Die besten Tipps für einen Straßburg-Urlaub mit der Familie

Straßburg eignet sich hervorragend für einen Ausflug oder Familienurlaub, weil es überschaubar – aber voller Überraschungen – ist. Du suchst nach Anregungen für einen Städtetrip und fragst dich, was du am besten mit deinen Kindern unternehmen kannst? Wir verraten dir, welche Höhepunkte Straßburg speziell für seine kleinen Gästinnen und Gäste bereithält und welche Attraktionen die ganze Familie begeistern.

Darunter sind sowohl Aktivitäten für schönes Wetter als auch für Regentage. Auch haben wir unterschiedliche Angebote herausgesucht, sodass für alle Bedürfnisse und Interessen etwas dabei sind: Wo können Kinder mehr über Straßburg und die Stadtgeschichte lernen? Welche Stadtviertel können sie erkunden? Wo können sie sich austoben und Spaß haben?

Hier kommen unsere sieben Tipps für einen Familienurlaub in Straßburg.

1. Le Vaisseau

Hier reichen sich Spaß und Forschung die Hand: Le Vaisseau (deutsch: das Schiff) ist ein interaktives wissenschaftliches und technisches Entdeckungszentrum für Kinder und ihre erwachsenen Begleiterinnen und Begleiter. Der Erlebnispark liegt im Stadtteil Neudorf in der Nähe des Parc de la Citadelle und lädt Entdeckerinnen und Entdecker zu einer Reise durch 130 Stationen in sechs Universen ein.

Das Besondere an Le Vaisseau: Die Kinder können mitmachen, ausprobieren, experimentieren und so wissenschaftliche Phänomene selbst für sich erfahren und lernen. Höhepunkte im „Schiff“ sind zum Beispiel eine riesige Baustelle, auf der Kinder selbst einen Kran steuern und Steine verladen können. Oder auch eine Wasserwelt, in der sie zum Beispiel einen Staudamm bauen können.

Außerdem gibt es einen Garten, in dem die Kleinen die Natur erkunden und sich austoben können. Filme, Wissensshows, Theaterstücke und Sonderausstellungen runden die Reise durch die Wissenschaftswelten ab. Ein Besuch von Le Vaisseau eignet sich für Kinder von drei bis zwölf Jahren. Du solltest etwa zwei bis drei Stunden einplanen. Es wird dringend empfohlen, schon vor dem Besuch online Tickets zu reservieren.

Wissenschaft macht Spaß: Das ist das Motto des Entdeckungszentrums Le Vaisseau. Kinder können hier durch Ausprobieren und Experimentieren die Welt erforschen. © Quelle: Le Vaisseau/Alexander Schlub

2. Parc de l’Orangerie

Der perfekte Ort für einen Familienausflug bei schönem Wetter ist der Parc de l‘Orangerie (Orangerie-Park). Er liegt in der Nähe des Europäischen Parlaments in der Avenue de l‘Europe und ist der älteste Park Straßburgs.

Die Anlage bietet sich als tolle Abwechslung nach einer anstrengenden Stadtbesichtigung oder einem Museumsbesuch an. Dort stehen das Spielen und Toben in der Natur und der Spaß im Vordergrund. Vor allem für Kinder, aber auch für Erwachsene hat der Parc de l‘Orangerie ein üppiges Freizeitangebot: Du findest dort einen Spielplatz, ein Karussell, eine Oldtimer-Bahn, Tretboote und sogar – mitten im Park – ein Bowling-Center.

Außerdem gibt es einen kleinen Zoo, wo du dir Makaken-Affen, Esel, Papageien, Pfaue, Eulen, Schildkröten, Ziegen und viele weitere Tiere anschauen kannst. Nicht nur im Zoo, sondern überall im Park kannst du Tiere erleben: Beobachte mit deiner Familie die vielen Störche, die dort leben. Im Parc de l‘Orangerie gibt es eine Storchenaufzuchtstation, durch die der Bestand in den vergangenen Jahrzehnten wieder angewachsen ist. So will man die Tierart vor dem Aussterben retten. Straßburgs grüne Oase ist also ein hervorragender Ort, um etwas zu erleben – aber auch, um auf den grünen Wiesen und Bänken zu entspannen oder ein kleines Picknick zu veranstalten.

