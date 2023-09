Ansagentraining bei der Bahn: „Endlich sagen, wie es ist!“

Kerstin Lenger greift mit einer Hand nervös an ihre Brille. Auf die Frau mit den kurzen blonden Haaren sind alle Blicke im Raum gerichtet. Es herrscht totale Stille. Ihr Brustkorb hebt sich noch einmal, dann legt sie los: „Schönen guten Morgen im ICE auf der Fahrt nach Hamburg, ...“. Lenger schluckt sichtbar, dann lacht sie nervös. „Ne, das geht nicht.“ Sie ist zu aufgeregt, zu unerfahren.

Lenger ist bereits seit 22 Jahren bei der Deutschen Bahn angestellt. Erst arbeitete sie im Bordbistro, dann als Zugbegleiterin. Nun will sie Zugchefin werden, für Sicherheit und Service im Zug verantwortlich sein. Und als Zugchefin muss sie auch Ansagen machen. Wie das geht, das soll sie zusammen mit fünf anderen Teilnehmenden an diesem Tag lernen. Beim Ansagentraining für (angehende) Zugführerinnen und Zugführer in einem Trainingszentrum der Deutschen Bahn im Hamburger Stadtteil Altona.

„Unser Ziel ist es, der beste Gastgeber Deutschlands zu werden“

Beim Eintreffen am Morgen ist die Stimmung locker. Einige kennen sich bereits. Man duzt sich. Auch Kai ist dabei. Kai Böttcher. Zuständig für die Qualifizierung der Bordpersonale im Fernverkehr der Deutschen Bahn und verantwortlich für das neue Ansagenkonzept der Deutschen Bahn „Reden wie Gastgeber“.

Kai Böttcher, Referent Qualifizierung bei DB Fernverkehr. © Quelle: Sebastian May

Das Konzept wurde im Jahr 2017 eingeführt und ist Teil eines „Philosophiewechsels“ bei der Deutschen Bahn, wie Böttcher es bezeichnet: „Unser Ziel ist es, der beste Gastgeber Deutschlands zu werden.“ Und Gastgeber sein, das sei eine Haltung, die bis zu den Ansagen im Zug reiche.

„Bei Kundenansagen kommen wir aus einer vorgegebenen, starren Haltung. Unsere Formulierungen waren immer sehr förmlich“, erläutert Böttcher. Das sollte sich mit Einführung des neuen Konzepts ändern. „Wir wollten uns vom typischen Bahndeutsch verabschieden.“ Stattdessen sollen Fahrgäste verständlich und gut informiert werden.

Persönlich und locker sollen die neuen Ansagen sein

Und damit das gelingt, arbeitet die Deutsche Bahn mit externen Trainern und Trainerinnen zusammen. Die Sprechwissenschaftlerin Volkhild Klose ist bereits seit vier Jahren dabei. Ihr Ziel: Den Teilnehmenden beibringen, wie man lockere und individuelle Ansagen macht: „Mir ist wichtig, dass mal ein bisschen was anders klingt. Es stecken ja immer Menschen hinter den Ansagen. Und ich finde es schön, wenn man das auch hört.“ Ecken und Kanten gehörten dazu. Niemand wolle Ansagen, die klingen, wie vom Band.

Sie führt die Gruppe anhand verschiedener Übungen durch den Tag. Zeigt ihnen, wie man sich locker macht. Lässt sie Hörbeispiele analysieren, Stimmlagen bewerten und vor allem selbst immer wieder Ansagen machen. Dabei zeigt sich, ob und wie viel Erfahrung die Teilnehmenden bereits sammeln konnten.

Trainerin Volkhild Klose beim Aufnehmen einer Ansage. © Quelle: Jana Freiberger

Andreas Bluhm ist ein alter Hase bei der Bahn. Seit 42 Jahren ist der Zugchef schon bei dem Unternehmen angestellt. Er nimmt am Training teil, um seine Ansagen aufzufrischen. Um zu sehen, ob er noch was besser machen kann.

