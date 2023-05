Ersparnis-Rechner: So findest du die günstigsten Tage für deinen Flug

Wer mit dem Flugzeug in den Urlaub reisen will, muss im Jahr 2023 mit hohen Kosten rechnen. Die Preise für Flugtickets sind in diesem Jahr deutlich teurer geworden, auch innerhalb Europas musst du bei vielen Reisezielen mehr Geld ausgeben als noch im vergangenen Jahr. Da kommt schnell die Frage auf, ob es mit Hilfe von Tricks nicht doch Möglichkeiten gibt, noch an günstige Flüge zu kommen.

Wann ist die beste Zeit, um meine Reise zu buchen? Welcher Abflugtag ist der günstigste und an welchem Tag wird meine Reise besonders teuer? Diese Fragen wurden schon oft gestellt, doch es ist schwierig allgemeingültige Antworten zu finden. Ein einfaches Tool kann nun aber Abhilfe schaffen.

Ersparnis-Rechner von Skyscanner ermöglicht individuelle Suche

Wenn du zum Beispiel genau weißt, dass du während der Sommerferien von Düsseldorf aus in die Türkei nach Antalya fliegen willst, kannst du den Ersparnis-Rechner benutzen. In drei Schritten wählst du Düsseldorf als Startflughafen, den Monat, wann es losgehen soll und dein Reiseziel Antalya aus. Das Tool verrät dir dann, wann du am besten buchen solltest, für welchen Tag, für welchen Tag nicht und wie viel du sparst. Auch den Durchschnittspreis für deine Reise in diesem Monat berechnet es auf Grundlage der Daten von Skyscanner.

Wer während der Sommerferien in Bayern im August zum Beispiel von München nach Palma de Mallorca fliegen will, sollte versuchen, dass sie oder er an einem Dienstag abfliegen. Im Durchschnitt kostet der Flug an diesem Abflugtag im August nämlich nur 162 Euro. Wer dagegen an einem Samstag im August fliegt, zahlt durchschnittlich 204 Euro – also 42 Euro mehr.

In dieser Tabelle findest du einige Beispiele dafür, wie die Preise sich für beliebte Urlaubsziele je nach Startflughafen, Monat und Wochentag unterscheiden. Außerdem ist bei den Beispielen auch noch der Buchungszeitraum angegeben, an dem du diesen Flug idealerweise buchst, um möglichst die günstigsten Angebote zu erwischen.

Methodik des Ersparnis-Rechners

Die Ergebnisse stützen sich auf Tausende von Daten und Millionen von Flügen im vergangen Jahr. Die Ziele wurden basierend auf den 15 beliebtesten Destinationen im jeweiligen Monat ausgewählt. Der ideale Buchungszeitpunkt wird anhand der Durchschnittspreise für die jeweilige Route ermittelt – hier filtert der Ersparnis-Rechner die günstigste Woche heraus.

Die angegebene Ersparnis wird berechnet, indem der durchschnittliche Flugpreis der günstigsten Woche vom durchschnittlichen monatlichen Flugpreis abgezogen wird. Der günstigste und der teuerste Reisetag auf der ausgewählten Strecke werden anhand traditionell beliebter Tage ermittelt. Hier wird die Ersparnis berechnet, indem der durchschnittliche Flugpreis des günstigsten Tages vom teuersten Tag abgezogen wird.