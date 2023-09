Das sind die spektakulärsten Hängeseilbrücken in Europa

Überall auf der Welt gibt es gigantische Hängebrücken, die nichts für Menschen mit Höhenangst sind! Der Boden scheint hier noch weiter entfernt zu sein, als er es tatsächlich ist – einige der Konstruktionen sind nämlich so konzipiert, dass du direkt nach unten schauen kannst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Oftmals sind die Brücken Teil von besonders schönen Wanderwegen, die zum Beispiel durch die atemberaubenden Alpen in Deutschland oder der Schweiz verlaufen, aber auch in Norwegen oder Spanien überspannen außergewöhnliche Seilbrücken tiefe Schluchten und ziehen Besucherinnen und Besucher regelmäßig in ihren Bann. Wir zeigen dir unsere zwölf Favoriten.

Diese 7 spektakulären Hängeseilbrücken in Deutschland musst du sehen Bist du schwindelfrei? Dann gönn dir bei einem Ausflug in Deutschland doch mal eine Portion Nervenkitzel auf einer spektakulären Hängeseilbrücke. Wir verraten dir, welche du sehen musst – darunter die längste und die höchste. Hier den ganzen Artikel lesen

1. Triftbrücke, Schweiz

Die Triftbrücke ist laut „My Swizerland“ eine der spektakulärsten Hängeseilbrücken für Fußgängerinnen und Fußgängern in den Alpen. Sie schwebt in einer Höhe von 100 Metern über dem Triftgletscher und ist 170 Meter lang. Der Übergang ist für Kinder ab 14 Jahren geeignet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Du kannst die Brücke im Rahmen einer sechs Kilometer langen Rundwanderung ab der Bergstation Triftbahn überqueren. Die Brücke erreichst du ab dort innerhalb von etwa eineinhalb Stunden. Dort bietet sich dir eine zauberhafte Aussicht auf den türkisblauen Gletschersee und die Gletscherzunge. Der Weg führt bis zur Windegghütte hinauf auf 1886 Meter und wieder zurück zur Triftbahn, die dich hinab ins Nessental bringt.

Wer die 170 Meter lange Triftbrücke überquert, sollte schwindelfrei sein. © Quelle: imago images/Panthermedia

Empfohlen wird die Tour in der Zeit von Juni bis Oktober. Die Triftbahn hat vom 3. Juni bis zum 22. Oktober 2023 geöffnet.

2. 516 Arouca, Portugal

Über eine gewaltige Schlucht spazierst du, wenn du dich auf die 516-Arouca-Brücke in Portugal traust! Ihr Name verrät übrigens sowohl ihre beeindruckende Länge (516 Meter) als auch ihre Lage: Du findest sie im Arouca-Geopark rund 60 Kilometer südöstlich von Porto.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

175 Meter über dem Boden spazierst du über den Fluss Pavia und bekommst gigantische Ausblicke auf den Aguieras-Wasserfall, der tosend unter deinen Füßen in die Tiefe stürzt. Getragen wird die Brücke von zwei V-förmigen Betontürmen im tibetischen Stil. Stahlseile stabilisieren das Metallgitter, aus dem das imposante Bauwerk besteht.

Die 516 Arouca Bridge in Portugal ist die längste Hängeseilbrücke weltweit. © Quelle: imago images/Cover-Images

3. Peak Walk, Schweiz

Atemberaubend ist auch diese Hängebrücke in der Schweiz: Der Peak Walk verbindet als einzige weltweit zwei Berggipfel miteinander. In insgesamt 3000 Metern Höhe haben Mutige, die sie überqueren, außerdem einen beeindruckenden 360-Grad-Panoramablick auf die Kantone Waadt, Wallis und Bern.

