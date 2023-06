Wie du verhinderst, gestresst aus dem Urlaub zu kommen

Kennst du das Gefühl? Diese kribbelige Vorfreude an den letzten Tagen vor dem großen Urlaub ist herrlich. Wenn du das kennst, wird dir auch dieses Gefühl nicht fremd sein: Die Wehmut an den letzten Reisetagen und die sofort wiederkehrende innere Unruhe, wenn Du wieder zu Hause bist. Die Wäsche will gewaschen werden, die aufgestauten E-Mails wollen beantwortet werden und schon ist sie wieder verschwunden, die Entspannung aus dem Urlaub.

Zugegeben, manchmal verfliegt sie schon im wahrsten Sinne während der Rückreise am Flughafen, wenn hier und da etwas nicht klappt. Wir verraten dir ein paar Tipps, wie du weniger gestresst aus dem Urlaub kommen und die Gelassenheit mit in den Alltag nehmen kannst.

Forschende finden ideale Urlaubszeit heraus

Forscherinnen und Forscher der Universität Tampere in Finnland haben untersucht, wie sich der Urlaub auf die Gesundheit auswirkt und die Ergebnisse im „Journal of Happiness Studies“ veröffentlicht. Sie konzentrierten sich bei der Studie auf Urlaube, die länger als 14 Tage dauerten und erforschten die psychologischen Prozesse, die mit einer solch langen Arbeitspause verbunden sind.

54 Menschen haben an der Studie teilgenommen und ihren Arbeitsaufwand vor, während und nach den Urlaub gemeldet. Der Urlaub dauerte im Durchschnitt 23 Tage. Die Untersuchung zeigt: Um wirklich zufrieden und erholt aus dem Urlaub zu kommen, ist die Dauer nicht entscheidend. Dennoch sollte er mindestens acht Tage lang sein, denn an diesem Tag erreichten die Reisenden laut der Studie den Höhepunkt ihrer Erholung.

Bedeutet: Im Durchschnitt brauchst du acht Tage, um den Alltagsstress ganz hinter dir zu lassen, dich an den Urlaubsort zu gewöhnen und vielleicht sogar auf eine andere Zeitzone einzustellen. Übrigens: Um eine Jetlag zu vermeiden, haben wir dir bereits 7 Tipps aufgeschrieben.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Studie empfehlen, lieber mehrere kürzere Urlaube im Jahr zu planen und nicht alle freien Tage auf einer großen Reise zu verscherbeln.

So bleibst du nach dem Urlaub entspannt

Dann hätten wir das Thema der idealen Urlaubslänge geklärt. Doch wie bekommst Du es nun hin, auch nach der Reise entspannt zu bleiben? Da fangen wir ebenfalls bei den Vorbereitungen an: Überlege dir genau, wo du wirklich gern hinreisen möchtest. Ist es wirklich der Strand, der auf dem Foto so traumhaft aussah, obwohl die Anreise weit und das Budget eigentlich zu klein ist? Oder möchtest du nicht doch lieber die Stadt erkunden, die nur ein paar Zugstunden entfernt liegt?

Was ebenfalls hilft: Schraube deine Erwartungen zurück. Je mehr du vorher recherchierst und über den Urlaubsort erfährst, desto größer ist die Gefahr, am Ende doch enttäuscht zu werden. Lass Dir ein paar Überraschungen übrig und entdecke vor Ort tolle Dinge, die du nicht vorher schon von Instagram und Co. kanntest.

Mit den richtigen Herangehensweisen bringst du die Urlaubserholung mit nach Hause. © Quelle: imago images/Westend61

Es gibt natürlich auch unterschiedliche Reisetypen. Die einen wollen jeden Tag etwas erleben, die anderen lieber viel am Strand abhängen. Bist du eher Typ Strand, solltest du deine Liste mit Aktivitäten nicht zu voll packen. Verreist du vielleicht gemeinsam mit Typ Abenteuer, ist es ratsam, sich vorher einen Kompromiss zu überlegen und vielleicht auch Tage zu planen, an denen ihr eigene Dinge unternehmt. So können beide erholt nach Hause fahren.

Apropos Planung: Erinnerungen an einen tollen Urlaub helfen dir auch, zu Hause entspannt zu bleiben. Suche dir zum Beispiel eine besondere Aktivität raus, die du schon immer mal machen wolltest, sei es Ziplining, Paragliding oder Whalewatching. Die Euphorie, die du dabei erlebst, kannst du dir immer wieder in Erinnerung rufen, wenn du zu Hause mit nervigen Situationen konfrontiert wirst.

Checkliste für deinen entspannten Urlaub

Zum Schluss haben wir für dich noch eine kleine To-Do-Liste, die dir dabei helfen kann, entspannt von den Ferien zurückzukehren.

Putze die Wohnung vor der Abreise, du wirst es Dir selbst bei der Rückkehr danken.

Kümmere dich rechtzeitig um jemanden, der deine Pflanzen gießt.

Pack deinen Reisepass oder Personalausweis ein.

Wenn du fliegst, checke rechtzeitig online ein, mache einen Screenshot der Bordkarte und schon hast du die wichtigen Dokumente für den Flughafen beisammen.

Stelle eine Abwesenheitsnotiz in deinem E-Mail-Programm ein. Dann wissen alle Bescheid und nerven dich nicht mit ständigen Nachfragen während deines Urlaubs.

Mach dir etwa eine Woche vor Abreise einen Essensplan mit den Dingen, die du noch im Kühlschrank und Vorratsschrank hast, damit du nicht so viel wegschmeißen musst.

Bring vor Abreise den Müll runter, damit nicht der Gestank deine Entspannung bei der Rückkehr ruiniert.

Manchmal kommt auch alles anders, als Du vorher gedacht hast. Vielleicht hast Du dir auch fest vorgenommen, mal so richtig zu entspannen und stellst im Urlaub fest, dass Dir das zu langweilig ist. Kein Problem, dann ändere die Strategie und such dir Urlaubsabenteuer. Es hat nichts mit Scheitern zu tun, wenn du deine Pläne spontan über den Haufen wirfst und am Ende das machst, was dich glücklich macht.

