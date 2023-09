Deutscher Flughafencheck: Was kosten Getränke, Snacks und Parken?

Aus Sicherheitsgründen ist es verboten, Getränke im Handgepäck mitzunehmen. Daher bleibt den Flugreisenden oft nichts anderes übrig, als sich hinter der Sicherheitskontrolle ein Getränk zu kaufen. An den meisten Flughäfen müssen die Passagierinnen und Passagiere dafür hohe Preise zahlen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

7 Dinge, die du besser nicht am Flughafen kaufen solltest Die Flasche Wasser, die Zeitschrift, das belegte Brötchen: Bei diesen Dingen schlägt man am Flughafen gern zu. Doch ist das wirklich clever? Es gibt Dinge, die du am Airport lieber nicht kaufen solltest. Hier den ganzen Artikel lesen

Der reisereporter hat die Angebote der beliebtesten deutschen Airports verglichen. Außer Wasser waren auch Bier, Brötchen und Snacks sowie das Parken auf dem Prüfstand. Außerdem haben wir nachgefragt, ob es Trinkwasserbrunnen oder Wasserspender gibt. Der große Flughafencheck für die wichtigsten Airports in Deutschland:

FRA: Frankfurt Airport

Der Flughafen in Frankfurt am Main gilt als der größte in Deutschland und der viertgrößte in Europa. 2022 wurden hier laut Statistischem Bundesamt 48,9 Millionen Passagierinnen und Passagiere gezählt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Hier kostet …

… die Flasche Wasser (0,5 Liter): ab 1,50 Euro

… die Flasche Cola (0,5 Liter): ab 4,45 Euro

… die Flasche Bier: ab 6 Euro

… ein belegtes Brötchen: ab 6 Euro

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

… ein Schokoriegel (Snickers): ab 1,50 Euro

… das Parken im Parkhaus: ab 6 Euro pro Stunde, ab 39 Euro pro Tag, ab 234 Euro pro Woche.*

Trinkwasserbrunnen hinter der Sicherheitskontrolle findet man zwischen A28 und A30 sowie in der Nähe von A13 und der LH First Class Lounge, außerdem in der Nähe von B1, B48, C4 und C6.

MUC: Flughafen München

Der Flughafen der bayerischen Landeshauptstadt liegt mit rund 31,6 Millionen Passagierinnen und Passagieren auf Platz zwei der größten deutschen Flughäfen.

Hier kostet …

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

… die Flasche Wasser (0,5 Liter): ab 2,65 Euro

… die Flasche Cola (0,5 Liter): ab 3,25 Euro

… die Flasche Bier: ab 3,50 Euro

… ein belegtes Brötchen: ab 6,90 Euro

… ein Schokoriegel (Snickers): ab 1,50 Euro

… das Parken im Parkhaus: ab 5 Euro pro Stunde, ab 29 Euro pro Tag, ab 89 Euro pro Woche.*

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wasserspender gibt es im Terminal 1 im Bereich C09 sowie im Terminal 2 an den Flugsteigen G15, G35, H15, H35, K10, K24, L10 und L24.

BER: Berlin Airport

Der neue Hauptstadt-Flughafen Berlin/Brandenburg wurde erst im November 2020 eröffnet. 2022 war er mit knapp 20 Millionen Passagierinnen und Passagieren deutschlandweit auf Platz drei.

Hier kostet …

… die Flasche Wasser (0,5 Liter): ab 1,50 Euro

… die Flasche Cola (0,5 Liter): ab 3,25 Euro

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

… die Flasche Bier: ab 3,50 Euro

… ein belegtes Brötchen: ab 4,90 Euro

… ein Schokoriegel (Snickers): ab 1,95 Euro

… das Parken im Parkhaus: ab 7 Euro pro Stunde, ab 49 pro Tag, ab 199 Euro pro Woche.*

Auf der Abflugebene befinden sich vier Trinkwasserspender. Diese sind in den Vorräumen der WC-Anlagen – jeweils zwei zwischen Gate D03 und D06 sowie gegenüber von Gate D08/09.

