die Position als Ehrenbürgermeister ins Rennen. Hunde, Katzen, ja sogar eine Wüstenrennmaus namens Crystal traten an, um an den Posten zu gelangen.

Gewonnen hat Hausziege Lincoln, die erst mal für ein Jahr auch bei öffentlichen Veranstaltungen zugegen sein sollte. Doch schon der erste Gang ins Rathaus war ein Kraftakt: Lincoln betrat das Gebäude nur widerwillig und hinterließ allerhand Kot rund um sein neues Büro, weiß die „Süddeutsche Zeitung“ zu berichten.

Die Aktion machte trotzdem Schule und die tierische Rathausbesetzung wurde weitergeführt: bluewin berichtete 2021 über Lincoln und Murfee, einen Cavalier King Charles Spaniel, die beide als Ehrenbürgermeister in Fair Haven aktiv sind.

Mittlerweile sei auch das Geld für den Spielplatz zusammengekommen und doch gibt es einen Wermutstropfen, denn ausgerechnet der Ehrenbürgermeister Murfee sei dort nicht willkommen. Ein „Hunde verboten“-Schild prangt an dem Spielplatz. „Murfee wird das mit der Stadt besprechen“, wird sein scherzendes Frauchen zitiert. „Er wird dagegen Einspruch erheben.“

5. Golden-Retriever-Regierung in Idyllwild

Seit 2013 setzt man in Idyllwild auf Golden Retriever als Bürgermeister. Ein Umstand, der dem Ort in Kalifornien zu mehr Tourismus verholfen hat. Bereits mit elf Monaten übernahm Maximus the Mighty Dog Mueller II., kurz: Max, den Job. Er posierte für Fotos und unterstützte die Spendenaktion „Idyllwild Animal Rescue Friends“.

An seiner Seite: Mitzi und Mikey, ihres Zeichens ebenfalls Golden Retriever. Gemeinsam besuchten sie Krankenhäuser und Hospize, hießen Touristen und Touristinnen willkommen und setzten sich für das Gute ein.

Diesen freundlichen Einfluss möchte in Idyllwild niemand mehr missen. Als Max II. bei einer Operation im Sommer 2022 stirbt, ist die Trauer groß. Nach kurzer Suche wurde ein Max III. für den Posten gefunden und zum Bürgermeister ernannt. Die tierische Tradition wird hier weiter am Leben gehalten.

6. Ziege gewinnt seit den 80ern bei Wahl in Texas

Vor dem General Store im Ort Lajitas hat der Bürgermeister seinen Wohnsitz. Zusammen mit seiner Frau wird hier rumgelegen und dann und wann ein Bier geschleckt. Clay Henry III., so der klangvolle Name des amtierenden Bürgermeisters, ist eine Ziege. Schon seit den 80er-Jahren wird der Ort im Bundesstaat Texas an der Grenze zu Mexiko von tierischen Bürgermeistern regiert.

Die Geschichte dazu erzählt man sich folgendermaßen: Als in den 80er-Jahren Tommy Steele, ein Mann aus Houston, zum Bürgermeister von Lajitas gewählt wird, erzürnte das einen Einheimischen derart, dass er sagte, wenn ein Mann aus Houston hier Mayor sein kann, dann kann das auch eine Ziege.

Bei der nächsten Wahl sollte sich das bestätigen. Zwar kämpfte Steele für seine Wiederwahl, aber auch ein Hund namens Buster und die Ziege Clay Henry traten an. Clay Henry konnte den Erfolg und das Amt für sich verbuchen. Und bis heute wird diese Tradition fortgeführt.

