FKK verboten: Ostsee-Badeort geht gegen Oben-ohne-Sonnen vor

Sommerliche Bräune ohne Bikini-Streifen und einen von der Sonne geküssten Po – das bekommen nur diejenigen, die sich ohne Badekleidung an einen Strand legen. Was für manche Urlauberinnen und Urlauber völlige Freiheit bedeutet und an FKK-Stränden nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht ist, wird andernorts als unanständig und frivol angesehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So empfinden es auch Einheimische des Urlaubsortes Swinemünde. Die Stadt liegt auf polnischer Seite der Insel Usedom. Die Hafenstadt nennt eines der ältesten Seebäder Polens ihr eigen und gilt als einer der schönsten Orte an der Ostsee.

Doch dort, wo sich mit zwölf Kilometern die längste Strandpromenade Europas befindet, gilt leichte Begleitung oder gar Nacktheit im wahrsten Sinne des Wortes als „No Go“. Wie die „Ostsee-Zeitung“ berichtet, geht die Stadt zukünftig gegen FKK-Badende und -Sonnende vor. Und auch, wer nur im Bikini einen Spaziergang über die Promenade unternimmt, riskiert ein Bußgeld.

Das kommt auf Oben-ohne-Sonnende zu

Einheimische hatten sich der „Ostsee Zeitung“ zufolge bei der Stadt darüber beklagt, dass sich einige Badegästinnen und -gäste „allzu frivol sonnten“. Wer also zukünftig die Hüllen fallen lässt, wo es nicht gestattet ist, muss mit einem Bußgeld wie „bei Knöllchen für Parkvergehen“ rechnen. Die konkrete Höhe der Geldstrafe wurde noch nicht bekannt gegeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Allgemein gilt in Polen das Gebot, sich in der Öffentlichkeit angemessen zu kleiden. Generell sollten sich Reisende im Urlaub – bei aller Freiheitsliebe – den kulturellen Gepflogenheiten ihres Ziellandes anpassen, um nicht unangenehm aufzufallen oder Strafen zu riskieren.

Nackig am Strand zu liegen, ist beispielsweise auch in Ländern wie Griechenland verboten, wenn es dort nicht ausgewiesen ist. Was das Nacktbaden im weltweiten Vergleich angeht, findest du in Polen deutlich weniger FKK-Strände als Beispielsweise in den USA, in Frankreich oder Spanien. Wer sich nach hüllenloser Freiheit und makelloser Bräune beim Strandurlaub sehnt, hat selbst in Deutschland eine größere Auswahl an Stränden und sogar FKK-Campingplätzen zur Verfügung.

Was müssen Reisende aktuell wissen? Alle wichtigen News für den Urlaub findest du beim reisereporter.