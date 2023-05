Bahnreisen: Neuer Nachtzug ab Berlin

Die Abenddämmerung senkt sich über Berlin, als der Premierenzug des European Sleeper außerplanmäßig am Bahnhof Wannsee zum Halten kommt. Einige Jugendliche, die auf den verspäteten Regionalexpress nach Brandenburg warten, schauen verblüfft, was sich da an ihrem Bahnsteig breitmacht. Eine Cargo-Lok, zwei antike Schlafwagen in auffälligem Wellblechkleid, dazu rot-weiße Liegewagen, die mindestens doppelt so alt sind wie die jetzt sehr interessierten jungen Leute auf dem Bahnsteig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Chris Engelsman schiebt das Fenster in seinem Abteil herunter (natürlich kann man in diesen Wagen die Fenster herunterschieben). „Was ist das für ein Zug?“, fragen die Wartenden auf dem Bahnsteig „Das ist mein Zug“, antwortet der Eisenbahn-Jungunternehmer einigeraßen beiläufig, aber nicht ohne Stolz. „Wir fahren über Nacht nach Brüssel. Und vorher nach Amsterdam.“

Nachtzug-Gründer Elmer van Buuren und Chris Engelsman bei der Ankunft in Brüssel © Quelle: Jan Sternberg/RND

European Sleeper heißt seine Firma, erklärt er und zeigt auf den Schriftzug unter sich am Waggon, den sie an diesem Nachmittag gerade angebracht haben. Die gemieteten Liegewagen stammen aus der DDR, zugelassen sind sie in der Slowakei, die Halterungen für die Fahrtzielanzeiger stammen von der polnischen Bahn. Ein wahrhaft europäisches Sammelsurium, das sich hier auf den Weg gemacht hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Chris Engelsman ruft den Wartenden am Bahnhof noch die Adresse der Buchungs-Website zu, dann rollt der Zug wieder an, westwärts auf seinem ersten Weg durch die Nacht.

Engelsman und Elmer van Buuren sind die Gesichter hinter diesem neuen niederländisch-belgischen Startup, das von wachsender Flugscham und einer europäischen Nachtzug-Renaissance profitieren will.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Van Buuren begrüßt die Fahrgäste persönlich in vier Sprachen über die Zuglautsprecher. „Wir müssen das aufnehmen und jedes Mal abspielen“, scherzt Engelsman währenddessen. Van Buuren steckt seinen Kopf ins Abteil: „Das war beileibe nicht meine erste Ansage, ich war jahrelang Zugbegleiter“, erklärt der Niederländer.

„Was nicht verschrottet ist, fährt“

Ursprünglich war der „European Sleeper“ bereits für 2022 angekündigt und sollte bis nach Prag fahren. Der Plan zerschlug sich zunächst. Prag steht jetzt für 2024 wieder im Fahrplan. In den vergangenen Jahren mussten Engelsman und van Buuren einige Rückschläge einstecken, vor allem die Suche nach Wagen gestaltete sich schwieriger als gedacht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

„Was nicht verschrottet ist, fährt“, bringt es Patrick Neumann auf den Punkt, Bahn-Enthusiast und Mitglied der Initiative „Back on Track“, die sich für mehr Nachtzüge in Europa einsetzt. Natürlich ist auch der gesamte Vorstand von „Back on Track“ an Bord und zeigt Flagge.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Der neue Nachtzug fährt von Berlin unter anderem über Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen nach Brüssel. In Deutschland hält er nur in Berlin und in Bad Bentheim an der niederländischen Grenze. Hannover wird ohne Halt durchfahren. Er startet montags, mittwochs und freitags um 19.22 Uhr in Brüssel. Ankunft in Berlin ist um 6.48 Uhr. Von Berlin nach Brüssel geht es sonntags, dienstags und donnerstags um 22.56 Uhr. Ankunft ist um 9.27 Uhr.

Wer auf dem Landweg nach London fahren möchte, kann in Brüssel in den Eurostar umstiegen.

Wegen umfangreichen Bauarbeiten an der Strecke verkehrt der Zug allerdings oft bereits früher und ab anderen Berliner Bahnhöfen. Auch in Belgien gibt es in der nächsten Zeit Streckenbauarbeiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr zum Thema Reisenews Nachtzug-Tester in Europa gesucht: Du wirst sogar bezahlt

Auch bei der Premierenfahrt musste der Zug bereits um 21.10 Uhr in Berlin-Gesundbrunnen losfahren und erreichte Brüssel mit 45 Minuten Verspätung. Erstaunlich fröhlich und unzerknautscht steigen Engelsman und van Buuren in Brüssel aus dem Schlafwagen. „Für die Verspätung sind wir nicht verantwortlich, das waren die Deutschen mit unangekündigten Bauarbeiten“, sagt Engelsman. Anscheinend können die Nachtzug-Gründer gut in ihren Produkt schlafen.

Findet man Schlaf im Liegewagen? Das ist auch Übungssache

Auch in den Liegewagen ist die Fahrt mit wenig Zwischenstopps einigermaßen erholsam - so weit man an diese Form des Reisens gewöhnt ist. Leider kündigt der Steward den ersten morgendlichen Halt Amsterdam um 6.30 Uhr morgens über den Lautsprecher an, so dass jetzt auch die Brüssel-Passagiere aufschrecken. Da wäre individuelles Wecken - mit der Frühstückstüte mit Brötchen und Kaffee - deutlich angemessener.

Ein Sitzplatz kostet mindestens 59 Euro, ab 109 Euro bekommt man einen Platz in einem Liegewagen für vier oder sechs Personen und für einen Platz im Schlafwagenabteil für bis zu drei Personen zahlt man mindestens 139 Euro. In den Liegewagen und Schlafwagen wird Frühstück serviert. Die Schlafwagen sind für die ersten Monate schon ausgebucht. Wer als Ausweichmöglichkeit ein privates Liegewagen-Abteil buchen will, zahlt leider kaum weniger als im Schlafwagen.

Konkurrenz ab Dezember

Ab Dezember bekommt der „European Sleeper“ Konkurrenz: Der Platzhirsch im Nachtzug-Verkehr, die österreichische ÖBB, will sein bestehendes Angebot zwischen Brüssel und Wien ausbauen und mit einem neuen Nachtzug zwischen Berlin-Paris verbinden, so dass auch auf diesem Weg Fahrten zwischen Berlin und Brüssel möglich sein werden, vermutlich ebenfalls drei Mal pro Woche.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Informationen und Tickets über www.europeansleeper.eu. Der Zug ist bisher nicht über die DB-Fahrplanauskunft zu finden, das soll sich aber in den kommenden Wochen ändern.

Was müssen Reisende aktuell wissen? Alle wichtigen News für den Urlaub findest du beim reisereporter.