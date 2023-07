Flightright-Ranking: Deutsche Airlines stornieren am meisten

Für Reisende gibt es fast nicht schlimmeres: Die Koffer sind optimal gepackt, die Ankunft top vorbereitet – kurzum der Urlaub gut geplant und dann das... der Flug ist verspätet oder wird von der Fluggesellschaft gleich komplett storniert. Statt Vorfreude auf die verdiente Erholung stehen dann meist erstmal lange Wartezeiten, Diskussionen und viel Frust auf dem Programm.

Doch bei welchen Fluggesellschaften ist das Risiko von Stornierungen und Verspätungen besonders groß? Und welche verweigern besonders häufig, Entschädigungen zu zahlen? Das Fluggastrechte-Portal Flightright hat europaweit die 25 Fluggesellschaften mit den meisten Abflügen im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023 untersucht und die prozentuale Anzahl der Stornierungen sowie der Verspätungen von Flügen berechnet.

Billigairlines sind besser als ihr Ruf

Die Analyse brachte Überraschendes zutage. Denn anders als manche vielleicht vermuten würden, sind es nicht die Billigairlines, bei denen es häufig zu Flugausfällen kommt, sondern die großen Fluggesellschaften. So werden zum Beispiel bei Ryanair, Vueling oder Wizz Air prozentual gesehen deutlich weniger Flüge storniert als etwa bei Air France oder British Airways.

Auch die Lufthansa Gruppe enttäuscht in der Auswertung von Flightright. Nachdem die deutsche Airline erst vor kurzem im Airline-Ranking von Skytrax deutlich zurückgefallen ist, kommt sie auch bei dem aktuellen Flightright-Ranking nicht gut weg.

Stornierungen: Drei deutsche Airlines unter Flop 5

Gleich drei Airlines der Lufthansa Gruppe landen bei der Auswertung auf den ersten Plätzen, was ihr von Flightright den unrühmlichen Titel „Stornierungsspitzenreiter“ einbringt. Die meisten Flüge fallen prozentual bei der Lufthansa Cityline aus, von 42.407 Flügen im untersuchten Zeitraum wurden 1111 storniert – das entspricht einer Quote von 2,62 Prozent.

Nicht viel besser sieht es bei der Lufthansa-Tochter Eurowings aus. 56.325 Flüge untersuchte Flightright, storniert wurden davon 1388 – das sind 2,46 Prozent der Flüge. Die Lufthansa selber musste in dem Zeitraum 2844 von 143.165 Flügen absagen, prozentual gesehen also 1,99 Prozent ihrer Flüge.

Bei diesen Airlines werden am meisten Flüge storniert

Die Flop 5 werden von den Fluggesellschaften KLM Cityhopper und British Airways komplementiert, wobei British Airways mit deutlich über drei Prozent Stornierungen auf dem unrühmlichen ersten Platz landet. Hier die 25 untersuchten Fluggesellschaften und die prozentuale Anzahl ihrer Flugstornierungen in der Übersicht:

British Airways 3,31 Prozent Lufthansa CityLine 2,62 Prozent Eurowings, 2,46 Prozent KLM Cityhopper 2,43 Prozent Lufthansa 1,99 Prozent Air France 1,87 Prozent easyJet 1,81 Prozent Wideroe‘s Flyveselskap 1,76 Prozent SAS 1,54 Prozent Turkish Airlines 1,31 Prozent KLM 1,26 Prozent Aer Lingus 1,06 Prozent Austrian 1,02 Prozent TAP Portugal 0,96 Prozent Swiss International 0,83 Prozent ITA Airways 0,77 Prozent Wizz Air Malta 0,77 Prozent Vueling 0,70 Prozent Ryanair 0,55 Prozent Finnair 0,49 Prozent Wizz Air 0,45 Prozent LOT Polish Airlines 0,36 Prozent Iberia 0,06 Prozent Binter 0,03 Prozent Jet2 0,01 Prozent

20 Prozent aller Flüge sind verspätet

Pünktlichkeit wird gerne als Tugend bezeichnet. Doch wer viel wert darauf legt, wurde in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 enttäuscht. Wie Flightright berechnet hat, sind fast 20 Prozent aller Flüge der untersuchten Airlines verspätet gestartet.