Grüne Oase und Ort der Zerstreuung: Der Parc de l’Orangerie lädt zum Entspannen ein, hält aber auch ein großes Freizeitangebot für Familien bereit. © Quelle: imago images/Zoonar

3. La Petite France

Das Kanalviertel La Petite France ist Straßburgs Highlight und selbstverständlich auch ein Ort, der Kindern beim Erkunden viel Spaß macht. Auch sie werden es lieben, zwischen Fachwerkhäusern am Wasser entlangzulaufen und den besonderen Charme dieses Viertels aufzusaugen. Vielleicht bleibt ihr an einer Schleuse oder Drehbrücke stehen, um zu beobachten, wie die Boote den Kanal passieren.

Vergiss nicht, mit deinen Kindern in die Geschichte des Viertels einzutauchen und ihnen zu erzählen, wer früher in La Petite France gelebt hat: Müller, Fischer und Gerber. Vielleicht kennen sie diese Berufe noch gar nicht und du kannst ihnen bei der Gelegenheit erklären, was zum Beispiel die Arbeit eines Gerbers ist. So wird euer Spaziergang zu einer Reise in die Vergangenheit.

Mit etwas älteren Kindern und Jugendlichen bietet es sich an, eine Stadtführung durch La Petite France zu buchen, um noch mehr über die Geschichte dieses Stadtteils zu erfahren. Führungen durch das Kanalviertel und die Altstadt findest du auf der Homepage des Fremdenverkehrsamts, des Office du Tourisme Strasbourg, aber auch bei zahlreichen anderen Tourismusanbietern.

Auch für Kinder ein kleines Paradies: Das malerische Straßburger Stadtviertel La Petite France begeistert kleine und große Gäste gleichermaßen. © Quelle: imago images/U. J. Alexander

4. Bootstour durch Straßburg

Du kannst Straßburg mit deiner Familie auch auf dem Wasser erkunden. Der Anbieter Batorama hat einen speziell für Kinder entwickelten Audioguide, mit dem die kleinen Gäste Straßburg spielerisch entdecken können. Er wurde laut Fremdenverkehrsamt von Drehbuchautoren entwickelt und von professionellen Sprecherinnen und Sprechern aufgenommen.

Bei einer etwa einstündigen Bootsfahrt kannst du viele Straßburg-Highlights entdecken: die Altstadt auf der Grand Île, das Kanalviertel La Petite France, Teile der Neustadt mit dem Barockpalast Rohan und das Europaviertel mit dem Parlament.

Eine Bootsfahrt ist eine gute Alternative zu einer gewöhnlichen Stadtbesichtigung – vor allem, wenn die Familie nicht so gut zu Fuß ist oder bereits Städtetouren oder Wanderungen im Elsass hinter sich hat.

Wenn du deinen Kindern den Städtetrip mit einem besonderen Erlebnis versüßen willst, ist eine Bootsfahrt eine gute Wahl. Aber auch für Erwachsene hat der Wechsel vom Asphalt aufs Wasser seinen Reiz: Du lernst Straßburg noch einmal aus einer neuen Perspektive kennen.

Auf einem Bootstrip lernst du noch einmal eine ganz andere Seite von Straßburg kennen – und auch für Kinder wird so die Städtetour zu einem besonderen Erlebnis. © Quelle: imago images/imagebroker

5. Fahrt mit Minizug

Bitte einsteigen: Auch eine Fahrt mit dem Minizug ist eine unterhaltsame Alternative zu langen Spaziergängen durch die Stadt. Kinder werden begeistert sein: Die schnuckelige weiße Bahn fährt dich und deine Familie gemütlich durch die engen Gassen Straßburgs, durch das Viertel La Petite France, an den gedeckten Brücken und am Vauban-Staudamm vorbei. So spart ihr euch eure Energie für später auf.

