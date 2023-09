Fado, Fisch und Fußball: Überraschende Fakten über Lissabon

Ob die Wellen des Tejo oder des Atlantik: Lissabon bezaubert mit der Lage am Wasser und vielen kleinen und großen Wundern. Die portugiesische Hauptstadt ist immer eine Reise wert. Willst du so richtig eintauchen in die Geschichte und die Geschichten der Stadt, sind unsere überraschenden Fakten über Lissabon eine prima Basis.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die schönsten Aussichtspunkte in Lissabon Lissabon ist eine Stadt der Hügel – und der Aussichtspunkte. Wer diese erklimmt oder hochfährt, kann die portugiesische Hauptstadt von ihren schönsten Seiten sehen. Bei diesen lohnt sich ein Besuch besonders. Hier den gesamten Text lesen

Älteste Stadt von Westeuropa

Lissabon ist die älteste Stadt Westeuropas. Die Phönizier gründeten ab 1000 vor Christus in Portugal Stützpunkte, vermutlich auch an der Stelle des heutigen Lissabon. Bekannt als ein Volk der Seefahrer und Händler war die Lage von Lissabon am Fluss Tejo und an der Atlantischen Küste ideal für sie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Sieben Hügel

Genau wie Rom wurde Lissabon auf sieben Hügeln erbaut. Gegründet wurde die Stadt auf dem Burgberg, auf dem heute noch das Castelo São Jorge thront. Mitte des 16. Jahrhunderts war Lissabon dann schon so stark besiedelt, dass der Chronist Damião de Góis auf fünf Hügel kam.

Im Jahr 1620 zählt Frei Nicolau de Oliveira in seinem Buch „Livro das Grandezas de Lisboa“ („Buch der Sehenswürdigkeiten Lissabons“) die sieben Hügel auf: Castelo, São Vicente, São Roque, Santo André, Santa Catarina, Chagas und Sant‘Ana.

Die Stadt Lissabon wurde auf sieben Hügeln erbaut. © Quelle: imago images / Westend61

Kleiner Kopfsalat

Wer gebürtig in Lissabon auf die Welt gekommen ist, wird von den Bewohnerinnen und Bewohnern außerhalb der Stadt gerne mit Augenzwinkern als „Alfacinha“ bezeichnet. Das bedeutet in etwa „kleiner Kopfsalat“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieser Kosename geht auf eine Legende zurück, nach der die Lissabonner Oberklasse in früheren Zeiten gerne ihre Untergebenen in die Provinz schickte, um Kopfsalat zu kaufen – angeblich, weil sie es selbst nicht schafften, welchen anzupflanzen.

Stadtsymbol Rabe

Der Rabe ist das Symbol von Lissabon. Laut einer Legende halfen einst zwei Raben dabei, die leiblichen Überreste von São Vicente, dem Schutzheiligen von Lissabon, zu finden. Als die Leiche mit einem Schiff zurück in die Heimat gebracht wurde, wurde es von den beiden Raben begleitet.

Diese alte Legende ist heute ein fixer Bestandteil der Stadt: Das Lissabonner Stadtwappen besteht aus einem Schiff und zwei Raben.

Schwarz-weiße Straßen

Viele Straßen und Plätze in Lissabon haben ein ganz besonderes Muster und sind schwarz-weiß gefliest. Auch das soll seinen Ursprung bei São Vicente haben: Die Farbe Weiß repräsentiert die Kleidung des Kreuzfahrers, während Schwarz angeblich die Lieblingsfarbe von São Vicente war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einige Straßen in Lissabon sind in schwarz-weißen Mustern asphaltiert. © Quelle: IMAGO/Pond5 Images

Längste Brücke Europas

In Lissabon gibt es auch einige Rekorde: Die Vasco-da-Gama-Brücke ist 17 Kilometer lang und somit die längste Brücke in Europa. Unfassbare 15.000 Menschen sollen sich hier an einem Abend versammelt haben.

Warum? Laut dem Guinness Book of Records fand bei den Eröffnungsfeierlichkeiten im Jahr 1998 ein Abendessen statt, an dem besagte 15.000 Menschen auf der Ponte Vasco da Gama teilnahmen.

