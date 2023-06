Fliegen bald Wasserstoff-Flugzeuge von Hamburg nach Rotterdam?

Reisende, die künftig ohne schlechtes Gewissen „grüner fliegen“ möchten, haben seit dem dieser Woche mehr Anlass zur Hoffnung: Mehrere Kollaborationspartner, unter anderem die Flughäfen Hamburg und Rotterdam haben ehrgeizige Pläne und unterzeichneten eine Absichtserklärung zur Entwicklung einer ersten Wasserstoff-Flugroute zwischen den beiden Städten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Plan: Die Partner wollen für die rund 400 Kilometer Luftlinie zwischen Hamburg und Rotterdam eine Flugroute für wasserstoffbetriebene Flugzeuge erarbeiten – und zwar für kommerzielle Flüge. Die für die Wasserstoffnutzung erforderliche Infrastruktur wollen die beteiligten Parteien dabei gemeinsam entwickeln, auch unter den Aspekten Nachhaltigkeit, Ausbildung und Digitalisierung.

Dank dem Projekt zwischen den Flughäfen Hamburg und Rotterdam könnten schon 2026 erste fertige Wasserstoffflugzeuge auf der Route fliegen. © Quelle: IMAGO/Daniel Kubirski

Erste Maschine soll 2026 abheben

Für Reisende besonders interessant ist, dass die erste wasserstoffbetriebene Maschine bereits 2026 abheben soll. „Als eine der ersten Kooperationen dieser Art in Europa zeigt diese spannende Initiative die Absicht zweier europäischer Flughäfen, den Weg zu einer Flugroute für wasserstoffbetriebene Flugzeuge zu beschreiten und die Schritte zu erforschen, die notwendig sind, um diese Idee umzusetzen“, so Ralf Gust, Geschäftsführer des Clusternetzwerks Hamburg Aviation.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Wie aus derselben Pressemitteilung hervorgeht, will sich der Hamburger Airport dem Thema klimafreundlicheres Fliegen insgesamt mehr verschreiben: „Als Flughafen Hamburg GmbH haben wir uns mit dem Klimaschutzprogramm Net Zero 2035 zum Ziel gesetzt, unsere fossilen CO2-Emissionen in zwölf Jahren auf Null zu reduzieren – als erster großer Verkehrsflughafen in Deutschland“, so Michael Eggenschwiler, Vorsitzender der Geschäftsführung. Teil dieser Strategie sei, gemeinsam mit anderen Kooperationspartnern so schnell wie möglich das „grüne“ Fliegen zu ermöglichen, unter anderem mit wasserstoffbasierten Technologien.

Große Passagierflugzeuge werden 2026 noch nicht abheben

Reisende, die sich schon 2026 in einem wasserstoffbetriebenen Airbus zwischen den Hafenstädten sitzen sehen, sollten sich jedoch noch nicht zu früh freuen: Der derzeit weltweit größte Flugzeughersteller, mit Standort unter anderem in Hamburg, gab 2020 seine umweltschonenderen Flugzeugkonzepte unter dem Namen „ZEROe“ bekannt. Dabei gilt Wasserstoff nach Angaben von Airbus als „eine der vielversprechendsten Optionen zum Antrieb künftiger Flugzeuge“, bei dessen Erzeugung oder Nutzung kein CO2 entstehe. Wasserstoffbetriebene Airbusse seien voraussichtlich jedoch erst 2035 startklar.

Im März 2023 fand der erste erfolgreiche Testflug einer wasserstoffbetriebenen Dash-8-Maschine des US-Start-ups Universal Hydrogen statt. © Quelle: IMAGO/Cover-Images

Ein wasserstoffbetriebener Airbus wird 2026 also sicher nicht von Hamburg oder Rotterdam abheben – aber vielleicht eine nur 19-sitzige Dornier 228 des britisch-amerikanischen Unternehmens Zeroavia? Das Modell mit Wasserstoff-Elektro-Antrieb absolvierte bereits im Januar 2023 in Großbritannien einen erfolgreichen Testflug von zehn Minuten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Oder eine Dash-8-300 des US-amerikanischen Start-ups Universal Hydrogen mit 40 Sitzen, die im März ebenfalls Wasserstoff-elektrisch betrieben 15 Minuten lang flog? Beide erfordern jedoch umfassende weitere Entwicklung und würden darüber hinaus in weitaus kleineren Maschinen nur wenig Platz für Passagierinnen und Passagiere bieten.

Was müssen Reisende aktuell wissen? Alle wichtigen News für den Urlaub findest du beim reisereporter.