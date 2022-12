Preise für Flugtickets steigen 2023 um bis zu 60 Prozent

Dass Ein-Euro-Tarife der Vergangenheit angehören, daran haben sich Flugreisende längst gewöhnt. Doch bei den Ticketpreisen für Flüge im kommenden Jahr dürften viele Urlauberinnen und Urlauber schwer schlucken. Wie eine aktuelle Auswertung des Vergleichsanbieters „Swoodoo“ zeigt, steigen die Preise für Hin- und Rückflüge im Vergleich zum Vorjahr um bis zu 60 Prozent.

Besonders Flüge nach Italien werden teurer

Auch Reiseziele, die bei deutschen Reisenden besonders beliebt sind, sind von den massiven Preisanhebungen der Airlines betroffen. Etwa Italien. Dem Ergebnis der Auswertung zufolge müssen Urlauberinnen und Urlauber für Flüge nach Florenz im kommenden Jahr durchschnittlich 100 Euro mehr zahlen als 2022. Statt 179 Euro werden künftig 279 Euro fällig, ein Preisanstieg um 56 Prozent.

Auch Flüge nach Bologna werden deutlich teurer – im Schnitt kostet ein Ticket im kommenden Jahr 188 Euro (plus 68 Prozent). Die Ticketpreise für Genua klettern von 169 auf 274 Euro (plus 62 Prozent). Für Flüge nach Triest müssen Reisende statt 187 künftig 299 Euro zahlen (plus 6 Prozent).

Auch die Türkei und mehrere Fernreiseziele betroffen

Auch Türkei-Reisende müssen 2023 für Flugtickets deutlich tiefer in die Tasche greifen. Wer beispielsweise in die türkische Hauptstadt Ankara fliegt, muss im Schnitt 321 Euro zahlen – ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 39 Prozent.

Noch größer ist der Preisanstieg bei Reisen in Urlaubsorte am Strand: Für Flüge in die Stadt Zonguldak an der türkischen Schwarzmeerküste müssen Urlauberinnen und Urlauber im kommenden Jahr durchschnittlich 360 Euro zahlen (plus 60 Prozent). Die Ticketpreise nach Izmir steigen um rund 58 Prozent auf im Schnitt 326 Euro, nach Bodrum um 57 Prozent auf 345 Euro.

Stadtstrand Halk in der Kumbahce Bucht in Bodrum. Der Badeort liegt im Südwesten der Türkei.

Von den massiven Preissteigerungen sind auch viele Langstreckenflüge betroffen. Der „Swoodoo“-Auswertung zufolge werden etwa Flüge nach Buenos Aires um 50 Prozent teurer, die Ticketpreise nach Kapstadt steigen im Vergleich zum Vorjahr um 45 Prozent und bei Flugreisen nach Seoul und Japan beträgt der Preisanstieg im kommenden Jahr 30 beziehungsweise 48 Prozent.

Prognose des Air Monitors 2023 ebenfalls düster

Dass Fliegen künftig deutlich teurer wird, prognostiziert auch „American Express Global Business Travel“. Das Unternehmen zieht zur Bewertung der Preisentwicklung unterschiedliche Faktoren wie etwa Inflation, Treibstoffpreise und Kapazitäten der Airlines heran und veröffentlicht seine Ergebnisse jedes Jahr in seinem sogenannten Air Monitor.

Der Prognose des Unternehmen für das Jahr 2023 zufolge sollen sowohl innereuropäische Flüge als auch Langstreckenflüge teurer werden – besonders bei Flügen von und nach Asien soll es zu einem massiven Preisanstieg kommen. Auch Ticketpreise nach Nordamerika steigen leicht an.

RND/jaf