5 Ausflugstipps für den Familienurlaub in Baden-Württemberg

Im Schwarzwald und am Bodensee gibt es zahlreiche familienfreundliche Urlaubsorte, die große und kleine Gäste zu Naturerkundungen motivieren. Ausgewählte Ausflugstipps:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bauernpfad Kressbronn: Erst Naschgarten, dann Irrgarten

Mmhh, köstlich! Im Naschgarten auf dem Kressbronner Aussichtspunkt Straußner Halde dürfen Besucherinnen und Besucher gern die ein oder andere Frucht probieren. Je nach Jahreszeit reifen dort Äpfel, Birnen, Kirschen sowie verschiedene Beeren. Schlemmen und die herrliche Aussicht genießen: Der Bodensee liegt zu Füßen und am gegenüberliegenden Ufer breitet sich eine sehenswerte Berglandschaft aus.

Der Naschgarten mit seinem schönen Panoramablick gehört zum Bauernpfad in Kressbronn. Die zweieinhalb Kilometer lange Tour lässt sich auch hervorragend mit kleinen Kindern meistern – nicht zuletzt, weil es unterwegs einiges zu entdecken gibt. So informieren zahlreiche Tafeln am Wegesrand über Details der regionalen Landwirtschaft, fantasievolle Spielgeräte laden zum Toben ein, und an heißen Tagen lockt das Kressbronner Naturstrandbad mit Wasserspielplatz, Sandbereich und einer großen, schattigen Liegewiese.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Auf dem Bauernpfad Kressbronn bietet sich ein Panoramablick auf den Bodensee und die Berge. © Quelle: Hari Pulko/Kressbronn

Wo geht‘s lang? Diese Frage lässt sich bei einem Abstecher ins Maislabyrinth Nitzenweiler beantworten? Noch bis zum 17. September bietet der Irrgarten ein verschlungenes Wegenetz durch drei Meter hohe Maispflanzen.

Baiersbronner Holzweg: Walderlebnis mit Sprachrohr

Wie vielseitig Holz doch ist: Auf dem rund zwei Kilometer langen Holzweg in Baiersbronn haben junge und ältere Besucherinnen und Besucher nicht nur zahlreiche Spielmöglichkeiten, sie erfahren auch viel über den wertvollen Rohstoff des Waldes.

Ein überdimensionales Klangspiel führt vor, wie viel Musik in einem Baumstamm steckt, ein hölzernes Sprachrohr transportiert Nachrichten, und auf dem Waldspielplatz warten jede Menge Holzgeräte zum Balancieren und Klettern. Eine wichtige Station ist die Alte Pflanzschule, die jedes Jahr mit einem neuen Baum des Jahres erweitert wird. Außerdem sorgt ein kleiner Barfußweg für eindrucksvolle Erlebnisse.

Der Baiersbronner Holzweg ist 2,2 Kilometer lang. Wie das Baiersbronner Maskottchen Murgel können Kinder auf Holzgeräten entlang der Strecke klettern und balancieren. Es gibt gleich zwei Waldspielplätze. © Quelle: Max Günter/Baiersbronn Touristik

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Touristinformation (Rosenplatz 3, 72270 Baiersbronn) gibt es eine Wimmelbildkarte mit vielen Ideen für Ausflüge sowie einen Erlebnispass für Kinder. Wer ihn an mindestens vier Orten abstempelt, darf sich am Ende ein kleines Geschenk abholen. Eine der Stempelstationen liegt am Holzweg.

Erlebnispfad Ottenhöfen: Richtig am Rad drehen

Wie war das eigentlich früher? Wie wurde das Korn zu Mehl und Brot verarbeitet? Und womit wurden die vielen historischen Mühlen im Ort angetrieben? Zwölf Thementafeln auf dem Landwirtschaftlichen Erlebnispfad Ottenhöfen (Lepo) im Achertal geben Antworten auf diese und weitere Fragen rund um Ackerbau und die Bodenkultur.

