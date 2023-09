Diese 10 kostenlosen Sehenswürdigkeiten sind in Europa am beliebtesten

Wenn du eine Reise planst, wirfst du sicherlich auch einen Blick auf die Liste der Sehenswürdigkeiten, die dich in dem jeweiligen Land erwarten. Wenn du viele davon besuchen möchtest, kommt schnell mal ein Batzen Eintrittsgeld zusammen. Nicht aber, wenn du dir die kostenlosen Sehenswürdigkeiten raussuchst.

Der Ferienhausvermieter „Casago“ hat Bewertungen der kostenlosen Angebote durchsucht und die besten gebührenfreien Sehenswürdigkeiten in einem Ranking veröffentlicht. Wir stellen dir die europäischen Top 10 einmal genauer vor.

Platz 10: Sassi di Matera, Italien

Im italienischen Matera findest du eine besondere Art, zu wohnen: Höhlen. Schon in der Jungsteinzeit haben sich hier Menschen niedergelassen. Matera gilt als einer der ältesten besiedelten Orte der Welt. Während es anfangs noch natürliche Höhlen waren, die zum Wohnen genutzt wurden, fingen die Einheimischen später an, eigene Grotten in den weichen Sandstein zu hauen.

Die Höhlenstadt Sassi di Matera in Süditalien. © Quelle: imago images/Frank Bienewald

Da der Stein leicht zu bearbeiten war, entstand so über die Jahrtausende eine richtige Höhlenstadt, die heute Unesco-Welterbe ist und unter Denkmalschutz steht. Die Sassi di Matera, die Höhlensiedlungen, kannst du dir kostenlos anschauen. Du findest die Stadt etwa drei Autostunden südlich von Neapel.

Platz 9: Basilika San Francesco, Italien

Ebenfalls kostenlos besichtigen kannst du die Basilika San Francesco in Assisi, ziemlich genau in der Mitte Italiens. Sie ist die Grablegungskirche des heiligen Franziskus von Assisi. Doch was bedeutet das? Die Basilika liegt direkt am Hang eines Gebirgszuges und damals fanden hier Hinrichtungen statt. Deshalb nannte man ihn früher auch übersetzt „Höllenhügel“. Und genau hier wollte Franziskus begraben werden – ebenso wie Jesus, der auch an einer Hinrichtungsstätte starb.

Die Grablegungskirche San Francesco in Assisi. © Quelle: imago images/Frank Bienewald

Heute ist die letzte Ruhestätte von Franziskus ein beliebter Wallfahrtsort. Außerdem findest du hier bedeutende Malereien aus dem Spätmittelalter. 1997 wurde Assisi von einem Erdbeben erschüttert und unter anderem stürzte ein Teil des Gewölbes ein. Die Reparaturen an der Kirche begannen schon wenige Tage später. Zwei Jahre später konnte die Oberkirche wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet werden. Die Unterkirche war kaum beschädigt und schon kurz nach dem Erdbeben wieder zugänglich.

Platz 8: Friedhof Colleville-sur-Mer, Frankreich

Platz acht ist etwas morbide, denn hierbei handelt es sich um einen Friedhof, genauer den US-amerikanischen Soldatenfriedhof der Gemeinde Colleville sur Mer in Frankreich. Der Ort selber befindet sich im Nordwesten Frankreichs und zählt gerade mal 184 Einheimische.

Den US-amerikanischen Soldatenfriedhof in Colleville-sur-Mer kannst du kostenlos besuchen. © Quelle: imago images/ingimage

Der Soldatenfriedhof ist der berühmteste seiner Art in der Normandie. Unzählige weiße Kreuze sind in langen Reihen aufgestellt und symbolisieren die 9387 US-amerikanischen Opfer des Zweiten Weltkrieges, die am D-Day und bei den folgenden Schlachten in der Normandie ums Leben kamen. Auf einer Wand sind außerdem die Namen von 1557 vermissten Soldaten zu lesen. Außerdem gibt es einen Aussichtspunkt mit Blick über den Omaha Beach, an dem die US-Amerikaner die größten Verluste verzeichneten.

Platz 7: Menenpoort, Belgien

In Belgien hat es der Menenpoort in Ypern unter die Top 10 der beliebtesten kostenlosen Sehenswürdigkeiten geschafft. Dabei handelt es sich um einen Ehrenbogen oder auch ein Ehrenmal für die gefallenen Soldaten Großbritanniens im Ersten Weltkrieg. Mit dem Bogen soll derjenigen gedacht werden, die nicht mehr gefunden oder identifiziert werden konnten und somit kein eigenes Grab haben.

Eine beeindruckende und kostenlose Sehenswürdigkeit kannst du in Belgien besuchen: das Menenpoort. © Quelle: imago images/Belga

Du findest den Bogen im Osten von Ypern. Er wurde an der Stelle eines alten Stadttores errichtet und 1927 eingeweiht. Der Standort ist nicht grundlos gewählt: Er markiert den Ausgangspunkt einer der wichtigsten Straßen der alliierten Truppen während des Krieges zur Front nördlich der Stadt und in Richtung des Dorfes Menen, wo gegen die deutschen Truppen gekämpft wurde.

