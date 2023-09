Flug-Etikette: Welches Verhalten geht gar nicht an Bord?

Nach den Sommerferien sind die Erinnerungen an traumhafte Strände, Großstadt-Hotspots und zeitlose Sehenswürdigkeiten noch frisch. Genauso frisch sind allerdings auch die Erinnerungen an nervige Mitreisende. Doch was stört uns beim Fliegen am meisten an unseren Co-Touristinnen und -Touristen? Das Reiseportal „Kayak“ hat den günstigen Zeitpunkt genutzt und 1000 deutsche Reisende nach ihrer Meinung zur Flugetikette gefragt.

Wir stellen dir den Flugzeug-Knigge vor und erklären, was allgemein als respektlos gilt, wo die Meinungen stark auseinander gehen – und welche Verhaltensweisen sich durchgesetzt haben.

1. Darf ich die Sitzlehne zurückzuklappen?

Wir starten mit einem umstrittenen Klassiker der Flugetikette. Die Deutschen liegen mit ihrer Meinung genau im Durchschnitt: 45 Prozent lassen sich laut Umfrageergebnissen auf die Entspannung ein vorausgesetzt, du fragst vorher den Hintermann. Der Rest der Befragten ist da geteilter Meinung. Drei Prozent finden, dass die Rückenlehne nie zurückgeklappt werden sollte.

14 Prozent sagen, dass es in Ordnung ist, wenn auch der Vordermann seine Rückenlehne zurückklappt, und 24 Prozent sind der Meinung, dass du deine Rückenlehne immer zurückklappen darfst – die Funktion sei schließlich Teil des Tickets.

2. Wenn fremde Kinder nerven – darf ich sie ausschimpfen?

Sie rennen den Gang auf und ab, schreien herum, rascheln unnötig lang mit der Chipstüte herum oder trommeln auf deiner Rückenlehne herum: Viele Kinder nerven, gerade wenn es nicht die eigenen sind und ich eine lange Flugreise mit ihnen bewältigen muss. Doch obwohl Deutschland generell als kinderfeindliches Land gilt, schlägt sich hier die Mehrheit auf die Seite der Familien: Es ist nicht in Ordnung, die Kinder anderer Reisende zurechtzuweisen, finden 63 Prozent der deutschen Befragten.

Wer das Pech hat, einen Langstreckenflug neben einem ungezogenen Kind zu absolvieren, braucht starke Nerven. © Quelle: IMAGO/ANP

3. Wie sieht es mit stark riechenden Snacks an Bord aus?

Ein kräftiger Limburger Käse, ein saftiges Fischbrötchen oder ein dampfender Döner. Schmeckt alles herrlich, gilt aber als Knigge-Sünde: Laut der „Kayak“-Umfrage ist der unbeliebte König der stark riechenden Snacks intensiv riechender Käse. Mit nur 9 Prozent Zustimmung nimmt er Platz 1 auf Rangliste der No-Go-Reiseproviante ein. Auf Platz 2 der schlimmsten Snacks im Flugzeug folgen mit 10 Prozent Zustimmung Sushi/roher Fisch und blähende Speisen wie Bohnen.

Nur 11 Prozent der Deutschen finden es in Ordnung, Thunfisch, Sardinen, Sardellen oder anderen Dosenfisch mit ins Flugzeug zu nehmen. Hartgekochte Eier gehören für viele zum Familienurlaub dazu. Aber nur 23 Prozent der Deutschen haben im Flugzeug nichts dagegen. Auch Pizza, Fish & Chips, Fingerfood und alles, was beim Essen laut knuspert, sind bei den Mitreisenden unbeliebt.

Döner über den Wolken? Eigentlich schwierig, doch die Airline Eurowing hob ihn mal ganz offiziell auf die Speisekarte. © Quelle: unsplash.com/Alana Harris

Aber was bleibt dann noch übrig? Dazu lieferte die Umfrage keiner Ergebnisse – am Ende bleibt einem in Anbetracht der horrenden Nahrungspreise an Flughäfen oft nichts anders übrig, als sich leckeres Essen von zuhause einzupacken.

4. Wie viele Armlehnen bekommt der Mittelplatz?

Ob die Person auf dem Mittelplatz beide Armlehnen benutzen darf oder nicht, ist umstritten. Eine Mehrheit von 60 Prozent der deutschen Urlauberinnen und Urlauber ist in der Umfrage der Meinung, dass der Mittelplatz kein Recht auf beide Armlehnen hat. Das verwundert die Autoren der „Kayak“-Umfrage, und sie stellen die Frage: „Wohin mit den Armen?

In den sozialen Medien sind sich die Menschen dagegen fast einig, dass der Mittelplatz sehr wohl beide Armlehnen nutzen darf. Viele Flugbegleiter erklären das auf Social-Media-Kanälen ganz unmissverständlich. Es gibt sogar Piloten, die in ihrer Begrüßung ausdrücklich darauf hinweisen! Wahrscheinlich wollen sie damit nur die Pechvögel auf den mittleren Plätzen ein wenig trösten. Jedenfalls scheiden sich hier die Geister.

