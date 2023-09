Eltern erzählen von ihren besten Erlebnisse im Urlaub mit Kindern

In Deutschland neigen sich die Sommerferien nach und nach dem Ende zu und viele Eltern haben jede Menge spannende Geschichten über den Urlaub mit Kindern im Gepäck.

Denn wer mit kleinen Menschen verreist, entdeckt plötzlich ganz neue Abenteuer, aber auch ungeahnte Herausforderungen. Dem reisereporter erzählen fünf Mamas und Papas ihre schönsten und ihre chaotischsten Anekdoten aus dem Urlaub mit Kindern und schenken uns Einblicke in das Familienalbum.

1. Urlaub mit Kindern: Mutter aus München berichtet von langen Autofahrten und traumhaften Naturpfaden

Carina lebt mit ihrer Familie, die zu 50 Prozent aus bayerischer Gemütlichkeit und zu 50 Prozent aus mexikanischem Feuer besteht, aktuell in München. Davor wohnte die Familie unter anderem in Südfrankreich. Reisen und Neues entdecken mit der ganzen Familie ist ihre Passion. Davon berichtet sie seit mehr als sechs Jahren auf der Website „The Urban Kids“.

Hier posiert Carina Baldauf mit ihren Kindern vor der berühmten Glaspyramide, die den Innenhof des Pariser Louvres schmückt. In ihrem Blog „The Urban Kids“ schreibt sie über die besten Tipps für den Familien-Urlaub. © Quelle: Carina Baldauf

Carinas chaotischste Erinnerung:

„Vergessene Kuscheltiere, geklaute Koffer aus der Tiefgarage (und wie wir dann ohne Kinderkleider durch Italien gereist sind) oder lustige mexikanische Spielsachen, mit denen unsere Kids im Park zahlreiche Passanten nass gespritzt haben: Ich habe viele chaotische Geschichten auf Lager, eine hängt aber direkt mit der Entstehung meines Reiseblogs zusammen.

Mit unseren zwei Kids – damals noch süße zwei und vier Jahre alt – waren wir auf dem Weg nach Frankfurt. Der erste Zwischenstopp nach gut drei Stunden Fahrt war nahe Stuttgart. Die Kinder waren schon hungrig, wollten unbedingt raus aus den Autositzen und auch die Windeln mussten dringend mal gewechselt werden. Doch in dem Moment, als das letzte Motorgeräusch auf dem Parkplatz verhallte, ging es los: extremer Platzregen. Erst nach einer halben Stunde konnten wir raus und zum Restaurant gehen.

Zu früh gefreut, denn das Restaurant gab es zwar laut Internet, in echt existierte es aber leider nicht mehr. So standen wir vier wie die begossenen Pudel vor verschlossener Tür im Regen. Die Kids waren sauer, hungrig und wir nur noch verzweifelt. Auch eine weitere Anlaufstelle hatte nicht geöffnet. Als die aufgeweichten Nerven wieder trocken waren, kam mir die Idee, eine Website zu schaffen, die Familien zeigt, dass es auch anders geht. Seitdem suche ich nach Tipps, die beweisen, wie leicht und schön das Reisen mit Kids ist, wenn man die richtigen Plätze kennt und auch die Eltern ihre Bedürfnisse stillen dürfen.“

Die Tochter von Carina Baldauf hat die Neugier ihrer Mutter geerbt und hat auch im Urlaub keine Berührungsängste. Trotzdem geht es manchmal drunter und drüber. © Quelle: Carina Baldauf

Carinas schönste Erinnerung:

„Eines meiner wunderbarsten und lustigsten Erlebnisse aus den letzen Reisen mit unseren Kids war am Erlebnisberg Golm. Dort haben wir bereits den ganzen Tag zwischen Naturpfad, Sommerrodelbahn und Waldrutschen erlebt. Zum Schluss wollten wir aber alle noch in den Seilgarten, der im Ticketpreis inklusive war. Wenn schon, denn schon.

