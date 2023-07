El Niño naht: Was das Wetterphänomen für den Urlaub bedeutet

Er ist wieder da: Das Wetterphänomen El Niño macht sich auf den Weg und entwickelt sich derzeit im tropischen Pazifik, teilt die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) mit. Die Expertinnen und Experten rechnen daher mit einem weiteren globalen Temperaturanstieg. Was bedeutet das nun für meinen Sommerurlaub?

Was ist El Niño überhaupt?

Zunächst eine kurze Erklärung, was El Niño überhaupt bedeutet: Die genaue Übersetzung aus dem Spanischen lautet „Junge“ und wurde im 19. Jahrhundert von Fischern in Peru und Equador verwendet, als das Wasser plötzlich ungewohnt warm wurde und sie kurz vor Weihnachten weniger Fisch fangen konnten.

Denn die El-Niño-Ereignisse stören die normalen Muster tropischer Niederschläge und die der atmosphärischen Zirkulation. Sie beginnen meist in der Jahresmitte damit, dass sich das Oberflächenwasser im zentralen und östlichen Pazifik erwärmt. Außerdem verändern sich Winde, Druck und Niederschläge.

El Niño erreicht in der Regel seinen Höhepunkt zwischen November und Januar und lässt in den darauffolgenden Monaten wieder nach. Das gegenteilige Wetterereignis heißt La Niña und bedeutet „kleines Mädchen“. Hier kühlt sich die Meeresoberfläche ab. Die Folge: Es wird an vielen Orten ungewöhnlich kalt. Wann die beiden Phänomene auftreten, lässt sich nicht genau vorhersagen, meist alle zwei bis sieben Jahre. Dann dauern sie zwischen neun und zwölf Monate an und wirken sich auf das globale Wetter aus. Der stärkste El Niño ereignete sich 2015/2016.

Temperaturrekorde könnten gebrochen werden

Nun, sieben Jahre später, ist der kleine Junge zurück, zumindest schätzt die WMO die Wahrscheinlichkeit auf 90 Prozent. Genau lasse sich das erst in einem Monat sagen. „Der Ausbruch von El Niño wird die Wahrscheinlichkeit, dass Temperaturrekorde gebrochen werden und in vielen Teilen der Welt und im Ozean weitere extreme Hitze auslösen, erheblich erhöhen“, sagte WMO-Generalsekretär Prof. Petteri Taalas. Die WMO betont, dass es zwar ein natürliches Klimamuster ist, dennoch im Kontext eines durch den Menschen veränderten Klimas stattfindet.

Besonders problematisch ist das hinsichtlich der eh schon hohen Waldbrandgefahren im Sommer. Denn die bereits durch den Klimawandel gestiegenen Temperaturen werden durch El Niño weiter angeheizt. Gerade in Australien, wo eine Dürre prognostiziert wird, erholt sich die Natur gerade noch von den verheerenden Waldbränden 2019 und 2020. Schon jetzt lodern wieder zahlreiche Waldbrände auf der Südhalbkugel auf, wie die Echtzeitkarte der Nasa zeigt.

In diesen Ländern könntest du El Niño zu spüren bekommen

Wenn du Urlaub in Südamerika, im Süden der USA, in Afrika oder Zentralasien geplant hast, könntest du den Auswirkungen von El Niño begegnen. So wird es beispielsweise im Osten Afrikas zwischen Oktober und Januar eher regnerisch. Das Gleiche gilt für den Süden der USA sowie in Teilen von Argentinien, Uruguay und Chile.

El Niño könnte für dunkle Wolken am Urlaubshimmel sorgen – oder für Dürre. © Quelle: imago images/Artem Varnitsin

Trockenheit wird dagegen in weiten Teilen Brasiliens, Guyanas, Venezuelas, Panamas, Nicaraguas und Kolumbiens erwartet. Ebenfalls sehr trocken wird es in Australien, was die Waldbrandgefahr wieder in die Höhe treibt. Auch Indonesien, Papua-Neuguinea sowie Teile Südostasiens, Indiens und Länder im Süden Afrikas könnten von Dürre heimgesucht werden.

Hinzu kommt, dass das warme Wasser von El Niño Hurrikane im zentralen und östlichen Pazifik anheizen und ebensolche im Atlantik behindern kann. Letzteres ist immerhin eine gute Nachricht für den spätsommerlichen Urlaub in der Karibik, wenn dort eigentlich die Hurrikan-Saison beginnt.