Auch in dieser Kategorie kommt British Airways nicht gut weg: 36,57 Prozent aller Flüge starteten verspätet. Ähnlich schlecht sieht es bei TAP Portugal aus, hier flogen 35,97 Prozent der Flieger mit Verspätung. Spitzenreiter im Verspätungsranking ist jedoch Turkish Airlines mit 38,31 Prozent Unpünktlichkeit.

Wenn Flüge mehr als 3 Stunden Verspätung haben, haben Reisende ein Recht auf Entschädigungen. © Quelle: imago images/Zoonar

Die untersuchten deutschen Airlines kommen etwas besser weg. Lufthansa liegt bei 28,90 Prozent Verspätungen, die Lufthansa Cityline bei 19,93 Prozent. Über ein richtig gutes Ergebnis in dieser Kategorie kann sich Eurowings freuen, nur 2,55 Prozent aller Flüge in diesen Zeitraum hatten Verspätung.

Die Airline ist damit noch vor Wideroe‘s Flyveselskap (5,42 Prozent) und Binter (7,49 Prozent) die Fluggesellschaft mit dem prozentual geringsten Anteil an Verspätungen.

Flightright sieht weiterhin große Probleme bei Airlines

Die Lufthansa erklärte kürzlich mit dem Jahr 2023 bisher ziemlich zufrieden zu sein, lediglich bei der Pünktlichkeit sei noch etwas Luft nach oben. Die Fluggastsrechtsexpertin Claudia Brosche von Flightright sieht das Flugjahr bisher nicht so positiv.

„Beim Blick in die Datenauswertungen der letzten Monate zeigt sich jedoch, dass Flugreisende auch in diesem Jahr mit langen Wartezeiten und Flugstreichungen zu kämpfen haben“, resümiert Brosche. Ein Teil der Ausfälle sei zwar auf die Streiks an deutschen Flughäfen zurückzuführen – besonders bei Eurowings – allerdings seien diese bei weitem nicht die einzigen Gründe. „Der erhebliche Personalmangel spielt hierbei ebenfalls eine tragende Rolle“, so die Expertin.

Mit dieser Meinung ist Brosche nicht alleine, auch die europäische Flugsicherheitsbehörde Easa warnte die Airlines erst kürzlich in einem Bericht davor weiterhin bestehende Probleme zu ignorieren. Sonst könne es auch in diesem Sommer wieder zu vielen Ausfällen und Verspätungen kommen.

Entschädigung: So zahlen die Airlines bei Problemen

Wenn es zum kurzfristigen Flugausfall oder zu Verspätungen von mehr als drei Stunden kommt, haben Flugreisende nach EU-Fluggastrechteverordnung ein Recht auf Entschädigungszahlungen – diese können bei bis zu 600 Euro liegen. Doch manche Airlines stellen sich in solchen Fällen häufiger quer als andere.

Flightright hat deshalb ebenfalls ermittelt, welche Fluggesellschaften im ersten Halbjahr 2023 die Entschädigungszahlungen am häufigsten verweigern wollten und welche Passagierinnen und Passagiere unkompliziert ihre Ansprüche zugestanden haben. Besonders schlecht kommen in der Auswertung unter anderem British Airways, Turkish Airlines oder Vueling weg. Aber auch die deutschen Fluggesellschaften wie Lufthansa oder Condor landen nur im Mittelfeld des Entschädigungs-Rankings – genauso wie Ryanair oder Easyjet.

Weniger Probleme bei Entschädigungszahlungen machen laut Flightright dagegen Eurowings, TAP Portugal, Air France oder KLM.

