Bus statt Flugzeug: Finnair fliegt auf zwei Strecken nicht mehr

Finnair stellt zwei Inlandsflüge ein und bietet stattdessen Busse an (Symbolbild).

Ab dem 1. Mai schon wird es von der Airline Finnair keine Flüge mehr zwischen der Helsinki und den beiden Städten Turku und Tampere geben, das kündigte die Fluggesellschaft Anfang April in einer Erklärung an. Stattdessen will das Unternehmen Busverbindungen einrichten, mit denen Reisende die kurze Strecke zwischen den Städten überwinden können.

„Die Flüge nach Tampere und Turku sind sehr kurz, und die relativ geringen Passagierzahlen – rund 35 Prozent Auslastung – auf diesen Strecken führen dazu, dass sie einen höheren CO₂-Ausstoß pro Passagier haben als viele andere kurze Strecken in unserem Netzwerk“, sagt Perttu Jolma von Finnair.

Flüge von Helsinki in die beiden Städte oder andersherum haben nur eine planmäßige Zeit von 35 Minuten in der Luft. „Wir verstehen, dass diese Entscheidung die Kunden enttäuscht, die diese Flüge genutzt haben“, zeigt Jolma Verständnis. Die Entscheidung würde jedoch aus wirtschaftlicher sowie aus ökologischer Sicht Sinn machen.

So plant Finnair die Busverbindungen

Die Fluggesellschaft will pro Tag jeweils vier Busse zwischen Turku und Helsinki sowie zwischen Tampere und Helsinki anbieten – starten sollen sie ab dem 8. Mai von den zentralen Busbahnhöfen der Städte. Reisende können die Busfahrten schon zusammen mit einem Anschlussflug in Helsinki buchen.

In diesem Fall garantiert die Airline für einen Anschluss zu sorgen, auch im Fall von Verspätungen oder anderen Problemen. Es soll auch einen Prioritäts-Check-in, eine extra Gepäckabgabe sowie Sicherheitskontrolle für die Busreisenden am Flughafen Helsinki geben. Die Busse selber würden mit Biodiesel betrieben und haben Internetanschlüsse und USB-Lademöglichkeiten an Bord, berichtet die Airline.

Passagierinnen und Passagiere, die bereits einen Flug für die Strecken bei Finnair gebucht haben, sollen entweder die Möglichkeit haben, eine der Busverbindungen auszuwählen oder ihr Ticket zu stornieren und ihr Geld zurückzuerhalten.

RND/fred