Was kostet das Parken im Parkhaus des Flughafens BER? © Quelle: imago images/F. Anthea Schaap

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

DUS: Düsseldorf Airport

Der Flughafen in Düsseldorf wurden im vorigen Jahr von rund 16 Millionen Reisenden genutzt.

Hier kostet …

… die Flasche Wasser (0,5 Liter): ab 1,80 Euro

… die Flasche Cola (0,5 Liter): ab 3 Euro

… die Flasche Bier: ab 3,85 Euro

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

… ein belegtes Brötchen: ab 4,90 Euro

… ein Schokoriegel (Snickers): 1 Euro (am Automaten)

… das Parken im Parkhaus: ab 4 Euro pro Stunde, ab 26 Euro pro Tag, ab 45 Euro pro Woche.*

Trinkwasserbrunnen oder Wasserspender gibt es am Düsseldorf Airport derzeit nicht.

HAM: Hamburg Airport

Der Flughafen Hamburg ist mit der Gründung im Jahr 1911 der älteste Flughafen in Deutschland. 2022 wurden etwa elf Millionen Flugreisende transportiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hier kostet …

… die Flasche Wasser (0,5 Liter): ab 2 Euro

… die Flasche Cola (0,5 Liter): ab 2,50 Euro

… die Flasche Bier: ab 4 Euro

… ein belegtes Brötchen: ab 3,60 Euro

… ein Schokoriegel (Snickers): ab 1 Euro

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

… das Parken im Parkhaus: ab 6 Euro pro Stunde, ab 27 Euro pro Tag, ab 109 Euro pro Woche.*

Wasserspender befinden sich zwischen den Gates C09 und C14 und zwischen den Gates C07 und C08.

CGN: Köln Bonn Airport

Hinter dem Hamburg Airport reiht sich der Flughafen Köln/Bonn ein. Hier wurden 2022 knapp 8,74 Millionen Passagierinnen und Passagiere begrüßt.

Hier kostet …

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

… die Flasche Wasser (0,5 Liter): ab 1,80 Euro

… die Flasche Cola (0,5 Liter): ab 2,20 Euro

… die Flasche Bier: ab 3,45 Euro

… ein belegtes Brötchen: ab 2,60 Euro

… ein Schokoriegel (Snickers): ab 1,95 Euro

… das Parken im Parkhaus: ab 3 Euro pro Stunde, ab 29 Euro pro Tag, ab 69 Euro pro Woche.*

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuell gibt es am Flughafen Köln/Bonn keine Wasserspender.

STR: Flughafen Stuttgart

Der Flughafen in Stuttgart ist der größte in Baden-Württemberg. 2022 belief sich das Passagieraufkommen auf rund 6,9 Millionen.

Hier kostet …

… die Flasche Wasser (0,5 Liter): ab 3,20 Euro

… die Flasche Cola (0,5 Liter): ab 3,50 Euro

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

… die Flasche Bier: ab 3,50 Euro

… ein belegtes Brötchen: ab 3,95 Euro

… ein Schokoriegel (Snickers): 1,20 Euro

… das Parken im Parkhaus: ab 3 Euro pro Stunde, ab 25 Euro pro Tag, ab 66 Euro pro Woche.*

Trinkwasserspender gibt es auch am Stuttgarter Flughafen nicht.

HAJ: Hannover Airport

Der Hannover Airport ist der größte Flughafen in Niedersachsen. Jährlich wird er derzeit von knapp vier Millionen Flugreisenden genutzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hier kostet …

… die Flasche Wasser (0,5 Liter): ab 1,50 Euro

… die Flasche Cola (0,5 Liter): ab 3,50 Euro

… die Flasche Bier: ab 3,15 Euro

… ein belegtes Brötchen: ab 4,70 Euro

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

… ein Schokoriegel (Snickers): 1,50 Euro

… das Parken im Parkhaus: ab 4 Euro pro Stunde, ab 26 Euro pro Tag, ab 66 Euro pro Woche.*

Auch am Flughafen von Hannover gibt es derzeit keine Trinkwasserbrunnen.

