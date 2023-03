Diese europäischen Inseln sind im Sommer besonders beliebt

Die Temperaturen steigen und damit auch die Vorfreude auf den Sommerurlaub – endlich wieder Sonne tanken, am Strand entspannen und mit einem Cocktail in der Hand den Tag ausklingen lassen. Viele Reisende zieht es für ihre wohlverdiente Auszeit auf eine der europäischen Inseln. Welche dieses Jahr bei deutschen Urlauberinnen und Urlaubern am beliebtesten ist, zeigt eine Auswertung des Vergleichsportals „Check24“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Deutsche bleiben auch 2023 ihrer Lieblingsinsel treu

Auf Platz eins ist, wenig überraschend, Mallorca zu finden. Der Analyse zufolge entfallen diesen Sommer bei Pauschalreisen auf europäische Inseln mehr als ein Drittel aller Buchungen auf die balearische Urlaubsinsel. Auf den Plätzen zwei, drei und vier folgen mit großem Abstand die griechischen Insel Kreta (18,7 Prozent), Rhodos (8,8 Prozent) und Kos (6,6 Prozent).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei Inselurlauberinnen und -urlaubern ebenfalls beliebt sind die kanarischen Inseln. Die meisten Buchungen im Kanaren-Vergleich kann Fuerteventura verzeichnen – 5,3 Prozent der Insel-Fans machen dort diesen Sommer Urlaub. Etwas weniger, 4,2 Prozent, entspannen auf Gran Canaria. Eine Reise nach Teneriffa haben 3,7 Prozent gebucht.

Hier wird‘s besonders teuer

Der Inselurlaub wird für Urlauberinnen und Urlauber diesen Sommer allerdings deutlich teurer als im vergangenen Jahr. Nach Angaben des Vergleichsportals sind die durchschnittliche Tagespreise im Schnitt um 17 Prozent gestiegen.

Für Urlaub auf der Insel Kos müssen Reisende diesen Sommer tief in die Tasche greifen.

Besonders tief in die Tasche greifen müssen Reisende, die auf Ibiza Urlaub machen. In den Sommerferien kostet ein Urlaubstag auf der spanischen Insel durchschnittlich etwa 150 Euro. Im Vergleich zum Sommer 2022 ist das ein Anstieg um 15 Prozent. Auch die Insel Kos gehört mit einem Durchschnittspreise von 135 Euro (+16 Prozent) zu den teureren Inseln.

Zu den günstigsten Inseln zählen laut der „Check24“-Auswertung die Inseln Korfu und Paxi. Der durchschnittliche Tagespreis beträgt dort 116 Euro. Auf Teneriffa, Gran Canaria, Fuerteventura, Mallorca und Madeira beträgt der Tagespreis nur wenige Euro mehr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/jaf