5. Wie sehr darf ich mich an fremde Mitreisende anlehnen?

Wenn die Nebenperson unbekannt ist – da zählen auch keine netten Gespräche beim Start – solltest du es vermeiden, den Kopf auf die Schulter der Sitznachbarin oder des Sitznachbars zu legen. 73 Prozent der Befragten empfinden das als erheblichen Eingriff in die Privatsphäre. Mal ehrlich: Unter welchem Umständen fänden es die übrigen 27 Prozent denn in Ordnung, einen fremden Kopf an ihrem Nacken schnarchen oder sabbern zu hören?

Reisende, die sich ungefragt ausbreiten und einfach die Armlehne beanspruchen oder auf der Schulter eines Mitreisenden einschlafen, gelten bei vielen Menschen als nervig. © Quelle: Getty Images/Hispanolistic

6. Darf ich jemanden bitten, den Sitzplatz zu tauschen?

Hier scheint es einen Konsens zu geben: 56 Prozent finden die höfliche Frage nach einem Sitzplatzwechsel in Ordnung. 48 Prozent können die Bitte um Platztausch nachvollziehen, wenn jemand neben der Familie, Partnerin beziehungsweise Partner oder Freunden sitzen möchte. Nur drei Prozent finden diese Frage grundsätzlich nicht in Ordnung.

Übrigens: Auch wenn noch viele freie Plätze verfügbar sind kannst du deinen Sitzplatz nicht so einfach wechseln. Und das hat einen ganz entscheidenden Grund, der auch etwas mit der Sicherheit zu tun hat. Ob ein Platzwechsel möglich ist, sei immer eine Frage der Gewichtsverteilung, so eine Condor-Sprecherin gegenüber dem reisereporter.

Für einen reibungslosen Flug sei eine optimale Gewichtsverteilung wichtig. Der Schwerpunkt sollte etwa in der Mitte des Flugzeuges liegen. In Absprache mit der Crew sei ein Wechsel aber in den meisten Fällen kein Problem.

7. Kann ich Filme oder Musik auch ohne Kopfhörer konsumieren?

Auch hier herrscht Einigkeit: Die Mehrheit von 71 Prozent der Befragten findet, dass beim Medienkonsum im Flieger auf jeden Fall Kopfhörer getragen werden sollten. Alles andere gilt als egoistisch. Falls es jemand mal vergisst – gerade bei Kindern kommt das häufiger vor – kannst du die Mitreisenden höflich darauf hinweisen.

Aber selbst wer brav mit Kopfhörern schaut, sollte aufpassen, denn 48 Prozent der Befragten fühlen sich durch lautes Lachen gestört. Andererseits wäre es unmenschlich, bei einigen der brandneuen Komödien im Bord-Entertainment nicht zu kichern…

Bord-Entertainment ist ganz selbstverständlich, aber jeder soll dabei leise und für sich bleiben. © Quelle: imago/Science Photo Library

8. Wie sieht es mit Dehnübungen auf dem Gang aus?

Gerade auf Langstreckenflügen tut vielen Flugreisenden irgendwann der Rücken weh oder der Hintern fängt vor lauter Sitzen an zu Schmerzen. Um dem entgegenzuwirken nutzen viele den Gang für Dehnübungen.

Drei von vier Deutschen finden es völlig in Ordnung, die Gemeinschaftsfläche für ein leichtes Stretching zu nutzen. Bei Yoga-Übungen im Gang sieht die Zustimmung schon anders aus. Nur 29 Prozent der Befragten finden das in Ordnung.

9. Darf ich meine Schuhe und Socken ausziehen?

Immerhin 46 Prozent der Deutschen finden, dass es zur guten Flugetikette gehört, die Schuhe im Flugzeug anzubehalten. Aus der Umfrage geht allerdings auch hervor, dass es 54 Prozent der Befragten total in Ordnung finden, die Schuhe auszuziehen.

Bei den Socken hört der Spaß für die meisten Flugreisenden allerdings auf. Fast drei von vier Befragten empfinden nackte Füße ihrer Mitreisenden definitiv als störend. Dafür benennt „Kayak“ auch Gründe: „Sei es wegen möglicher Gerüche oder dem leichten Gruseln vor fremden Zehen: Beim Gedanken an Sitznachbarn ohne Socken bekommen die meisten Deutschen eine Gänsehaut – und zwar keine gute!“

Apropos Füße: Ganze 78 Prozent der Deutschen finden es inakzeptabel, wenn die Person hinter ihnen ihre Knie oder Füße in den Sitz – und damit gefühlt in den Rücken – drückt.

10. Darf ich die Nebenperson wecken, wenn ich vorbei muss?

Drei Viertel der Befragten finden es durchaus gerechtfertigt, die Person auf dem Sitzplatz nebenan zu wecken, um auf den Gang zu gelangen – aber nur, wenn du auf die Toilette musst!

Laut „Kayak“-Umfrage sei dies hier entscheidend: „Denn wenn man muss, dann muss man: Kein Problem. Wenn du aber deinen Sitznachbarn aus dem Schlaf reißt, nur um dich auf dem Gang zu dehnen, Yoga zu machen oder mit der Kollegin drei Reihen weiter zu quatschen, dann solltest du lieber sitzen bleiben.“

