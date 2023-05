Bildungsurlaub: So einfach bekommst du 10 freie Tage

Irgendwie ist der Urlaub doch immer zu kurz. Egal wie gut man ihn plant, die freie Tage mit Feier- und Brückentagen kombiniert, um möglichst das Maximum rauszuholen – am Ende dürften es doch gerne noch ein paar Tage mehr sein. Dank Bildungsurlaub kannst du deine Urlaubstage aufstocken. Und zwar ganz ohne Überstunden oder Gehaltsverzicht.

In fast allen Bundesländern – bis auf Bayern und Sachsen – haben nämlich die Beschäftigten einen gesetzlichen Anspruch auf fünf bis zehn Tage bezahlten Sonderurlaub, der der persönlichen Weiterbildung dient. Ob du den zum Stressabbau im Yoga-Seminar oder zum Sprachen lernen am Mittelmeer nutzt, bleibt dir überlassen.

Wer hat Anspruch auf Bildungsurlaub?

Damit gibt es aktuell in 14 von 16 Bundesländern einen gesetzlichen Anspruch auf Bildungsurlaub. Wichtig: Entscheidend ist dabei nicht der Wohnort, sondern der Ort deiner Arbeitsstätte. Somit können auch Menschen aus Bayern und Sachsen, wo es bisher keinen Rechtsanspruch auf die Bonusurlaubstage gibt, Bildungsurlaub beantragen, wenn ihr Arbeitgeber in einem anderen Bundesland sitzt.

Je nach Region unterscheiden sich dabei die Bezeichnungen für den bezahlten Sonderurlaub: In einigen Bundesländern werden die freien Tage zur Weiterbildung auch Bildungsfreistellung oder Bildungszeit genannt.

Wie der Deutsche Gewerkschaftsbund auf seiner Homepage mitteilt, ist es für en Bildungsurlaub Voraussetzung, dass du Angestellte oder Angestellter bist. Auch für Auszubildende gibt es die Möglichkeit auf bezahlten Sonderurlaub. In den meisten Bundesländern ist es allerdings Bedingung, dass du mindestens sechs Monate in dem Unternehmen beschäftigt bist. Beamte sind von der Regelung meist ausgeschlossen.

Obwohl fast jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin in Deutschland einen Anspruch darauf hat, nehmen ihn nur die wenigsten: Laut Wirtschaftsforschungsinstitut ifo nutzen im bundesweiten Durchschnitt nur 3,5 Prozent der Beschäftigten das Angebot. Am häufigsten wird mit elf Prozent der Sonderurlaub in Bremen eingereicht, mit 0,4 Prozent ist Berlin das Schlusslicht.

Wie viel Bildungsurlaub steht mir zu?

Wie viel Bildungsurlaub dir zusätzlich zu deinem regulären Urlaubsanspruch gewährt wird, variiert von Bundesland zu Bundesland. Grundsätzlich gilt: Wer in Teilzeit arbeitet, verringert entsprechend seinen oder ihren Anspruch auf Bildungsurlaubstage. Die aktuelle Regelung sieht wie folgt aus:

Baden-Württemberg: fünf Arbeitstage im Jahr

Bayern : kein Bildungsurlaubsanspruch

Berlin : fünf Arbeitstage pro Jahr oder zehn Arbeitstage in zwei Jahren

Brandenburg : fünf Arbeitstage pro Jahr oder zehn Arbeitstage in zwei Jahren

Bremen : fünf Arbeitstage pro Jahr oder zehn Arbeitstage in zwei Jahren

Hamburg : fünf Arbeitstage pro Jahr oder zehn Arbeitstage in zwei Jahren

Hessen : fünf Arbeitstage pro Jahr oder eine Zusammenfassung von zehn Arbeitstagen in zwei Jahren

Mecklenburg-Vorpommern : fünf Arbeitstage pro Jahr

Niedersachsen : fünf Arbeitstage pro Jahr oder eine Zusammenfassung von zehn Arbeitstagen in zwei Jahren

Nordrhein-Westfalen : fünf Arbeitstage pro Jahr oder eine Zusammenfassung von zehn Arbeitstagen in zwei Jahren

Rheinland-Pfalz: fünf Arbeitstage pro Jahr oder eine Zusammenfassung von zehn Arbeitstagen in zwei Jahren

Saarland : sechs Arbeitstage pro Jahr

Sachsen : kein Bildungsurlaubsanspruch

Sachsen-Anhalt : fünf Arbeitstage pro Jahr oder eine Zusammenfassung von zehn Arbeitstagen in zwei Jahren

Schleswig-Holstein : fünf Arbeitstage pro Jahr oder eine Zusammenfassung von zehn Arbeitstagen in zwei Jahren

Thüringen: fünf Arbeitstage pro Jahr oder eine Zusammenfassung von zehn Arbeitstagen in zwei Jahren

Wie kann ich den Bildungsurlaub auf 10 Tage verlängern?

