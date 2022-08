Die Currywurst ist eines der Lieblingsgerichte der Deutschen. Nun wird der Kultsnack auch an Bord von Eurowings verkauft. Eurowings ist die einzige deutsche Airline, die den Snack im Angebot hat.

Currywurst gibt es jetzt als Snack an Bord bei Eurowings.

Currywurst ist ein beliebter Snack im Stadion, dem Freibad und der Imbissgastronomie – nun können Reisende den Kultsnack auch an Bord von Eurowings bestellen. Damit tritt Eurowings nun in die kulinarischen Fußstapfen der einstigen Fluggesellschaft Air Berlin. Dort war die Currywurst sehr beliebt bei den Passagierinnen und Passagieren.

Currywurst für 7,50 Euro

Als einzige deutsche Airline bietet Eurowings die Currywurst auf allen Flügen an, die länger als eine Stunde dauern. Wer sie bestellt, muss aber tief in die Tasche greifen: Für 7,50 Euro ist der Snack erhältlich.

Dazu können Fluggäste klassisch auch Pommes bestellten, die mit veganer Mayo serviert wird. Diese hat die Airline seit Mai in der Bordkarte – laut Eurowings kommt das Angebot gut an. 4000 Pommesportionen wurden allein im Juli an Bord verkauft.

Mit der Currywurst soll nun der nächste Kassenschlager folgen. Immerhin werden in ganz Deutschland jedes Jahr etwa 800 Millionen Portionen verspeist. Sogar einen Ehrentag hat der Snack: Am 4. September wird bundesweit der Tag der Currywurst gefeiert.