Nachdem wir uns alle in voller Montur auf zum ersten Parcours gemacht haben, war uns schnell klar, dass die Kinder leichtfüßig wie Eichhörnchen durch die verschiedenen Stationen flitzen und wir Eltern dafür etwas mehr Geschicklichkeit an den Tag legen müssen. Das ist auch den Kids aufgefallen. Die konnten sich natürlich Kommentare wie ‚Oh Mama, du siehst ja aus wie so eine Seiltänzerin im Zirkus, die gleich abstürzt‘ nicht verkneifen. Was haben wir gelacht! Für meine Kids mache ich mich gerne zum Clown.“

Carina Baldauf spürt die Freude, mit ihren Kindern ganz besondere Erfahrungen sammeln zu dürfen, und hat keine Lust darauf, selber auf großartige Reiseerfahrungen zu verzichten. © Quelle: Carina Baldauf

2. Jochem Hes erzählt von Ausschlag-Alarm und Wander-Tricks beim Urlaub mit Kindern

Jochem Hes liebt actiongeladene Urlaube. Der Gründer von Naïf, einer Skincare-Linie für empfindliche Babyhaut, tobt sich mit seinen vier Kindern gerne aus und liebt es, in den Ferien in Deutschland campen zu gehen oder Rennrad zu fahren ... auch seine Kinder motiviert er gerne zu Herausforderungen – manchmal auch mit charmanten Tricks.

So ein wunderschönes Berg-Panorama genießt Jochem Hes am liebsten mit seiner Familie. Auch beruflich beschäftigt er sich mit dem Nachwuchs: Der Unternehmer revolutionierte mit der Skincare-Linie Naïf nachhatlige Hautpflegeprodukte für Babys. © Quelle: Jochem Hes

Jochems chaotischste Erinnerung:

„Vor ein paar Sommern waren wir campen in Italien. Das Meer war herrlich blau, aber wir waren genau zu einer Hitzewelle vor Ort und zu dem Zeitpunkt war mein einer Sohn noch recht klein. Schlafen im Zelt war bei diesen Temperaturen eine ziemlich harte Nummer und meine Frau und ich waren eher im Zombiemodus unterwegs. Und irgendwann bekam die ganze Familie, einer nach dem anderen, roten Ausschlag auf verschiedensten Körperstellen.

Bis heute sind wir nicht ganz sicher, was damals der Auslöser war – aber wir hatten die Sonnencreme vom italienischen Discounter im Verdacht. Denn beim Blick auf die Inhaltsstoffe stellte ich fest: Das ist alles nicht gut für die Haut und auch nicht für die Umwelt. Das ist tatsächlich mehrmals passiert, auch mit anderen Pflegeprodukten.

Tja, bis ich dann irgendwann beschloss, meinen Job in einem großen Konzern aufzugeben, um mit Naif das Thema Körperpflege bei Kindern auch zur Männersache zu machen. Unser Renner 2023 war die mineralische Sonnencreme, von der ich auch immer einen Extrakarton in den Urlaub mitnehme, um andere Eltern damit auszustatten.“

Auch wenn alle in der Familie hier schnell braun werden: Sonnencreme im Gepäck ist für den vierfachen Familienvater ein absolutes Muss. © Quelle: Jochem Hes

Jochems schönste Erinnerung:

„Ich liebe es, in Deutschland Urlaub zu machen. Ein besonders schönes Erlebnis war unser letzter Sommerurlaub in den Alpen. Da wir den gesamten Trip mit dem Auto gemacht haben, haben wir einen Stopp in München eingebaut. Dort haben wir mit einigen interessanten Fremden Boule gespielt und im Biergarten Bretzeln und Kaiserschmarren genossen.

Die echte Herausforderung kam aber am Tag danach: Mit vier Kindern in den Bergen wandern klingt gut, ist aber natürlich auch nicht unanstrengend. Meine Frau und ich mussten uns einige Tricks überlegen, um die vier Kids zum Wandern zu bewegen. Deshalb haben wir uns eine Geschichte überlegt und die Kinder glauben lassen, dass in den bekannten Kaubonbons Mentos Zauberelixier versteckt ist.

