Bahn fährt Flughafen Düsseldorf in den Herbstferien kaum an

Die Herbstferien stehen in einigen deutschen Bundesländern vor der Tür. In Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland, beginnen sie am 2. Oktober, aber schon ab dem kommenden Freitag werden sich voraussichtlich Millionen Familien auf den Weg in den Urlaub machen.

Doch ausgerechnet in dieser Zeit wird mit dem Düsseldorfer Airport ein wichtiger deutscher Ferienflughafen von der Deutschen Bahn fast gar nicht angefahren.

Flughafen Düsseldorf: 230.000 Reisende am Wochenende erwartet

Der Flughafen stellt sich am dem 29. September auf sprunghaft ansteigenden Passagierzahlen an. Allein am ersten Ferienwochenende in NRW erwarte man circa 230.000 Reisende, wie der Flughafen mitteilte – alleine 80.000 Passagierinnen und Passagiere am Freitag.

Bis zum 15. Oktober würden dann etwa 8400 Flüge erwartet und mehr als 1,1 Millionen Menschen an Bord dieser. Damit würde der Airport seine Passagierzahlen im Vergleich zu den Herbstferien 2022 um 10 Prozent steigern. Nach Angaben des Flughafens herrsche diesen Herbst eine besonders große Nachfrage nach sonnigen Urlaubszielen und Städtereisen.

Der Düsseldorfer Flughafen erwartet während der Herbstferien mehr als eine Million Reisende. © Quelle: IMAGO/snowfieldphotography

Um einen möglichst schnellen Ablauf zu ermöglichen, setzt der Flughafen zu den Herbstferien nun Gepäckautomaten ein. Diese stehen in der ersten Testphase jedoch nur Reisenden mit Lufthansa, Austrian Airlines und Swiss zur Verfügung. Dadurch soll es nicht mehr nötig sein, normales Gepäck am Schalter einzuchecken. Auch die Anzahl der buchbaren Zeitslots für die Sicherheitskontrolle sei erhöht worden.

NRW: Mehrere Bauarbeiten während der Herbstferien

Reisende, die mit der Bahn zum Flughafen fahren wollen, müssen sich jedoch auf Probleme einstellen. Denn während der Herbstferien wird am Kreuz Kaiserberg eine Autobahnbrücke abgerissen. Zwischen dem westlichen Ruhrgebiet und dem Rheinland fährt ab Freitagabend zwei Wochen lang kaum ein Zug – im Nahverkehr werden teilweise Ersatzbusse eingesetzt, der Fernverkehr wird weiträumig umgeleitet. Gleichzeitig will die Bahn rund um Duisburg mehrere Strecken modernisieren.

Aus diesem Grund wird der Flughafen vom 29. September (21 Uhr) bis zum 13. Oktober (21 Uhr) nur von den S-Bahn-Linien S1 und S11 angefahren, alle anderen Regional- und Fernzüge halten nicht am Airport. Teilweise wird auch Ersatzverkehr mit Bussen bis zum Flughafen angeboten. Eine Informationsgrafik des Verkehrsverbunds Rhein Ruhr (VRR) zeigt welche Umleitungen und Ersatzstrecken während der Herbstferien gefahren werden.

