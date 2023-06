Kreuzfahrt

Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt macht erste Probefahrt

Rutschen mit Blick ins Nirgendwo, Hochseilakte mit Nervenkitzel oder ein kühles Getränk am Rande des Infinity-Pools? An Bord der Icon of the Seas soll Reisenden viel geboten werden. Bevor es losgehen kann, muss jedoch erstmal getestet werden.