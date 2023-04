Flugverspätungen 2023: Jeder dritte Passagier in Deutschland betroffen

Streiks, technische Probleme und Personalmangel haben den Flugverkehr in Deutschland im ersten Quartal 2023 massiv eingeschränkt. Wie aus einer aktuellen Analyse des Fluggastrechteportals Airhelp hervorgeht, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland exklusiv vorliegt, starteten von insgesamt 15 Millionen Passagierinnen und Passagieren 5 Millionen mit Verspätung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Damit war bei Flügen ab Deutschland etwa jeder dritte Flugreisende betroffen. Im ersten Quartal 2022 waren es mit 17 Prozent deutlich weniger.

Deutsche Flughäfen mit den meisten Verspätungen

Am stärksten betroffen waren Reisende, die in Frankfurt am Main in den Flieger stiegen - dort starteten von etwa 5,6 Millionen Passagierinnen und Passagieren 2,1 Millionen mit Verspätung, knapp 39 Prozent. Damit verschlechtert sich der Flughafen gegenüber dem Vorjahreszeitraum, in dem nur 23 Prozent verspätet waren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einer der Gründe für die hohe Zahl an Verspätungen am Flughafen Frankfurt: ein IT-Systemausfall bei der Lufthansa-Zentrale im Februar.

Auf Platz zwei: der Flughafen Hannover. Hier starteten 80.000 Flugreisende mit Verspätungen - knapp 30 Prozent. Im ersten Quartal 2002 waren es nur rund 19 Prozent.

Der Hauptstadtflughafen BER liegt bei Verspätungen ab Deutschland an dritter Stelle: Rund 28 Prozent (522.000 Flugreisende) hoben im im ersten Quartal 2023 mit Verspätung ab, im Vorjahreszeitraum waren es nur etwa 15 Prozent.

Droht im Sommer erneut ein Flugchaos?

„Obwohl im untersuchten Zeitraum 2023 nur etwa eine Million Passagiere mehr geflogen sind als 2022, waren erheblich mehr verspätet. Vor allem der andauernde Arbeitskampf hatte einen starken Einfluss auf die zahlreichen Verspätungen“, so Julián Navas von Airhelp.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Prognose für die anstehende Hauptreisezeit: „Wir rechnen damit, dass sich die Lage zum Sommer hin zuspitzt.“ Die Flugreise in Richtung Sommerurlaub könnte also ähnlich chaotisch verlaufen wie im vergangenen Jahr, in dem es an vielen Airports zu langen Wartzeiten, Flugausfällen und Kofferchaos kam.

Chaos am Düsseldorfer Flughafen: „Es wird keine Leiharbeit geben“, sagt Arbeitsminister Hubertus Heil. © Quelle: David Young/dpa

So war die Lage an anderen Flughäfen in Europa

Deutschland steht mit dieser schlechten Bilanz nicht alleine da. Auch an anderen Flughäfen in Europa hoben viele Flugzeuge mit Verspätung ab. In Großbritannien waren europaweit die meisten Passagierinnen und Passagiere betroffen. Hier hoben insgesamt sechs Millionen Reisende mit Verspätung ab - eine Million mehr noch als in Deutschland. Auch in der Türkei waren noch mehr Menschen betroffen als in Deutschland, insgesamt 5,5 Millionen.

Am besten schneiden in der Airhelp-Analyse Kosovo, Zypern und Griechenland ab. Im Kosovo starteten etwa 16 Prozent aller Flugreisenden verspätet. Zypern folgt mit wenig Abstand mit 17 Prozent auf dem zweiten Platz, Griechenland liegt mit 18 Prozent auf Platz drei.

4,5 Millionen Reisende entschädigungsberechtigt

Nicht nur die Zahl der Verspätungen, auch die Zahl der Flugreisenden mit Anspruch auf Entschädigung ist europaweit deutlich gestiegen: Waren im ersten Quartal 2022 nur etwa 1,8 Millionen Passagierinnen und Passagiere, sind es im gleichen Zeitraum 2023 schon 3,4 Millionen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anspruch auf eine Entschädigungszahlung haben Reisende, wenn ein Flug mehr als drei Stunden verspätet ist oder innerhalb von zwei Wochen vor Abflug gestrichen wird. Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach der Flugdistanz. Je nach Streckenlänge beträgt die Entschädigung zwischen 250 und 600 Euro.

Bei außergewöhnlichen Umständen haben Reisende allerdings keinen Anspruch auf Entschädigung, denn dann ist nicht die Airline verantwortlich. Dazu gehören beispielsweise Unwetter oder Streiks am Flughafen, wenn sie nicht das Airlinepersonal betreffen.

RND/jaf