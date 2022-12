Pilot adoptiert am Flughafen zurückgelassenen Hund

Happy End für einen Hund, der am Flughafen von San Francisco zurückgelassen wurde. Die Fluggesellschaft United Airlines nahm das Tier vorübergehend in ihre Obhut – nun hat ein Pilot das Tier adoptiert.

Ein Passagier aus China hat seinen sechs Monate alten Welpen am Flughafen in San Francisco zurückgelassen (Symbolfoto).

Ein ausgesetzter Welpe am Flughafen in San Francisco erlebte sein persönliches Wunder: Der Hund war von seinem Besitzer Ende August zurückgelassen worden – offenbar, weil ihm der Papierkram für die Weiterreise zu kompliziert gewesen sei. Nun hat er ein neues Zuhause gefunden.

Der United-Airlines-Passagier kam aus China und habe nicht die erforderlichen Dokumente für die Einreise des Mischlings vorlegen können, berichtet die „Washington Post“. Der Staat in Ostasien zählt zu den Tollwut-Hochrisikogebieten. Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) verweigerten die Einreise in die USA. „Sie hatten Bedenken hinsichtlich der Gültigkeit der Unterlagen“, sagte Vincent Passafiume, Kundendienstleiter von United. „Das war auch Teil unserer Verantwortung.“

Pilot adoptiert Polaris

Der Besitzer des Hundes flog, ohne das Problem zu lösen, alleine weiter an die Ostküste. Für den Hund wurde ein provisorisches Zuhause eingerichtet – in einem Büro von United Airlines. Wäre der Welpe zurück nach China geschickt worden, hätte man ihn eingeschläfert, so Passafiume gegenüber der „Washington Post“. Mehr als 50 Mitarbeitende der Airline hätten sich in der Zeit um ihn gekümmert. Sie tauften den Hund Polaris, nach der Business Class von United.

„Von dem Moment an, als Polaris in unserer Obhut landete, kümmerte sich unser gesamtes Team rund um die Uhr um ihn, bis wir die Erlaubnis erhielten, ihn sicher in den USA behalten zu können“, sagt Passafiume. Dies gelang unter anderem unter der Voraussetzung, dass Polaris vier Monate in Quarantäne verbringen musste.

Gemeinsam mit der Tierschutzorganisation San Francisco SPCA (Society for the Prevention of Cruelty for Animals) kümmerte sich United Airlines um die nötigen Papiere und machte sich auf die Suche nach einem neuen Zuhause für den Hund. Mehr als 35 Mitarbeitende der Airline bewarben sich – die Wahl fiel schlussendlich auf Pilot William Dale, schreibt die Organisation in einer Pressemitteilung.

Dale war kürzlich mit seiner Frau, seinem Sohn und seiner Tochter nach San Francisco gezogen, in ein Haus mit Garten. „Ich fand seine Geschichte unglaublich“, sagte der Pilot der „Washington Post“, „aber ich dachte ehrlich gesagt nicht, dass wir Glück haben würden.“

Die anderen Mitarbeitenden von United Airlines engagierten sich bis zum Schluss – und veranstalteten am 15. Dezember eine Adoptionsparty für Polaris am Airport von San Francisco.

RND/lml