Was kosten Snacks am Flughafen von Hannover? © Quelle: imago images/CHROMORANGE

NUE: Airport Nürnberg

Der Flughafen Nürnberg liegt mit rund 3,26 Millionen Flugreisenden auf dem neunten Platz in Deutschland.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hier kostet …

… die Flasche Wasser (0,5 Liter): ab 1,90 Euro

… die Flasche Cola (0,5 Liter): ab 3,35 Euro

… die Flasche Bier: ab 3,50 Euro

… ein belegtes Brötchen: ab 3,50 Euro

… ein Schokoriegel (Snickers): ab 2,50 Euro

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

… das Parken im Parkhaus: ab 3 Euro pro Stunde, ab 26 Euro pro Tag, ab 95 Euro pro Woche.*

Auch dieser Flughafen hat keine Wasserspender.

LEJ: Flughafen Leipzig/Halle

Der Flughafen Leipzig/Halle liegt zwischen Leipzig und Halle (Saale). 2022 wurde er von 1,5 Millionen Reisenden genutzt.

Hier kostet …

… die Flasche Wasser (0,5 Liter): ab 1,80 Euro

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

… die Flasche Cola (0,5 Liter): ab 3,50 Euro

… die Flasche Bier: ab 3,65 Euro

… ein belegtes Brötchen: ab 3,29 Euro

… ein Schokoriegel (Snickers): ab 1 Euro

… das Parken im Parkhaus: ab 3 Euro pro Stunde, ab 20 Euro pro Tag, ab 62 Euro pro Woche.*

Der Flughafen Leipzig/Halle hat keine Trinkwasserbrunnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

BRE: Bremen Airport

Der Flughafen Bremen konnte im vorigen Jahr knapp 1,5 Millionen Passagierinnen und Passagiere verbuchen.

Hier kostet …

… die Flasche Wasser (0,5 Liter): ab 3,70 Euro (am Automaten)

… die Flasche Cola (0,5 Liter): ab 3,70 Euro (am Automaten)

… die Flasche Bier: ab 4,45 Euro

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

… ein belegtes Brötchen: ab 4,50 Euro

… ein Schokoriegel (Snickers): Zweierpack ab 2,10 Euro (am Automaten)

… das Parken im Parkhaus: ab 3,30 Euro pro Stunde, ab 22 Euro pro Tag, ab 73,50 Euro pro Woche.*

Ein Wasserspender befindet sich direkt hinter der Sicherheitskontrolle auf der rechten Seite.

DRS: Flughafen Dresden

835.000 Flugreisende hat der Flughafen in Dresden 2022 verbucht. Durch die Lage nahe der tschechischen und der polnischen Grenze ist er auch bei Menschen aus Tschechien und Polen beliebt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hier kostet …

… die Flasche Wasser (nur klein, 0,25 Liter): ab 2,90 Euro

… die Flasche Cola (nur klein, 0,3 Liter): ab 3,10 Euro

… die Flasche Bier: ab 3,90 Euro

… ein belegtes Brötchen: ab 4,50 Euro

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

… ein Schokoriegel (Snickers): ab 1 Euro

… das Parken im Parkhaus: ab 7,50 Euro pro Stunde, ab 25 Euro pro Tag, ab 90 Euro pro Woche.*

Der Flughafen Dresden hat keine Trinkwasserbrunnen.

* Beim Parken gibt es an den meisten Flughäfen zu bestimmten Zeiten und in speziellen Paketen häufig besondere Preiskonditionen. Auch Onlinebuchungen können teilweise günstiger sein.

Was müssen Reisende aktuell wissen? Alle wichtigen News für den Urlaub findest du beim reisereporter.