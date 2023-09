Erfurt bekommt Unesco-Welterbe-Titel: Nummer 52 in Deutschland

Mit dem Welterbe-Titel der Unesco ist es wie bei einer Weltmeisterschaft im Sport: Bis zum begehrten Titel ist es ein langer, anstrengender und steiniger Weg. Die lange Strecke bis zum Endspiel hatte Thüringens Hauptstadt vor wenigen Tagen geschafft. Erfurt stand bei der 45. Sitzung der UN-Kulturorganisation Unesco in Saudi-Arabien mit mehr als 50 weiteren Bewerbern im Finale.

Und konnte am Ende tatsächliche jubeln: Die Unesco hat das jüdisch-mittelalterliche Erbe der Stadt als neues Welterbe ausgezeichnet! Es ist damit Deutschlands 52. Weltkulturerbe-Stätte.

Oberbürgermeister hatte zum Public Viewing eingeladen

In Erfurt liefen die Vorbereitungen für den Showdown in den letzten Tagen auf Hochtouren. Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) hatte zum Public Viewing mit Live-Schalte aus dem rund 5000 Kilometer entfernten Tagungssaal ins Rathaus eingeladen. Für das Bundesland Thüringen ist es nach Weimar und Eisenach die dritte Welterbestätte.

Das Rathaus zählt zu den schönsten Sehenswürdigkeiten Erfurts. In dem neugotischen Haus sitzt die Stadtverwaltung. © Quelle: IMAGO/Zoonar

Die Anspannung war aber nicht nur im Rathaus groß. Die gesamte Stadtgesellschaft fieberte mit, denn Erfurt musste sich über viele Jahre hinweg durch die Vorrunden kämpfen. Das erste Mal dachte man 2008 laut über eine Bewerbung nach. Mit gutem Grund: das „jüdisch-mittelalterliche Erbe“ aus dem 11. bis 16. Jahrhundert in der schönen Altstadt ist weltweit einmalig.

So weit, so unstrittig. Doch um die hohen Anforderungen der Unesco zu erfüllen, brauchte es weitaus mehr: politische Beschlüsse im Stadtrat, neue Gremien, Abstimmungen mit der Landesregierung und eine Empfehlung des Internationalen Rates für Denkmalpflege. Nicht zuletzt mussten Stadt und Politik auch die Einwohnerinnen und Einwohner von den Vorteilen überzeugen und viele vertrauensbildende Gespräche führen. 2021 konnte das umfassende Bewerbungspamphlet endlich offiziell bei der Unesco eingereicht werden.

Riesiger Schatz in Europas ältester Synagoge

Den Ausschlag für die Welterbe-Bewerbung gab ein spektakulärer Fund im Jahr 1998. Bauarbeiter entdeckten damals eine historische Silberschale in einem alten Kellergemäuer. Bei Grabungen legten Archäologinnen und Archäologen später einen riesigen Schatz frei. Unter einem Zugang waren unter anderem 3141 Silbermünzen, 14 Silberbarren und 700 Einzelstücke gotischer Gold- und Silberschmiedekunst vergraben, darunter wertvolle Broschen sowie sieben Ringe. Prunkstück: ein uralter Hochzeitsring mit „Masel tov“-Gravur (deutsch: viel Glück).

Erfurts größter Schatz: ein jüdischer Hochzeitsring aus hochkarätigem Gold. © Quelle: imago images/photo2000

Die Forscherinnen und Forscher fanden heraus, dass der Schatz vom jüdischen Bankier Kalman von Wiehe während des „Pestpogroms“ im Jahr 1349 aus Angst vor Plünderungen versteckt worden war.

Der Fund sorgte auch international für Aufsehen. Teile des historisch bedeutsamen Schatzes wurden bereits in Museen in New York und Tel Aviv ausgestellt. Nun werden die wertvollen Stücke in Erfurts Alter Synagoge präsentiert, die mit etwa 1000 Jahren als älteste Europas gilt.

Der spektakuläre Schatz von Erfurt wird in der Alten Synagoge gezeigt. Er setzt sich aus Münzen, Silberbarren und schönen Einzelstücken zusammen. Gesamtgewicht: 28 Kilogramm. © Quelle: imago images/stock&people

Zum jüdisch-mittelalterlichen Erbe, mit dem sich Erfurt für den Welterbe-Titel beworben hatte, zählt neben dem Schatz und der Synagoge auch die Mikwe, ein jüdisches Ritualbad aus dem Mittelalter, sowie das „Steinerne Haus“ – ein jüdisches Wohnhaus aus dem 13. Jahrhundert nahe der historischen Krämerbrücke, die neben dem Dom und der Severikirche zu den Wahrzeichen Erfurts zählt.