Annemarie Haser konnte in ihrer Zeit als Zugbegleiterin bereits viel Erfahrung sammeln. Jahrelang war sie mit einem sehr erfahrenen Zugchef unterwegs. Und der machte lockere Durchsagen schon, bevor die Bahn ihr Konzept änderte. „Bei der Einfahrt in den Zielbahnhof sang der auch schon mal ‚In Hamburg sagt man Tschüß' oder ein Dithmarscher Trinklied ins Mikrofon. Den Leuten hat das gut gefallen“, erzählt Haser der Gruppe. „Und ich durfte bei ihm auch selbst hin und wieder Ansagen machen.“

Die Erfahrung merkt man Bluhm und Haser an. Beim Üben in der Gruppe zeigen sie sich selbstsicher. Sie sprechen langsam und deutlich. Sind locker. Lockerer als die anderen, denen die Anspannung anzumerken ist. Hier mal ein Versprecher, da mal eine zitternde Stimme oder rote Flecken an Wangen und Dekolleté.

„Man muss den Leuten vernünftig erklären, was los ist“

Aber Lust zu üben, um in Zukunft gute Ansagen im Zug machen zu können – das haben sie alle. „Ich mag Ansagen, die kurz und knusprig sind“, sagt Stephan Trensinger. Doch die richtigen Worte findet er bislang nur bei Trockenübungen in den eigenen vier Wänden. Nicht vorm Mikrofon. Von dem Training erhofft er sich, danach selbstbewusstere Ansagen machen zu können.

Auch Nadine Jansing weiß, was sie sich von dem neuen Ansagenkonzept erhofft: „Für mich ist es am Allerwichtigsten, dass die blöde Verklausulierung endlich weg ist. Dass wir den Leuten endlich sagen, was wirklich los ist. Wenn man den Leuten vernünftig erklärt, was los ist, dann haben die meisten auch Verständnis.“ Das Menschliche, das sei ihr wichtig.

Die Gruppe beim Ansagentraining in Hamburg-Altona. Von links: Kerstin Lenger, Sandra Heumeier, Kai Böttcher, Andreas Bluhm, Annemarie Haser, Stephan Trensinger und Nadine Jansing. © Quelle: Jana Freiberger

Dass die Teilnehmenden Ziele so klar formulieren können und offen für das Training sind, das sei nicht selbstverständlich, sagt Sprechtrainerin Klose. Die Einstellung der Teilnehmenden zum Ansagentraining habe sich stark verändert. „Sie sind interessierter und reflektierter, was das Thema angeht,“ so Klose. Früher seien auch mal Leute dabei gewesen, die gar keine Lust gehabt hätten, mit ihren Ansagen zufrieden waren und eine Auffrischung nicht für nötig hielten.

Doch schlechte Kommunikation kann sich die Deutsche Bahn schon lange nicht mehr leisten. Im August 2023 waren gerade einmal 63,4 Prozent der ICE und ICE-Züge pünktlich unterwegs. Das ist der schlechteste Wert im laufenden Jahr. Zudem müssen Fahrgäste häufig in überfüllten Zügen fahren und auch das Notfallmanagement der Deutsche Bahn wurde kürzlich heftig kritisiert. Das Mindeste was Bahnreisende in solchen Fällen erwarten dürfen: schnelle und informative Kommunikation.

Die Leitplanken des neuen Ansagen-Konzeptes

Wie genau sich die Deutsche Bahn die Kommunikation ihrer Mitarbeitenden vorstellt, ist in einem Ansagenhandbuch festgehalten – einer 40-seitigen Broschüre, die für jede Situation im Zug Beispiele für Ansagen enthält. Auch die Leitplanken des Unternehmens sind darin festgehalten. Beim Ansagentraining werden diese den Teilnehmenden noch einmal erläutert.

„Unsere Gäste fühlen sich am wohlsten, wenn sie unsere Ansagen auf ihren Reisen wiedererkennen. Deshalb gibt es weiterhin Ansagen mit vorgegebenen Texten. Einige Ansagen entfalten ihren Charme aber erst mit einer persönlichen Note“, heißt es in der Einleitung.

Deswegen sollten die Mitarbeitenden bei ihren Ansagen darauf achten, sie selbst zu sein, auf Augenhöhe mit den Gästinnen und Gästen zu sprechen, sich in ihre Lage versetzen – und auch Humor ist erlaubt. Das sei aber Typ-Sache, niemand müsse sich dazu zwingen, witzig zu sein.