In den meisten Bundesländern ist es möglich, deinen Anspruch aus zwei Jahren zusammenzufassen und die zehn Tage Bildungsurlaub am Stück zu nehmen. So hast du die Möglichkeit, entweder zehntägige Seminare zu besuchen oder zwei unterschiedliche Seminare miteinander zu kombinieren. Im letzteren Fall müssten beide allerdings einen inhaltlichen Zusammenhang haben.

Für die Übertragung deines Anspruchs auf Bildungsurlaub auf das kommende Kalenderjahr bedarf es oft eine schriftliche Erklärung gegenüber deinem Arbeitgeber. Rückwirkend können die zusätzlichen Urlaubstage nicht eingereicht werden, der Anspruch verfällt zum Jahresende.

In Berlin, Brandenburg, Hamburg und Bremen wird der Anspruch etwas flexibler gehandhabt: Hier kannst du dir von vornherein aussuchen, wie du die insgesamt zehn Tage Bildungsurlaub in zwei Jahren einteilst.

Welche Seminare darf ich für meinen Bildungsurlaub buchen?

Der Deutsche Gewerkschaftsbund weist auf seiner Homepage noch einmal ausdrücklich darauf hin: Der Inhalt der Fortbildung muss nicht in direktem Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit stehen. Es ist dir überlassen, ob du für deine persönliche Weiterentwicklung lieber einen Kurs zur Entspannung oder etwa ein politisches Seminar besuchst.

Voraussetzung ist einzig, dass der Kurs als Bildungsurlaub anerkannt ist. Das Spektrum reicht dabei über Spanisch und Surfen auf Fuerteventura über eine Schreibwerkstatt auf Sylt bis zu Seminaren zur Buchhaltung oder IT.

In welchen Fällen kann mein Bildungsurlaub abgelehnt werden?

Zunächst einmal ist es wichtig, dass du alle Voraussetzungen erfüllst, um Bildungsurlaub zu beantragen. Und auch dein gebuchtes Seminar muss als Bildungsurlaub anerkannt sein. Sind alle Ansprüche erfüllt, kann es unter Umständen dennoch vorkommen, dass dein Antrag auf Bildungsurlaub nicht bewilligt wird.

Dies ist der Fall, wenn dringende betriebliche oder dienst­liche Gründe dagegen sprechen, wie Stiftung Warentest auf ihrer Homepage erklärt. Zum Beispiel wenn andere Kolleginnen oder Kollegen im selben Zeitraum Urlaub angemeldet haben oder ein wichtiges Projekt die Anwesenheit der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers verlangen. In den meisten Bundesländern muss die Ablehnung innerhalb einer Frist von zwei bis vier Wochen erfolgen.

Wer bezahlt meinen Bildungsurlaub?

Während deines Bildungsurlaubs wirst du zwar weiterhin von deinem Arbeitgeber bezahlt, doch die Kosten für Anreise, Unterkunft, Seminar und Verpflegung trägst du. Es ist aber möglich sowohl vom Arbeit­geber als auch von Bund oder Land zusätzliche Förderungen zu erhalten und die Ausgaben in der Steuererklärung geltend zu machen. Steuerlich absetzen kannst du die Kosten allerdings nur, wenn der Kurs Berührungspunkte zu deiner beruflichen Tätigkeit hat.

Bildungsurlauber aus der Höhle der Löwen hilft bei Kurssuche

Mehr als zehntausend Seminare auf der ganzen Welt sind als Bildungsurlaub in Deutschland anerkannt. Da kann die Wahl zur Qual werden. Dazu kommen die unterschiedlichen Voraussetzungen in den unterschiedlichen Bundesländern, Fristen, Formulare und Buchungsoptionen.

Datenbanken wie bildungsurlauber.de, kursfinder.de oder bildungsurlaub.de haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Zugang zum Bildungsurlaub zu erleichtern. Mit ein paar Klicks werden dir anerkannte Bildungsseminare für dein Bundesland angezeigt.

Praktisch: Über die Seiten kannst du den passenden Kurs meist auch direkt buchen. Und für deinen Arbeitgeber findest du hier entsprechende Vordrucke und Formulare, die nur noch ausgefüllt werden müssen. Worauf wartest du also noch?

Was müssen Reisende aktuell wissen? Alle wichtigen News für den Urlaub findest du beim reisereporter.