Platz 6: Spiaggia dei Conigli, Italien

Er gehört zu den beliebtesten Stränden Europas und ist schon lange kein Geheimtipp mehr: die Spiaggia dei Conigli, auch Rabbit Beach genannt. Der Sand ist hier karibisch weiß, das Meer azurblau. Im Sommer ist hier ordentlich was los, aber immerhin kannst du den Strand kostenlos nutzen.

Er zählt zu den beliebtesten und schönsten Stränden der Welt: Spiaggia dei Conigli in Lampedusa. © Quelle: imago images/Pond5 Images

Du findest den Strand auf der italienischen Insel Lampedusa. Direkt hinter der malerischen Badebucht beginnt die felsige und typisch mediterrane Landschaft.

Platz 5: Gower-Halbinsel, Großbritannien

In Wales gibt es eine Halbinsel, die als erste Region Großbritanniens als „Gebiet von außergewöhnlicher Naturschönheit“ ausgezeichnet wurde. Und das Beste: Du musst hier keinen Eintritt zahlen. Die Halbinsel wird auch gern „The Gower“ genannt und beherbergt Klippen, Wälder, feine Sandstrände sowie zahlreiche Wanderwege und Orte zum Vogelbeobachten.

Die wunderschöne Küste der Gower-Halbinsel in Wales. © Quelle: imago images/Pond5 Images

Die berühmteste Sehenswürdigkeit auf Gower ist die Gezeiteninsel an der Südwestspitze. Die Wikinger tauften sie „Worm“ und du kannst sie zu Fuß erreichen – jedoch nur bei Ebbe. Außerdem erwarten dich hier ein fünf Kilometer langer Sandstrand, herrliche Dünen und wunderschöne Buchten wie die Three Cliffs Bay.

Platz 4: Gletscherlagune Jökulsárlón, Island

In Island kannst du dich vor Sehenswürdigkeiten kaum retten. Viele davon sind kostenlos anzuschauen, mancherorts wird lediglich ein saftiges Parkticket fällig. Ein Ort ist dabei besonders beeindruckend: die Gletscherlagune Jökulsárlón. Reist du mit dem Camper oder Auto an und willst direkt neben der Lagune parken, musst du schon etwas bezahlen. Oder du suchst dir einen abgelegenen Parkplatz.

Die Gletscherlagune Jökulsárlón in Island. © Quelle: imago images/Sabine Gudath

An der Gletscherlagune selbst kannst du treibende Eisbrocken beobachten, wie sie sich allmählich den Weg in Richtung Meer und Diamond Beach bahnen. Wenn du Glück hast, tauchen zwischendurch auch immer mal Robben auf.

Platz 3: Cala Mariolu, Italien

Italien ist unter den kostenlosen Sehenswürdigkeiten am häufigsten vertreten, auch mit einem weiteren Strand, diesmal auf Sardinien. Die Cala Mariolu ist eine versteckte Bucht in der Provinz Baunei und nur über das Meer erreichbar. Du brauchst also ein Boot. Verschiedene Anbieter bringen dich beispielsweise von den Häfen in Cala Gonone oder Arbatax zum Cala Mariolu.

Wie aus einer Postkarte entsprungen: der Cala Mariolu an der Küste Sardiniens. © Quelle: imago images/DaLiu

Du kannst hier im glasklaren Wasser des Golf von Orosei baden, die Unterwasserwelt erkunden oder deine Füße in die weißen und rosafarbenen Kiesel des Sandstrandes vergraben.

Platz 2: Big Pit National Coal Museum, Wales

Für den zweiten Platz reisen wir noch mal zurück nach Wales in Großbritannien: Hier gibt es das Big Pit National Coal Museum, welches du kostenlos besuchen kannst. Dabei handelt es sich um ein echtes Kohlebergwerk. Das Bergwerk ist täglich zwischen 9.30 und 17 Uhr geöffnet und mehrmals am Tag finden Touren in die Unterwelt statt.

Möchtest du das Big Pit National Coal Museum im Winter besuchen, solltest du dich vorher über eventuell veränderte Öffnungszeiten informieren. © Quelle: imago images/FLPA/Allen Lloyd

Außerdem gibt es noch eine Ausstellung zu den Badehäusern, den sogenannten Pithead Baths, und ein historisches Zechengebäude, welches nach langer Zeit nun für die Öffentlichkeit zugänglich ist.

Platz 1: Mini Harp Museum, Belgien

Das Siegertreppchen unter den kostenlosen Sehenswürdigkeiten in Europa sichert sich Belgien. Und das mit einem ganz kleinen Museum im wunderschönen Brügge. Das Museum über den Harfenkomponisten Luc Vanlaere erfreut sich großer Beliebtheit, nicht nur in Europa. Das Museum ist auch auf dem ersten Platz der beliebtesten kostenlosen Sehenswürdigkeiten weltweit gelandet.

Der Komponist selbst gibt hier jede Woche Konzerte und ist auch Eigentümer des Museums. Die Konzerte finden täglich statt, dauern etwa 40 Minuten und sind kostenlos für die Besucherinnen und Besucher.

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du beim reisereporter.