Umgeben von den majestätischen Schweizer Alpen überquerst du 107 Meter, um vom Gipfel des fast 3000 Meter hohen Sex Rouge zu dem Aussichtspunkt „View Point“ zu gelangen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Echter Nervenkitzel: Das vereiste Geländer des Peak Walk glitzert in der Abendsonne, während die Hängebrücke im Wind schaukelt. © Quelle: Mike Rabensteiner

4. Geierlaybrücke im Hunsrück, Deutschland

In Rheinland-Pfalz befindet sich das beeindruckende Mittelgebirge Hunsrück – eines der ältesten Gebirge Deutschlands. Eine besondere Möglichkeit, hier die Gegend zu erkunden, bietet dir die Geierlayhängebrücke – eine 360 Meter lange Hängeseilbrücke, die auf 100 Metern über dem Grund das Mörsdorfer Bachtal überspannt.

Die Hängeseilbrücke ist Teil eines 5,5 Kilometer langen Rundwanderwegs – der Geierlayschleife. Die Route beginnt und endet beim Besucherzentrum Mörsdorf, dazwischen geht es über die Hängebrücke sowie über einen Teilabschnitt des Saar-Hunsrück-Steigs.

Die Hängeseilbrücke Geierlay bei Mörsdorf im Hunsrück gewährt dir einen besonderen Blick über das wunderschöne Tal. © Quelle: imago images/Eibner

5. Highline 179 in Tirol, Österreich

In der wunderschönen Gemeinde Reutte in Tirol in Österreich hängt die spektakuläre Highline 179. Ihre Spannweite misst ganze 406 Meter, so verbindet sie die Ruine Ehrenberg mit Fort Claudia – ein im 17. Jahrhundert entstandener Teil eines Sperrfestungssystems um die Burg Ehrenberg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer die Highline mit ihren 114 Metern Höhe überquert, sollte schwindelfrei sein – durch das Gitterrost am Boden schauen Besucherinnen und Besucher direkt in die Tiefe.

Im Dezember 2014 bescheinigte ihr das Guinnessbuch der Weltrekorde sogar einen Superlativ als „längste Fußgängerhängebrücke der Welt im Tibetstyle“.

Die Highline 179 führt durch die wunderschöne grüne Tiroler Landschaft. © Quelle: imago images/San Hoyano

6. Titan RT im Harz in Sachsen-Anhalt, Deutschland

100 Meter über dem Staubecken der Rappbodetalsperre im schönen Harz hängt die eindrucksvolle Brücke Titan RT. Auf insgesamt 458 Metern läufst du hier über der frei hängenden Strecke direkt über den Abgrund auf der längsten Fußgänger-Hängeseilbrücke Deutschlands. Der Gang belohnt Mutige allerdings mit Ausblicken auf die Talsperre und die weite Natur.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Titan RT besteht aus einem Gitterrost und hängt augenscheinlich nur an einigen Stahlseilen, was das Abenteuer noch spektakulärer macht. Tipp: Während der Abenddämmerung wird die Brücke dezent beleuchtet.

Die in der Abenddämmerung beleuchtete Hängebrücke Titan RT an der Rappbodetalsperre im Harz. © Quelle: imago images/imagebroker

7. Gjølmunnebrua, Norwegen

Das wunderschöne Norwegen erlebst du auf der Hängebrücke Gjølmunnebrua von oben. Wanderfreunde, die den Klettersteig Vis Ferrata Loen zum Berg Hoven erklimmen, stoßen automatisch auf die 120 Meter lange Brücke. Sie befindet sich in beeindruckenden 750 Metern über dem Meeresspiegel über dem Fjord im Nationalpark Jostedalsbreen.

Wer noch immer nicht genug hat, kann anschließend mit dem Loen-Skylift den Rückweg antreten – der steilsten Pendelseilbahn der Welt. Andersherum geht es natürlich auch.

Die 120 Meter lange Hängebrücke Gjølmunnebrua über dem Fjord mit herrlichen Ausblicken auf die Landschaft. © Quelle: imago images/robertharding

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

8. Titlis Cliff Walk, Schweiz

Oberhalb des Ortes Engelberg in den Schweizer Alpen findest du den Titlis Cliff Walk – eine imposante Hängebrücke, die über einem 500 Meter tiefen Abgrund schwebt und dich ganz in die Nähe des Titlis-Berges führt.

