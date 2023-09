Schneller in den Urlaub: Airport Frankfurt testet neuen Body-Scanner

Jacke ablegen, Schuhe ausziehen, reihenweise Gegenstände vor der Fluggastkontrolle aus dem Handgepäck herauskramen: Das alles kann dauern und zu langen Warteschlangen vor den Sicherheitskontrollen an den Flughäfen führen. Die Warteschlangen gehören zu den Dingen, über die sich deutsche Urlauberinnen und Urlauber am häufigsten aufregen. Inzwischen versuchen einige Flughäfen, die Wartezeit mit neuen Serviceangeboten zu verkürzen.

Es gibt beispielsweise sogenannte Fast Lanes, bevorzugte Sicherheitskontrollen. An einigen deutschen Airports wie Frankfurt, Düsseldorf oder Hamburg kannst du vorab Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle buchen. Der Flughafen Frankfurt am Main geht jetzt jedoch noch einen Schritt weiter: Dort testen der Airport-Betreiber Fraport und die Bundespolizei seit Kurzem den „weltweit ersten Walk-through-Sicherheitsscanner“ für Passagierinnen und Passagiere. Du kannst ihn passieren, ohne stehen bleiben zu müssen.

Neuer Body-Scanner am Flughafen Frankfurt

Seit Montag, 18. September, können Reisende am Flughafen Frankfurt am Main – genauer gesagt im Bereich A des Terminals 1 – in normaler Geschwindigkeit durch einen neuen Scanner schreiten, ohne extra stehen bleiben zu müssen: Wie Fraport mitteilt, sei dieser Bereich wegen der hohen Passagierzahlen besonders für einen solchen Test geeignet: Pro Tag fliegen dort durchschnittlich 15.000 Flugreisende ab. Der Scanner soll genau dort für einen schnelleren Ablauf bei der Sicherheitskontrolle sorgen.

Bei dem Scanner mit dem Namen R&S QPS Walk 2000 handelt sich um einen 360-Grad-Durchgangsscanner, der vom deutschen Elektronikunternehmen Rohde & Schwarz entwickelt wurde. Er soll dafür sorgen, dass Passagierinnen und Passagiere schneller und komfortabler die Sicherheitskontrollen passieren können.

Sicherheitskontrolle: Ablegen von Jacken „perspektivisch überflüssig“

Das gelingt, indem er berührungslose Kontrollen auf jegliche Art von Objekten ermöglichen. Dazu kommt eine spezielle Technologie, bei der Millimeterwellen verwendet werden, zum Einsatz.

Diese können Kleidung nach Angaben des Flughafenbetreibers weitgehend durchdringen. Das mache das Ablegen von Jacken „perspektivisch überflüssig“. Außerdem trage es zum Komfort und zur Privatsphäre der kontrollierten Personen bei. Eine KI-basierte Detektionssoftware identifiziert automatisch sowohl metallische als auch nicht metallische Objekte.

Reisende werden nicht mehr komplett abgetastet

Werden am Reisenden potenzielle Gefahrenbereiche entdeckt, zeigt ein geschlechtsneutraler Avatar diese an. Somit werden Nachkontrollen nur noch selten notwendig, was den Ablauf an der Kontrolle ebenfalls beschleunigen soll. Falls doch nachträgliche Kontrollen nötig werden, können diese gezielt auf den Alarmbereich angewendet werden, statt den Passagier oder die Passagierin komplett abzutasten. Das Gepäck muss allerdings weiterhin aufs Band gelegt werden.

Die Test- und Evaluierungsphase, welche Fraport und die Bundespolizei gemeinsam durchführen, soll noch bis zu sechs Monate andauern. Die Bundespolizei, die für die sicherheitsrelevanten Tests zuständig ist, erteilt am Ende auch die Freigabe für den möglichen Einsatz im täglichen Betrieb.

