Geplante, unsichtbare Jacht aus dem 3-D-Drucker gewinnt Elite Concept 2023 Award

Es sind schon die verrücktesten Dinge aus einem 3-D-Drucker entstanden, eine Gitarre aus Holz, Raketen – warum dann nicht auch eine futuristische Superjacht, die nahezu unsichtbar zu sein scheint?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Frage stellte sich wohl auch Designer Jozeph Forakis. Der in New York City geborene Künstler griechischer Abstammung stellt mit dem „Pegasus“-Projekt die weltweit erste Jacht vor, die mithilfe eines 3-D-Druckers hergestellt werden soll.

Kürzlich wurde „jozeph forakis … design“ mit seinem Projekt auch Gewinner in der Kategorie „Elite Concept 2023 Award“ bei den sogenannten Design et al Elite Awards. Bei diesen werden die besten Designs der Welt in den Bereichen Superjacht, private Luftfahrt, Hoteldesign sowie Wohndesign und -architektur ausgezeichnet.

Die Pegasus Superjacht war für das beste Gesamtkonzept für Jachten oder Flugzeuge nominiert worden. Die ersten Design et al Elite Awards wurden am Freitag, 7. Juli, im Grand Hotel Quisisana auf Capri verliehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

So sieht die Luxusjacht von Innen aus. © Quelle: © jozeph forakis 2023/ STRUTTURALEGGERA srl

Visuell besonders beeindruckend ist das geplante Außendesign des Schiffes: Der silbrige Rumpf fügt sich auf den Concept-Fotos fließend in die Natur und scheint mit Wasser und Wolken zu verschmelzen.

Warum ist die Jacht „unsichtbar“?

Die futuristische Jacht wurde nach Angaben von „forakis“ an einem Strand auf der Insel Koufonissi, Griechenland, konzipiert. Jozeph Forakis war inspiriert, eine Jacht so nah wie möglich zum Meer und zur Natur zu schaffen, ein Schiff, das quasi aus Wolken besteht, über der Wasserlinie schwebt und optisch unsichtbar ist.

Dieser Effekt liegt vor allem im „silbrigen Metallic-Finish“ des Außendesigns begründet, das sich „... wie ein Chamäleon mit den Farben und Bewegungen des Wassers vermischt“. Die Unsichtbarkeit soll sich dabei nicht nur aufs Design beschränken, sondern auch auf die Umweltauswirkungen, die Berichten zufolge praktisch null sein sollen.

Die „Pegasus“-Jacht wird als „emissionsfreie Jacht“ entwickelt, die sowohl im Design als auch in ihrer Umweltauswirkung unsichtbar ist, heißt es bei der Projekt-Beschreibung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Jacht soll eine „unendliche Reichweite“ haben. © Quelle: © jozeph forakis 2023/ STRUTTURALEGGERA srl

Umweltfreundlich dank neuer Technologien

Die neue Superjacht soll 88 Meter lang sein. Bei ihrer Konstruktion wird nach Angaben von „forakis“ ein sogenannter 3-D-Roboterdruck verwendet. Dieser schafft ein Gerüst, das Schiffsrumpf und Aufbauten integriert. Dadurch soll die Struktur der Jacht außergewöhnlich stark und leicht sein. Sie könne auf diese Weise im Vergleich zu herkömmlichen Konstruktionen mit weniger Energie, Material, Abfall, Platz und Zeit hergestellt werden, heißt es weiter.

Und wie fährt das Schiff? „Die weltweit erste 3-D-gedruckte Superjacht ist ein Solar-Elektro-/Wasserstoff-Hybrid mit null Emissionen und unendlicher Reichweite“, schreibt „forakis“. Sonnenenergie wandelt Meerwasser in Wasserstoff um, der länger gespeichert wird. Die Brennstoffzellen an Bord wandeln den Wasserstoff dann in Strom um.

Ein Baum ist das Herzstück des futuristischen Innendesigns

Die Luxusjacht verfügt über vier Ebenen. Über alle Stockwerke erstreckt sich vertikal ein Baum, um den eine Wendeltreppe nach oben durchs Schiff führt. Der Baum taucht scheinbar aus einem reflektierenden Pool auf dem Unterdeck auf und ist von einem Wellness-Zen-Garten umgeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Mittelpunkt der Innenarchitektur steht ein Baum. © Quelle: © jozeph forakis 2023/ STRUTTURALEGGERA srl

Die oberste Ebene des Schiffes verfügt über eine nach vorne gerichtete Master-Suite mit einer großen privaten Terrasse. Im vorderen Pool-Club befindet sich ein Becken im Aquarium-Stil. Große horizontale Fenster verwandeln sich in offene Balkone sowie Backbord und Steuerbord.

Mehr zum Thema Kreuzfahrt Diese neuen Schiffe werden Kreuzfahrten verändern

Der offene Strand-Club mit herunterklappbaren Balkonen kann sich dagegen in ein geschlossenes Solarium transformieren mit verschiebbaren Glaspaneelen über der Decke und am Heckschott. Die luxuriöse Möblierung – Liegen, Bett, Sofas und so weiter – ist von verschiedensten Designern und Designerinnen entworfen worden.

Noch handelt es sich bei dem „Pegasus“-Projekt nur um ein Konzept. Ob die neue Luxusjacht so also bald übers Wasser gleitet, ist noch unklar.

Was müssen Reisende aktuell wissen? Alle wichtigen News für den Urlaub findest du beim reisereporter.