Feuer im Europa-Park: Diese Attraktionen bleiben geschlossen

Feuer in Deutschlands größtem Freizeitpark: Am Montagnachmittag war in einem Technikraum der Attraktion „Yomi-Zauberwelt der Diamanten“ ein Brand ausgebrochen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr brachte die Flammen unter Kontrolle, zwei Feuerwehrleute wurden dabei verletzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach ersten Einschätzungen hat ein technischer Defekt zu dem Ausbruch des Feuers geführt, wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte. Berichten zufolge waren zu dem Zeitpunkt rund 25.000 Menschen in dem Park, die in kürzester Zeit evakuiert werden konnten.

Bereiche um den Brandort sind gesperrt

Bereits am Dienstag war der Park wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet, allerdings mit ein paar Einschränkungen. Die Bereiche um den Brandort sind vorerst nicht zugänglich und auch drei weitere Attraktionen sind vorerst außer Betrieb, wie eine Sprecherin mitteilte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Mehr als 400 Einsatzkräfte kämpften im Europa-Park Rust gegen den Großbrand. © Quelle: IMAGO/Einsatz-Report24

Ort des Feuers ist eine Indoor-Attraktion, in der die Besucherinnen und Besucher eine nachempfundene Diamantenwelt unter Tage durchlaufen können. Wie auf Bildern in sozialen Netzen zu sehen ist, ist von der „Yomi-Zauberwelt der Diamanten“ nicht mehr allzu viel übrig. Problem ist: Durch das Gebäude führen auch zwei weitere beliebte Familienattraktionen: der „Alpenexpress Enzian“ und die „Tiroler Wildwasserbahn“.

Wie die Parksprecherin auf Nachfrage des reisereporter mitteilte, bleiben der „Alpenexpress Enzian“, die „Tiroler Wildwasserbahn“, „Yomi-Zauberwelt der Diamanten“ und die „Panoramabahn“ geschlossen, Letztere wird voraussichtlich Ende der Woche wieder in Betrieb sein.

Erinnerungen an Brand in 2018

Es ist nicht das erste Mal, dass es im Europa-Park Rust gebrannt hat: Im Mai 2018 hat ebenfalls ein technischer Defekt zu einem Großbrand geführt. Teile der Themenbereiche Skandinavien und Holland waren damals den Flammen zum Opfer gefallen, Restaurants, Geschäfte und das Fahrgeschäft „Piraten in Batavia“ wurden zerstört. Gut zwei Jahre hat es damals gedauert, bis die Attraktion wieder öffnen konnte.

Was müssen Reisende aktuell wissen? Alle wichtigen News für den Urlaub findest du beim reisereporter.