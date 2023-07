Droht Reisechaos? Flugsicherheitsbehörde erwartet Probleme im Sommer

Der Flugbetrieb in Deutschland läuft in diesem Sommer bisher deutlich besser als im Jahr 2022. In NRW haben die Sommerferien bereits Ende Juni begonnen, bisher meldet der wichtigste Ferienflughafen im Bundesland keine Probleme. „Wir sind mit den Prozessen und Abläufen nach dem ersten Peak zufrieden. Unsere Maßnahmen haben gegriffen und die Wartezeiten waren überschaubar“, so die Pressesprecherin des Düsseldorfer Flughafens Ina Brendt gegenüber dem reisereporter.

Die Lufthansa blickt ebenfalls optimistisch auf den Flugreiseverkehr über den Sommer. Der Flugbetrieb bei der Airline sei dieses Jahr deutlicher stabiler und pünktlicher als im Vorjahr, wie Airline-Chef Jens Ritter erklärte. Man sehe sich für den Touristenansturm an den Drehkreuzen Frankfurt und München gut vorbereitet.

Etwas anders sieht das jedoch die europäische Flugsicherheitsbehörde Easa. Diese warnt davor, dass der Mangel an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiten aber auch an Material für viele Airlines immer noch nicht behoben sei. In den Sommerferien müssten die Fluggesellschaften an ihr Limit gehen, was weiterhin zu Ausfällen und Verspätungen führen werde.

Airlines warten monatelang auf neue Flugzeuge

Darüber hinaus warnt die Easa auch in einem Bericht davor, dass das neu angestellte Personal an den Flughäfen noch nicht unbedingt über die nötige Erfahrung und Ausbildung verfüge, damit die Abläufe auch in den Stresssituation immer reibungslos ablaufen werden. Es könnte also zu den Hochbetriebszeiten doch wieder zu langen Warteschlangen an Check-in und Sicherheitskontrollen kommen – die Flughäfen versuchen dem mit buchbaren Sicherheitsslots entgegen zu wirken.

Der deutsche Flughafenverband ADV rechnet für die Monate Juli und August mit rund 42 Millionen Passagierinnen und Passagieren – das sind über 16 Prozent mehr als im Jahr 2022.

Aufgrund der mangelnder Erfahrung mancher neuer Mitarbeitenden, erwartet die Easa, dass es während der Sommerferien doch wieder zu langen Warteschlangen an den Flughäfen kommen könnte. © Quelle: imago images/Panama Pictures

Der Mangel an Flugzeugen und Ersatzteilen sorge derzeit auch dafür, dass den Airlines Flugzeuge fehlen oder Maschinen teilweise am Boden bleiben müssen. Wie das Luftfahrtportal „Aero“ berichtet, fehlen zum Beispiel Ersatzteile für Flugzeuge vom Typ A320neo und A220, außerdem würde die Flugzeughersteller Airbus und Boeing in der Auslieferung neuer Flugzeuge um Monate hinterherhinken.

Behörde sieht auch Verhalten von Passagieren als Problem

Die Easa sieht die potentiellen Gründe für Ausfälle und Verspätungen jedoch nicht nur aufgrund des Mangels an Flugzeugen beziehungsweise Ersatzteilen, sondern weist auch daraufhin, dass es in letzter Zeit vermehrt zu Vorfällen gekommen sei, in denen Passagierinnen und Passagiere den Flugbetrieb gestört hätten. In den vergangen Monate ist es zum Beispiel zu mehreren Vorfällen gekommen, in denen Flugreisende versuchten die Türen während des Fluges zu öffnen.

Auch IT-Probleme seien in diesem Jahr ein wiederkehrendes Problem, dass laut Easa während der Sommerferien ebenfalls zu Verspätungen und Ausfällen führen könnte. Ende März legte zum Beispiel eine solche Störung den Flugbetrieb der Lufthansa am Frankfurter Flughafen lahm. Im Bericht der Flugsicherheitsbehörde wird auch das Risiko von Cyberangriffen auf Airports als Bedrohungen für einen reibungslosen Flugbetrieb genannt.