Alle paar Hundert Meter gab es also ein Mentos – so hat unsere Großfamilie sogar eine richtige Wanderung geschafft. Ich habe irre viele schöne Urlaubserinnerungen mit meiner Familie, aber der sonnige Eindruck von den Alpen war mein Highlight in dieser Saison.“

Hier spielte Jochem Hes zusammen mit seinen Kindern und einigen Zufallsbekanntschaften eine Partie Boule in München. © Quelle: Jochem Hes

3. Mama Katharina Palm ist nicht nur ein Familientrip zu den Pyramiden in Erinnerung geblieben

Katharina Palm scheute auch mit kleinen Kindern keine entfernten Urlaubsziele. Die Schauspielerin und Autorin war gerade alleine auf einem Ayurveda-Urlaub in Indien – für den reisereporter erinnert sie sich jedoch an die interessantesten Urlaube mit ihren mittlerweile erwachsenen Söhnen:

Auf einem Pferd zu den Pyramiden? Das kann schon mal vorkommen, wenn der Taxifahrer abhaut und man beim Familientrip kreativ werden muss! Die Bilder sind direkt aus dem Familienalbum abfotografiert. © Quelle: Katharina Palm

Katharinas chaotischste Erinnerung:

„Als meine beiden Jungs noch klein waren, urlaubten wir für drei Wochen in Paraguay. Wir wollten uns die Iguazú-Wasserfälle auf der argentinischen Seite anschauen, als Tagesausflug. Also fuhren wir mit dem Bus durch Brasilien nach Argentinien. Man konnte dort eine Tour buchen, um die Wasserfälle auch von unten zu besichtigen. Während wir mit dem großen Schlauchboot losfuhren, glitt von einer kleinen Insel ein großes Krokodil majestätisch ins Wasser.

Der Bootsführer sagte, dass es sein könnte, dass man ein paar Wasserspritzer abbekommt, deshalb könne man alles, was nicht nass werden soll, in einen wasserdichten Sack packen, der unter dem Sitz lag. Das Krokodil sahen wir zum Leidwesen der Kinder nicht wieder – aber dafür gab es einen anderen Kick, denn wir fuhren direkt in die Wasserfälle hinein. Keine einzige Faser am Leib blieb trocken, kein einziges Haar. Alle schrien aus Leibeskräften und jubelten.

Nass bis auf die Knochen mussten wir nun aber wieder über Brasilien wieder nach Paraguay. Auf einer Toilette zogen wir uns komplett aus und wrangen unsere pitschnasse Kleidung erst einmal aus. Es wurde langsam dunkel. Die Sonne würde uns also nicht trocknen. Also fuhren wir mit nasser Kleidung zurück in unser Paraguayer Hotel.“

Noah und Max, die Kinder von Katharina Palm, bevor sie unter den Wasserfällen von Iguazú so richtig nass werden. © Quelle: Katharina Palm

Katharinas schönste Erinnerung:

„Ein paar Jahre zuvor, am 24. Dezember 2005, war ich mit meinen Kindern in Ägypten. Ich mietete mir einen Taxifahrer für den ganzen Tag, denn wir hatten einiges vor. Als Erstes wollten wir zu den Pyramiden. Wir fuhren los und man konnte sie in der Ferne schon sehen, als der Fahrer von der Straße abbog. Er hielt vor einem Laden und empfahl uns, diesen anzuschauen. Wir taten ihm diesen Gefallen und gingen in den Laden.

Als wir wieder rauskamen, war das Taxi weg und stattdessen standen dort drei Pferde, die von einem Mann gehalten wurden. Die Kinder waren begeistert und stiegen sofort auf die Pferde. Ich verhandelte erst einmal mit dem Mann, wir einigten uns auf einen Preis und dann ging es auch schon los.

Unser neuer Guide sah, dass wir uns gut im Sattel hielten, worauf wir alleine reiten durften, quer durch die Wüste zu den Pyramiden. Als wir ankamen, war dort so gut wie niemand. Wir hatten die Pyramiden und die Sphinx für uns alleine. Ein Erlebnis, das wir nie vergessen werden.“

Am Vormittag des Weihnachtsabends 2005 hatten Katharina Palm und ihre Söhne die ägyptische Sphinx und die Pyramiden ganz für sich. Gemeinsam erinnert sich die Familie an ein magisches Erlebnis. © Quelle: Katharina Palm

4. Timm Richter erzählt von Pleite an der Ostsee und einem traumhaften Urlaub in Schweden

Timm Richter bekam Anfang 2022 sein erstes Kind und stellte schnell fest, dass beim Reisen mit dem Nachwuchs so einiges schiefgehen kann. Doch meistens genießen der Headhunter für Steuerspezialisten und seine Frau die Zeit zu dritt, egal ob beim Campingurlaub mit dem Familienbus oder auf einem Städtetrip.

