Gesperrter Elbtunnel mitten zur Haupturlaubszeit sorgt für Staus

Alle 16 Bundesländer in Deutschland haben gemeinsam Sommerferien – und in Hamburg wird wegen Bauarbeiten der Elbtunnel gesperrt. Das sorgt auch an diesem Wochenende wieder für Staus rund um die Hansestadt. Wer auf dem Weg Richtung Lübeck und Ostsee unterwegs war, musste besonders viel Geduld mitbringen.