„Der Mitarbeiter kann sich frei bewegen, er hat ein Baukastensystem zu verschiedensten Themen von Ansagen und aus diesem kann er sich bedienen“, erläutert Böttcher. „Und die Kollegen machen das richtig toll. Manchmal bin ich richtig stolz, wenn ich mit der Bahn fahre und eine gute Ansage höre.“

Die Teilnehmenden lernen an verschiedenen Stationen, wie sie lockere und informative Ansagen machen. © Quelle: Jana Freiberger

Feedback der Kunden (Zentrale Frankfurt)

Doch fühlen sich Bahnreisende denn tatsächlich gut informiert? Lohnt sich die Arbeit, die das Unternehmen in das Ansagentraining steckt? Ja, sagt die Deutsche Bahn: „Unsere Gäste sind mit der Arbeit unserer Mitarbeitenden an Bord sehr zufrieden. In einer Schulnote ausgedrückt wurde das Zugpersonal 2018 mit einer 2,1 bewertet, dieses Jahr schneidet es mit einer Schulnote von 1,8 ab“, so ein Sprecher der Bahn.

Das Feedback nehmen auch die Zugführerinnen und Zugführer zur Kenntnis. Zum einen laufen die Bewertungen, die Fahrgäste online nach ihrer Fahrt abgeben können, auf einem großen Bildschirm in der Zentrale der Deutschen Bahn in Frankfurt ein.

Ein paar Beispiel für positives Feedback aus dem Archiv der Deutschen Bahn:

„Das Begleitpersonal war Spitze, ebenso die Ansagen klar verständlich, präzise und strukturiert. Stets hilfsbereit.“

„Abgesehen von der Verspätung hat alles gepasst. Gute Durchsagen. Auch nicht zu viele, insgesamt in Anbetracht der Lage: Super.“

„Sehr nette Zugbeleiter/innen. Die Durchsagen waren nicht so steif, sondern angenehm und auch lustig.

„Der Schaffner! Mit deutlichen, verständlichen und humorvollen Ansagen sorgte er für gute Informationsfluss und viele Lachen. Er weckt den Eindruck, dass er seinen Job mag und gerne für seine Mitmenschen da ist. Ich wollte ihm ein dickes Dankeschön sagen.“

„Mit der hohen Verspätung ist das Bahnpersonal außergewöhnlich gut umgegangen. Sehr freundlich und seriös, mit den richtigen Maß an Humor. Zugestiegene Gäste sind über die Ansage persönlich begrüßt worden und es wurde Schokolade als Entschädigung verteilt. Der Bahnsprecher konnte flüssig, ziemlich akzentfrei Englisch und Französisch.“

„Die sehr humorvollen Ansagen vom Kontrolleur. Der war echt mega! Mit dem würde ich gerne öfter fahren.“

Zum anderen bekommen sie auch direktes Feedback von Bahnreisenden, wenn sie durch den Zug laufen. „Zu mir sagen Bahnreisende immer mal wieder, dass ich so eine interessante Stimme habe“ sagt Haser und lächelt. Das freue sie und motiviere so weiterzumachen.

Auf die Zufriedenheit der Fahrgäste mit dem DB Fernverkehr insgesamt schlägt sich dieses positive Feedback noch nicht nieder. Wie dem Zwischenbericht des Unternehmens für das erste Halbjahr 2023 zu entnehmen ist, lag der Kundenzufriedenheitsindex im ersten Halbjahr 2019 bei 77,4, im ersten Halbjahr 2023 bei 77,1. Ein Trend nach oben ist hier nicht absehbar.

Abschluss des Trainings in Hamburg-Altona

Also heißt es, dran bleiben. „Uns ist bewusst, dass wir aktuell unserem Anspruch an Zuverlässigkeit und Qualität für unsere Gäste nicht gerecht werden“, so der Pressesprecher der Bahn weiter. Aber man habe bereits umfangreich in neue ICE-Züge investiert, der notwendige Ausbau der Infrastruktur laufe. Aber noch bräuchten alle Beteiligten Zeit und Geduld. Und bis dahin müssen wohl die Mitarbeitenden an Bord die Stimmung in den Zügen hochhalten.

Nach acht Stunden neigt sich das Training dem Ende zu. Kerstin Lenger ist noch einmal dran. „Möchtest du dich vor die Gruppe stellen oder lieber sitzen bleiben?“, fragt Trainerin Klose. „Ne, ich komm nach vorne“, antwortet Klose und schnellt aus ihrem Sessel. Sie will es besser machen als zu Beginn des Trainings.

„Liebe Gäste“, startet sie, ihre Stimme ist klar und laut, „unser Zug hat leider 45 Minuten Verspätung. Grund dafür ist die Verspätung eines vorausfahrenden Zuges. Wir bitten um ihr Verständnis.“ Alle klatschen. Lenger ist erleichtert, die Trainerin zufrieden. Das Training – zumindest für Kerstin Lenger – ein Erfolg.