Timms chaotischste Erinnerung:

„Im letzten Monat der Elternzeit wollten wir Urlaub machen: einfach mal eine Woche aus dem Alltag raus, mal nicht kochen. Nach langem Suchen und Verzweifeln – viele Angebote waren zu teuer – fanden wir ein Angebot an der polnischen Ostsee. Die Hoffnung: ein bisschen Paarzeit mit Babyphone und Mama-Auszeit in der Sauna.

Als wir dort ankamen, wurde uns mitgeteilt, dass unser Zimmer storniert wurde, da wir einen Tag zu spät ankamen … Aufgrund des ganzen Babytroubels standen wir bei der Planung etwas neben uns. Zum Glück war noch ein kleineres Zimmer frei, aber dort mussten wir erst einmal mit kreativen Tricks die trennende Tür zum Schlafzimmer verdunkeln, um den Nachwuchs im Kinderbett beim Vorbeigehen nicht zu alarmieren. Später wagten wir es, essen zu gehen. Wir schafften es zwar zum Hauptgang, aber dann wachte das Baby auf – und ich gab den Tisch ab, als meine Frau nach einer halben Stunde nicht wieder herunterkam. Die ganze Nacht wachte unser Kind im Halbstundentakt auf.

Am nächsten Tag überredete ich meine übermüdete Frau, sich ein Buch zu nehmen und den Nachmittag im Wellnessbereich zu genießen. Nach zehn Minuten kam sie aber wieder zurück, weil der Wellnessbereich total überfüllt war und die Mitarbeiterin an der Saunatuchausgabe sie genervt angeblafft hatte. So blieb es bei einer heißen Dusche auf dem Zimmer. Inzwischen wussten wir auch, warum das Baby so schlecht schlief: Eine Erkältung mit leicht erhöhter Temperatur machte sich breit.

Wir versuchten, uns mit einem Fernsehabend zu trösten, aber die Glastür ließ sich nicht gut genug abdunkeln und das Flimmern weckte das Baby – und auch später in der Nacht bekamen wir nur Etappenschlaf. Am Morgen sah mich meine Frau mit blutunterlaufenen Augen an und sagte nur: ‚Ich will nach Hause!‘“

Der Elternzeit-Urlaub von Timm Richter mit seiner Frau war ein ziemlich Reinfall. Dafür erlebt die Kleinfamilie nun immer öfter schöne Abenteuer mit dem Camping-Bus. © Quelle: Timm Richter

Timms schönste Erinnerung:

„Im Sommerurlaub wollten wir endlich alle Vorzüge unseres Busses austesten und durch Schweden fahren, um dort Campingplätze, aber auch das Wildcampen zu testen. Doch zum einen sah es nach Dauerregen aus, zum anderen war unser Sohn mit seinen eineinhalb Jahren gerade in einer Phase, in der er uns ständig davonrennen wollte.

Kurzerhand schmissen wir unsere Pläne über den Haufen und meine Frau buchte uns Unterkünfte bei Airbnb. Wir mussten nehmen, was so kurzfristig in der Hauptsaison möglich war – und das war das Beste, was uns passieren konnte. Die ersten beiden Unterkünfte waren wunderschön gelegen, jede für sich wirklich einzigartig, die Gastgeber super freundlich und unser Sohn konnte seine kleine Welt mit Schweinen, Hühnern, Hunden und Katzen erkunden.

Einmal hatten wir sogar eine kleine Sauna in der Hütte und der Kleine schlief in allen möglichen und unmöglichen Schlafsituationen wie ein Stein. Wir konnten einen Tagesausflug nach Stockholm machen und hatten fast immer Glück mit dem Wetter. So kamen wir an Orte, an denen wir noch nie waren und die wir nun gemeinsam entdecken konnten.“

Was für eine Idylle: Der kleine Sohn von Timm Richter kennt vor allem das Berliner Panorama und erfreut sich daran, auch mal eine ländliche Umgebung erkunden zu können. © Quelle: Timm Richter

5. TV-Moderatorin Sylvia Walker erzählt von ihrem schönsten und schlimmsten Urlaubserlebnis

Sylvia Walker versucht im Urlaub, die Balance zwischen Entspannung und Kinderbetreuung hinzubekommen. Die TV-Moderatorin liebt es, mit ihrer Tochter gemeinsame Erinnerungen zu schaffen, weiß als alleinerziehende Mutter allerdings auch, wie viel Verantwortung beim Reisen mit Kindern zu übernehmen ist.

