Ferienstart in NRW: Kommt das Reisechaos an den Flughäfen?

Lange Warteschlangen, viele Flugstreichungen und frustrierte Reisende: Im vergangenen Sommer herrschte an vielen Flughäfen in Deutschland Chaos. Nun steht der Sommerurlaub 2023 an und damit auch die Frage: Müssen Reisende auch in diesem Jahr mit Reisechaos rechnen?

In Nordrhein-Westfalen starten die Sommerferien bereits am Donnerstag, 22. Juni. Und gerade dort, am Flughafen Düsseldorf, war das Chaos im vergangenen Jahr mit am größten. Das Flugchaos dürfte vielen Reisenden aus NRW also noch in den Knochen stecken. Wie ist die aktuelle Lage zum Ferienstart? Wir haben nachgefragt.

Flughäfen in NRW: So ist die aktuelle Lage

Nach Angaben des Flughafens Düsseldorf auf Nachfrage des reisereporters ist die Lage am Flughafen Düsseldorf derzeit ruhig. Der erste Ferientag scheint nach aktuellem Stand reibungslos zu verlaufen.

„Wir sind mit den Prozessen und Abläufen nach dem ersten Peak zufrieden. Unsere Maßnahmen haben gegriffen und die Wartezeiten waren überschaubar“, so Pressesprecherin Ina Brendt. Und das obwohl allein am Donnerstag rund 70.000 Passagierinnen und Passagiere erwartet werden, bis Sonntag sollen es insgesamt 285.000 sein.

Auch am Flughafen Köln/Bonn steht in den kommenden Wochen Hochbetrieb an. Der Airport rechnet nach eigenen Angaben in den nächsten sechseinhalb Wochen mit rund 1,7 Millionen Passagierinnen und Passagieren – ein Anstieg um 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die meisten Reisenden werden am kommenden Wochenende, 23. bis 25. Juni, sowie am letzten Wochenende der Ferien in NRW, am 4. bis 6. August, erwartet. Der Flughafen rechnet in diesen Zeiträumen mit jeweils über 100.000 Passagierinnen und Passagieren. Die aktuelle Lage am Flughafen Köln: ganz normaler Flughafenbetrieb, heißt es seitens des Airports.

Diese Vorkehrungen wurden getroffen

Um ein Reisechaos wie im Sommer 2022 zu vermeiden, haben viele Flughäfen im Vorfeld verschiedene Maßnahmen ergriffen – auch die Airports Düsseldorf und Köln/Bonn. In Düsseldorf wurde etwa das Personal aufgestockt, außerdem können Passagierinnen und Passagiere nun vorab ein Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle buchen, lange Schlangen sollen so vermieden werden.

Auch am Airport Köln/Bonn wurde mehr Personal eingestellt. Zudem gibt es ein neues Kontrollsystem, das alle Abläufe am Flughafen rund um die Uhr überwacht. So soll auf Ausnahmesituationen schnell reagiert werden können.

Am Flughafen Köln/Bonn ist die Lage trotz Ferienbeginn ruhig. © Quelle: imago/Horst Galuschka

Chaos an Flughäfen: Tipps für Reisende

Sollte es in den kommenden Wochen trotz aller Vorkehrungen doch zu Chaos an Flughäfen in Deutschland kommen, sollten Reisende vorbereitet sein. Diese Übersicht mit Tipps hilft dir im Fall von Flugchaos weiter.

Wenn du in der Nähe des Flughafens wohnst, solltest du einen Vorabend-Check-in machen und dabei auch schon deinen Koffer aufgeben. Mehrere Airlines wie Lufthansa und Condor bieten diesen Service bereits an einigen Flughäfen an und es spart dir die Wartezeiten am Check-in. Empfehlenswert ist zudem, sofort zur Sicherheitskontrolle zu gehen, sobald man eingecheckt ist. Wer den Check-in im Vorfeld schon erledigt hat, geht direkt nach Ankunft am Airport dorthin.

Außerdem solltest du ständig Informiert bleiben, wie es um den Status deines Fluges bestellt ist. Und unbedingt rechtzeitig am Airport sein, mindestens zweieinhalb bis drei Stunden vor Abflug. Wenn möglich, checkst du vorab online ein. Und wer kann, verzichtet bei Kurzreisen auf Aufgabegepäck.