Die Vasco-da-Gama-Brücke ist die längste in Europa. © Quelle: imago images/Joana Kruse

Klein und groß

Bücherwürmer werden sich freuen, wenn sie in Lissabon unterwegs sind und zwei weitere Rekorde besuchen: In der Stadt befinden sich sowohl der älteste Buchladen der Welt, „Livraria Bertrand“, als auch der mit nur vier Quadratmetern „Größe“ kleinste Buchladen der Welt, „Livraria do Simao“ (der laut Google Maps allerdings aktuell als geschlossen markiert ist).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ozeanarium

Ein absolutes Highlight ist das „Oceanario de Lisboa“, das größte Meerwasseraquarium in Europa und das zweitgrößte der Welt. Es wurde für die Weltausstellung, die 1998 in Lissabon stattfand, erbaut und ist heute das Zuhause von mehr als 12.000 Meeresbewohnern.

Das Herzstück des Ozeanariums ist das Großaquarium, das sich über mehrere Stockwerke erstreckt. Das Becken ist fünf Meter tief und hat einen Durchmesser von 36 Metern. Es fasst mehr als fünf Millionen Liter Wasser – das sind mehr als 33.333 volle Badewannen!

Im „Oceanario de Lisboa“ sind rund 12.000 Meeresbewohner zu Hause. © Quelle: imago images/imagebroker

James Bond

Da Portugal während des Zweiten Weltkrieges neutral war, kamen viele reiche Flüchtlinge nach Lissabon – und ihnen folgten zahlreiche Spione von allen Geheimdiensten. Ein beliebter Treffpunkt war der Vorort Estoril, wo das erste Casino in Europa eröffnet wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kein anderer als Ian Fleming ließ sich hier für seine „James Bond“-Romane inspirieren. 1953 veröffentlichte der britische Ex-Geheimdienstmitarbeiter und Schriftsteller seinen ersten Roman über Meisterspion James Bond: „Casino Royale“. Die Vorlage für die Casinoszenen stammen alle aus Lissabon.

Fußball-Fans

Die größte Leidenschaft Portugals dreht sich aber nicht um Fernsehen, sondern um Fußball. Das Land ist verrückt nach dem Sport, weshalb sich auch in Lissabon viel um den runden Ball dreht. In der Stadt gibt es nicht weniger als 214 registrierte Fußballclubs!

Mehr zum Thema Lissabon Abseits der Touristenklassiker: Geheimtipps für Lissabon

Fado

Neben Fußball bestimmt auch der Fado die Stadt. Der portugiesische Musikstil ist weit über die Grenzen Portugals bekannt. Die Sänger – sogenannte Fadista – begleiten sich auf einer Gitarre und singen meist über unglückliche Liebe, soziale Missstände und vergangene Zeiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Fado kommt ursprünglich aus den armen Vierteln Lissabons. Heute gibt es zahlreiche Fado-Lokale, vor allem in den Vierteln Alfama, Bairro Alto oder Mouraria. Spannend ist auch ein Besuch vom „Museu do Fado“.

Pastéis de Belém

Das kulinarische Wahrzeichen Lissabons ist klein und köstlich: Pastel de Belém schmecken einfach herrlich und gehören zu jedem Urlaub in Portugal dazu. Die Original-Variante stammt aus Belém, einem Vorort von Lissabon.

Das Rezept ist streng geheim: Angeblich kennen es nur fünf Menschen auf der Welt. Sie sollen das Rezept auswendig gelernt haben, denn es gibt keine niedergeschriebene Version.

Bacalhau

Natürlich gibt es auch das salzige Gegenstück: Eines der Nationalgerichte Portugals ist der Bacalhau. In Lissabon soll es sogar über 365 verschiedene Rezepte dafür geben – eines für jeden Tag des Jahres.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Stockfisch, eine getrocknete Variante des Kabeljau, hat seit 2020 sogar ein eigenes Museum mit vielen Multimediapräsentationen: das „Centro Interpretativo da História do Bacalhau“.

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du beim reisereporter.