Partnerlook: Dieses Mutter-Tochter-Gespann ist nicht nur im Urlaub unzertrennlich. Für die alleinerziehende Karrierefrau ist es besonders wichtig, Quality Time mit ihrer Tochter in den stressigen Alltag einzubauen. © Quelle: Sylvia Walker

Sylvias chaotischste Erinnerung:

„Meine Tochter hatte sich schon lange einen Hund gewünscht und an ihrem letzten Geburtstag zog Mellow, ein Maltipoo, bei uns ein. In unserem ersten Urlaub mit dem Kleinen in Sizilien waren die beiden unzertrennlich. Doch gleich am zweiten Tag – wir waren gerade beim Frühstück und kamen zurück auf unser Zimmer – war der Hund weg.

Wir stellten das ganze Hotel auf den Kopf, alle haben gesucht: im Garten, in der Küche, überall. Mara war völlig aufgelöst. Weil er so klein ist, dachten wir, er hätte die Gelegenheit genutzt und ist schnell rausgerannt, als das Zimmermädchen kam. Wir suchten fast zwei Stunden lang. Mara war ganz tapfer und hat toll mitgemacht.

Dann völlig unerwartet, als wir uns etwas zu trinken holen wollten, fanden wir ihn im Kühlschrank. Es war ein großer Kühlschrank mit einer milchigen Schiebetür davor. Ihm war wohl zu warm. Mara war überglücklich und das Dreamteam war wieder vereint.“

TV-Moderatorin Sylvia Walker und ihre Tochter hatten die Hoffnung schon fast aufgegeben, Familienmitglied Nummer drei, den Maltipoo Mellow, im Sizilien-Urlaub noch zu finden. Doch dann kam raus, dass er sich ein ungewöhnliches Versteck gesucht hatte. © Quelle: Sylvia Walker

Sylvias schönste Erinnerung:

„Auch dieser Urlaub fing verrückt an: Während unseres letzten Kroatien-Urlaubs auf der Insel Mali Losinj musste ich kurzfristig für einen Kollegen in Deutschland einspringen. Eigentlich ist Urlaub für mich immer absolute Ruhe: Handy aus, Family Time. Aber der Job war einfach zu spannend – also wollte ich eine Ausnahme machen. Es gab jedoch keine Fähre zu einem passenden Flug. Ich musste also mit einer kleinen Propeller-Maschine von einer Schotterpiste zum größeren Flughafen fliegen.

Eigentlich habe ich keine Flugangst ,aber die kleinen Maschinen sind mir dann doch oft suspekt. Und über dem Meer, als wir längst in der Luft waren, merkte ich: Meine Tür war noch halb offen! Von da an habe ich richtig Angst bekommen – aber wir sind ganz ruhig umgedreht, haben die Tür zugemacht und sind wieder gestartet. Am Abend flog mich die Maschine sogar zu meiner Tochter zurück.

Ab da setzte das Traumurlaub-Gefühl ein: Fünf Tage später waren wir mit dem Boot unterwegs zu einer kleinen Bucht. Entspannt in der Sonne baden, schnorcheln, schwimmen. Mara hatte allerdings ihre Taucherbrille vergessen und war natürlich etwas traurig. So konnten wir ‚nur‘ ganz normal schwimmen gehen. Doch dann, ganz unerwartet, sahen wir überall um uns herum Delfine! Wir konnten es erst gar nicht glauben und waren sogar etwas erschrocken. Das war so ein glücklicher, schöner Moment mit meiner Tochter. Und als dabei dann auch noch die Sonne unterging: magisch. Was für ein Tag!“

Ein privates Selfie aus dem Urlaub mit ihrer Tochter, das die Sportmoderatorin Sylvia Walker exklusiv mit dem reisereporter teilt. © Quelle: Sylvia Walker