Einstieg für die erste Tour ist am Straßburger Münster vor dem Tourismusbüro. Neben der Tour durch das Altstadtviertel gibt es eine zweite Tour, die dich in die Neustadt führt und in der Nähe des Münsters vor dem Museum „5ème Lieu“ startet.

Die Fahrten mit dem Minizug dauern zwischen 30 und 45 Minuten, sind also auch zeitlich überschaubar und daher mit Kindern gut zu machen. Die elektrischen Bimmelbahnen sind im Zeitraum von Mitte März bis Mitte November täglich unterwegs. Tickets gibt es an den Abfahrtsorten zu kaufen. Die Erklärungen zu den Sehenswürdigkeiten auf der Strecke werden in 16 verschiedenen Sprachen angeboten.

6. Erkundungsrallye „Familicitirali“

Du hast keine Lust auf eine Stadtführung, sondern willst Straßburg mit deiner Familie auf eigene Faust erkunden? Du möchtest aber trotzdem mehr über die Stadt erfahren? Dann ist die „Familicitirali“ der perfekte Kompromiss für dich: Die kleine Erkundungsrallye führt dich und deine Kinder zu einigen spannenden Orten – darunter das Münster, das Fachwerkhaus Kammerzell, ein gotisches Gärtchen und das Alte Zollhaus.

Die Rallye funktioniert wie eine Schnitzeljagd. Mit dem passenden Flyer in der Hand oder auf dem Handy beantwortet ihr gemeinsam sechs Fragen rund um Straßburgs bedeutendste Bauwerke. Um die Lösungen zu finden, müsst ihr genau hinschauen und euch mit Straßburgs Architektur und Stadtbild auseinandersetzen – eine spaßige Übung, die auch den Blick für weitere Besichtigungen Straßburgs oder anderer Städte schärft. Obendrauf gibt es noch ein Bild zum Ausmalen und ein Zahlenrätsel, das das Wahrzeichen Straßburgs ergibt. Die Lösungen findest du am Ende des Flyers, der beim Fremdenverkehrsamt der Stadt erhältlich ist.

Hier findest du die Flyer zur „Familicitirali“ als pdf-Download.

Straßburg auf eigene Faust: Es macht so viel Spaß, die Stadt zu erkunden. Auf der „Familicitirali“ können Kinder mehr über die Gebäude und Geschichte Straßburgs erfahren. © Quelle: imago images/lunamarina

7. Museen in Straßburg, die für Kinder und Jugendliche geeignet sind

In Straßburg gibt es unzählige Museen und einige sind auch für Kinder und Jugendliche geeignet – dazu gehören das Historische Museum, das Elsässische Museum sowie das Zoologische Museum.

Im Historischen Museum kannst du dich mit deiner Familie auf eine Stadtreise vom Mittelalter bis zur Gründung der europäischen Institutionen begeben. Das klingt etwas langatmig, ist aber so interaktiv und spielerisch gestaltet, dass der Geschichtsausflug Kinder und Erwachsene gleichermaßen fesselt.

Auch für Kinder geeignet: Das Historische Museum in Straßburg lädt seine jungen Besucherinnen und Besucher zu einem interaktiven Geschichtsabenteuer ein. © Quelle: imago images/imagebroker

Auch das Elsässische Museum macht für kleine und große Gäste etwas her: Dort kannst du mit deinen Kindern mehr über die Traditionen der Region erfahren und Trachten und Spielzeug von damals anschauen.

Im Zoologischen Museum können Kinder die Tierwelt entdecken. Es beherbergt eine riesige Sammlung von Tierexponaten – dort siehst du auch einige Tierarten, die längst ausgestorben sind. Das Museum wurde jedoch wegen Renovierungsarbeiten vorübergehend geschlossen und eröffnet erst wieder im Laufe des Jahres 2023.

Ein weiteres, köstliches Museum, das auch mit Kindern gut zu besuchen ist, ist das Schokoladenmuseum „Les Secrets du Chocolat par Schaal“ in der Nähe von Straßburg. Dort erfährst du mehr über die Herstellung von Schokolade und kannst einige Spezialitäten probieren.