Ottenhöfen ist als Mühlendorf bekannt. Passend dazu muss unterwegs an bunten Rädern gedreht werden, die jeweils über ein bestimmtes Thema informieren. So erfährt man auf unterhaltsame Weise davon, wie einst im Schwarzwaldtal gelebt und gewirtschaftet wurde.

Doch es geht auch aktiv zu: In drei Erlebnisbereichen, die sich den Elementen Wasser, Holz und Stein widmen, kann ausgiebig getobt werden. Der absolute Clou auf dem 8,5 Kilometer langen Rundweg sind allerdings die drei Outdoormurmelbahnen, die am Weg installiert sind.

Die Outdoormurmelbahnen sind eines der Highlights am Landwirtschaftlichen Erlebnispfad Ottenhöfen. © Quelle: Tourist-Info Ottenhöfen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer mag, kann sich vor der kleinen Wanderung in der Touristinformation (Großmatt 15, 77883 Ottenhöfen) den Lepo-Rätselbogen holen und unterwegs spannende Aufgaben lösen.

Kuhnigundes Kuhle(h)rpfad: Wald-Basketball in Lenzkirch

Zum Auftakt gibt‘s was auf die Ohren: An der ersten Station von Kuhnigundes Kuhle(h)rpfad hängen mehrere Kuhglocken, die von kleinen Abenteurern gern zum Bimmeln und Läuten gebracht werden. Überhaupt wartet auf dem Erlebnispfad in Lenzkirch viel Vergnügliches und Wissenswertes.

Die zwei Kilometer lange Rundtour, die sogar für den Kinderwagen geeignet ist, führt über Waldwege und hinauf auf den Kuhberg, auf dem ein großer Spielplatz für Abwechslung sorgt.

Kurzweilig wird die Tour aber auch, weil unterwegs verschiedene Stationen zum Mitmachen animieren. So gilt es, Tannenzapfen bei einer Art Wald-Basketball zu werfen, an Tastkästen die Felle von Kuh, Ziege und Wildschwein zu erfühlen und mit einem großen Gummistiefel möglichst viele Holzklötze zum Fallen zu bringen.

Wer auf Kuhnigundes Kuhle(h)rpfad auf dem Kuhberg in Lenzkirchen unterwegs ist, muss dabei Aufgaben lösen. © Quelle: Hochschwarzwald Tourismus GmbH

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anschließend Lust auf eine Abkühlung? Im familienfreundlichen Freibad in Lenzkirch finden Familien ein großes Spieleparadies: mit Wasserpumpe, Sandkasten, Kletterburg, Trampolin und natürlich einem Kinderbecken.

Rötenbacher Ameisenpfad: Tierisches Mikroabenteuer

Ein spritziges Vergnügen für heiße Tage: Der plätschernde Rötenbach begleitet wanderlustige Familien auf der Tour durch eine grüne Schlucht. Der Weg führt über schmale Brücken und vorbei an kleinen Wasserfällen.

Die Ameise Amina macht den Ameisenpfad in Friedenweiler-Rötenbach dazu noch unterhaltsam. Das kleine Insekt berichtet unterwegs auf Informationstafeln aus seinem Leben und führt sogar zu einem echten Ameisenhaufen.

Auf dem Rötenbacher Ameisenpfad erkunden Familien auf den Spuren der Ameise Amina den Wald. © Quelle: Hochschwarzwald Tourismus GmbH

Doch das ist noch lange nicht alles: Entlang der knapp fünf Kilometer langen Rundtour mit zehn Stationen gibt es Bäume zum Klettern, Baumstämme zum Balancieren und ein Bachufer, an dem Flusskrebse leben. Wer einen kleinen Kescher samt Becherlupe dabei hat oder sich den Forscherrucksack für Familien bei der Touristinfo (Peter-Thumb-Straße 16, 79877 Friedenweiler) ausleiht, kann die kleinen Tiere ganz aus der Nähe betrachten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du beim reisereporter.