Die Mikwe, ein altes jüdisches Ritualbad, stammt aus dem Mittelalter. Es wurde in den vergangenen Jahren aufwendig restauriert. © Quelle: imago images/stock&people

Aufstieg in die „Champions League des Tourismus“

Jetzt also der Welterbe-Titel. Im Erfolgsfall stehe Erfurt „in einer Reihe mit Orten wie dem Schloss in Versailles, dem historischen Zentrum Roms oder den Pyramiden von Gizeh“, sagt Thüringens Kultur-Staatssekretärin Tina Beer noch vor der Entscheidung. Für den Oberbürgermeister geht es aber nicht allein um Ruhm und Ehre. Mit dem Titel steige Erfurt (etwa 215.000 Einwohnerinnen und Einwohner) in die „Champions League des Tourismus“ auf. Das Welterbe sichere Arbeitsplätze und bringe Geld in die Kassen.

Sie stand schon vor 1000 Jahren in Erfurt: die Alte Synagoge. © Quelle: imago images/Axel Heyder

Welche Mehreinnahmen der Unesco-Titel bringt, kann im Vorfeld nicht genau beziffert werden, denn die Besucherzahlen der anderen Weltkulturerbestätten in Deutschland werden vom Verein der Unesco-Welterbestätten seit einigen Jahren nicht mehr erfasst. 2013 hatte der Vorsitzende der Vereinigung der deutschen Unesco-Weltkulturerbestätten die Besucherzahl in den damals 37 Unesco-Stätten noch auf 60 bis 70 Millionen jährlich geschätzt. Wenn jede Touristin und jeder Tourist 30 Euro ausgebe, käme man auf Einnahmen in Höhe von etwa 2,1 Milliarden Euro.

Beispiel Quedlinburg: Von (fast) null auf 500.000 Übernachtungen

Was nun auf Erfurt zukommen könnte, lässt sich zum Beispiel an Quedlinburg in Sachsen-Anhalt ablesen. Nach Angaben von Stadtsprecherin Sabine Bahß gab es in der damals noch strukturschwachen Kleinstadt am Harz bis 1994 gerade mal „zwei oder drei Hotels“. Dann wurde die pittoreske Altstadt mit ihren 2100 Fachwerkhäusern aus acht Jahrhunderten zum Weltkulturerbe ernannt.

Die Folge war ein umfassender Strukturwandel. Aktuell gibt es 17 Hotels plus Ferienwohnungen, Pensionen und Jugendherberge. 2019 wurden insgesamt etwa 500.000 Übernachtungen in der 23.000-Einwohner-Stadt gezählt. Der Tourismus ist mit Abstand die wichtigste Einnahmequelle der Stadt.

Blick auf das Rathaus und die Marktkirche St. Benediktii in Quedlinburg: Das Welterbe in der Erholungsstadt am Harz setzt sich aus etwa 2000 Baudenkmalen zusammen. © Quelle: imago images/imagebroker

Für Stadt und Gesellschaft brachte der plötzliche Zustrom an Besucherinnen und Besuchern und der folgende Strukturwandel aber auch stetige Herausforderungen. „Die Planungsinstrumente müssen immer wieder aktualisiert werden“, so Bahß. Besonders wichtig ist die Einbindung der Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer, um die Einhaltung des oftmals unbeliebten, für den Unesco-Titel aber zwingend erforderlichen Denkmalschutzes bei Sanierungen zu gewährleisten.

Auch die Planung für städtebauliche Modernisierungen, zum Beispiel Straßenumbauten, ein neues Radverkehrskonzept oder Projekte für mehr Barrierefreiheit würden viele Gespräche und aufwendige Planungen erfordern. „Archäologen begleiten nahezu alle Baumaßnahmen“, sagt Bahß. Die meisten Einwohnerinnen und Einwohner seien sich des „großen Potenzials“ des Unesco-Titels aber bewusst.

Im Dezember 2024 feiert Quedlinburg 30 Jahre Welterbe. Bei den Veranstaltungen sollen die Bürgerinnen und Bürger eng einbezogen werden. Bahß: „Wer werden sagen und zeigen, was wir in den vergangenen 30 Jahren auch im Zuge der Stadtsanierung erreicht haben.“

