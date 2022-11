In Spanien versuchen Kriminelle, Urlauber und Urlauberinnen derzeit wieder mit falschen Euro-Münzen zu betrügen, das berichtet die Guardia Civil und fordert Touristen auf, genau hinzuschauen.

Euro-Münzen und Türkische-Lira-Münzen sehen sich sehr ähnlich. Das nutzen Betrüger, um Touristen abzuzocken. Derzeit sind in Spanien vermehrt falsche 2-Euro-Münzen im Umlauf.

Falsche Euro-Münzen: Polizei warnt vor Touristenbetrug in Spanien

Es gibt Münzen aus nicht EU-Ländern, die der 2-Euro-Münze sehr ähnlich sehen, die aber häufig nur einen Bruchteil des Wertes haben. Betrüger versuchen damit immer wieder, Touristen zu überrumpeln und so um Geld zu bringen. In einem Tweet warnt die spanische Guardia Civil nun, dass derzeit viele türkische Lira-Münzen im Umlauf seien.

Diese Münzen sehen der europäischen 2-Euro-Münze sehr ähnlich, haben aber nur einen Wert von umgerechnet 32 Cent. Wenn Urlauber aufmerksam sind, sei der Unterschied aber leicht zu erkennen, schreibt die spanische Polizei. Auf der Lira-Münze steht „Türkiye Cumhuyireti“, was übersetzt Republik Türkei bedeutet, auf der anderen Seite der Münze ist ein Halbmond und der Schriftzug „Yeni Turk Liresi“ zu lesen.

Spaniens Polizei warnt auch vor weiteren Münzen

Neben der türkischen Lira-Münze warnt die Guardia Civil auch vor argentinischen 2-Peso-Münzen. Diese Münze hat lediglich einen umgerechneten Wert von 0,024 Euro. Wer sich das Geldstück also als 2-Euro-Münze verkaufen lässt, macht einen großen Verlust.

In der Vergangenheit warnte Spaniens Polizei in Tweets auch vor einer ägyptischen Münze, die dem 2-Euro-Stück sehr ähnlich sieht. Auf der Münze ist jedoch groß das Bild von Pharao Tutanchamun zu sehen, außerdem steht der englische Schriftzug „One Pound“ darauf. Wer die Münze in seinem Portemonnaie findet, sollte wissen, dass sie umgerechnet nur 0,049 Euro wert ist.