Wenn du die etwa 100 Meter überquert hast, wartet am Ende der Brücke noch ein ganz besonderes Highlight auf dich: ein außergewöhnlicher Gletscherpark. Von einer Aussichtsplattform blickst du über die beeindruckende Naturlandschaft.

Der Titlis Cliff Walk in den wunderschönen Schweizer Alpen. © Quelle: imago images / Joana Kruse

9. Caminito del Rey in Andalusien, Spanien

Diese Brücke ist Teil eines Wanderweges im spanischen Andalusien, der noch vor einiger Zeit zu den gefährlichsten in ganz Europa zählte. Mittlerweile wurde der Caminito del Rey nach einer Sanierung wieder freigegeben. Hier finden Abenteuerlustige mitten im Naturpark Desfiladero de los Gaitanes schmale Holzstege, die an steilen Felswänden entlanglaufen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Ende des Wanderweges Caminito del Rey wartet diese Hängebrücke auf Abenteuerlustige. © Quelle: imago images/ZUMA Wire

Nach den insgesamt etwa fünf Kilometern der Zitterpartie wartet die 35 Meter lange Hängebrücke, die in 105 Metern Höhe über einer Schlucht am Ende des Stausees auf dich wartet.

10. Tibetische Brücke Carasc, Schweiz

Im schweizerischen Bellinzona findest du eine Hängebrücke im Tibet-Stil, die 130 Meter über dem Boden zu schweben scheint. Die Carasc verbindet sie die Gemeinden Monte Carasso und Sementina, die durch ein unwegsames Tal getrennt sind. Die Brücke ist nur einen Meter breit, was das Überqueren der 270 Meter zum Abenteuer werden lässt. Gebaut wurde sie aus Lärchenholz und Stahl.

Wer zur Brücke will, erreicht sie mit der Seilbahn, welche von Monte Carasso nach Curzùtt und dann weiter nach Mornera fährt.

Die einzigartige Tibetanische Hängebrücke in der Schweiz. © Quelle: imago images/Clickalps SRLs

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

11. Wildline-Hängebrücke im Schwarzwald, Deutschland

Der Schwarzwald in Baden-Württemberg hält so einige Überraschungen parat – darunter die Wildline-Hängebrücke. Sie ist 380 Meter lang, an den Bad Wildbader Märchenpfad angeknüpft und überspannt die Bärenklinge, ein kleines Seitental vom Sommerberg hin zum südlichen Ende von Bad Wildbad.

Über dem wunderschönen Schwarzwald thront die Wildline-Hängebrücke. © Quelle: imago/Westend61

Die wilde Brücke, die in 60 Metern Höhe spektakuläre Ausblicke auf den Schwarzwald gewährt, befindet sich außerdem ganz in der Nähe eines Baumwipfelpfades – falls du anschließend noch nicht genug vom satten Grün der Bäume hast.

12. Carrick-a-Rede, Nordirland

In Nordirland gibt es eine kleine, besondere Insel: Carrick-a-Rede – und diese ist über eine Hängebrücke mit dem Festland verbunden. Die Brücke überspannt eine Meerenge von 20 Metern in 30 Metern Höhe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Brücke zur Insel gibt es übrigens schon seit 350 Jahren, sie wurde ursprünglich von Fischern errichtet, die von dort aus mit einem Netz Lachse fingen. Der Seegang um die Insel verhinderte eine Bootsüberfahrt häufig, daher griffen die Fischer zu dieser Lösung. Ursprünglich wurde die Brücke nur für die Lachssaison von Juni bis August gespannt.

Die Carrick-a-Rede-Brücke ist beliebt bei Touristinnen und Touristen. © Quelle: imago images/muzzyco

Sie war deutlich wackeliger als die heutige stabile Brücke mit beidseitigem Handlauf, die von März bis November geöffnet ist. Trotzdem kann die Überquerung bei Wind eine aufregende Angelegenheit werden. Durchschnittlich kommen pro Jahr 250.000 Touristinnen und Touristen. Der Eintritt zur Brücke kostet zwischen 6,50 und 13 britische Pfund.

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du beim reisereporter.