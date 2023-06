﻿Bei „Bomb Jokes“ hört der Spaß am Flughafen Manila auf

Das Dekret stammt noch aus der Zeit der Militärdiktatur, doch erst im März bekam ein Mann zu spüren, wie hart die Folgen auf den Philippinen mitunter sind, wenn man einen schlechten Scherz am Bahnhof oder Flughafen macht. Denn auf sogenannte Bombenwitze steht in dem Inselstaat immer noch Gefängnis.

Seoul. Der Witz dürfte jedem schon mal auf der Zunge gelegen haben. Wenn man am Flughafen oder im Bahnhof durch eine Gepäckkontrolle muss und gefragt wird, was sich im Koffer befinde, einfach zu behaupten: „Och, nur eine Bombe.“ Die Reaktionen auf so einen Scherz fallen unterschiedlich aus: Von einem milden Lächeln bis zu einer nervösen Untersuchung durch das Sicherheitspersonal ist alles drin. Wer sich so einen Spruch allerdings auf den Philippinen erlaubt, der bekommt im Gegenzug kein Lächeln geschenkt, sondern muss mit einer Geldstrafe oder gar Gefängnis rechnen.