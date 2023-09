Warum es im Flugzeug bei Start und Landung dunkel wird

Du hast deinen letzten Urlaubstag am Strand verbracht und sitzt abends im Flieger auf dem Weg nach Hause. Du hast es dir schon gemütlich gemacht, während das Flugzeug langsam in Richtung Startbahn rollt, bist in dein spannendes Buch vertieft und zack, alle Lichter aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei jedem Start und bei jeder Landung wird in Flugzeugen die Beleuchtung abgedreht, das fällt natürlich nur auf, wenn es draußen schon dunkel ist. Aber warum eigentlich? Wie fast alle Aktionen im Flieger hängt auch diese mit Sicherheitsaspekten zusammen.

Was passiert eigentlich bei einer Flugzeugevakuierung? Ein Flugzeug muss im Ernstfall innerhalb von 90 Sekunden geräumt sein. Eine echte Herausforderung. Wir verraten dir, wie eine Evakuierung abläuft. Hier den ganzen Artikel lesen

Augen sollen sich an Dunkelheit gewöhnen

Wie das Luftfahrtportal „Simple Flying“ erklärt, sollen sich die Augen der Reisenden so an die Dunkelheit gewöhnen, damit sie im Notfall besser sehen und schnell reagieren können. Denn es kann bis zu 30 Minuten dauern, bis sich das menschliche Auge vollständig an eine dunkle Umgebung gewöhnt hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Außerdem ist die Notbeleuchtung im Flugzeug in der Dunkelheit besser zu erkennen, du findest die beleuchteten Fluchtwege also schneller. In einigen Flugzeugen passt sich das Licht auch an die Verhältnisse draußen an. Fliegst du beispielsweise in den Sonnenuntergang, wird auch die Kabine in ein sanft orangefarbenes Licht getaucht. Auch das hat Sicherheitsgründe und soll die Passagierinnen und Passagiere jederzeit auf eine mögliche Evakuierung vorbereiten. Ein Pluspunkt ist natürlich, dass es auch den Stromverbrauch reduziert.

Blende muss bei Start und Landung offen sein

Doch nicht nur das Kabinenlicht wird gedimmt, eine andere Sache ist der Crew ebenfalls sehr wichtig: Die Blenden an den Fenstern müssen bei Start und Landung offen sein. Egal, ob du noch schläfst oder nicht, eine Stewardess oder ein Steward wird dich wecken und dich bitten, die Blende hochzuschieben.

Auch das ist lediglich eine Vorsichtsmaßnahme und soll bei einem Notfall von Vorteil sein. Zum Beispiel könnten Unfallhelfende so von außen besser zugreifen und auch die Crew hat einen besseren Überblick, auf welcher Seite der Maschine ein Ausstieg am sichersten wäre. Außerdem kann die freie Sicht aus dem Fenster auch Menschen mit Flugangst helfen, indem sie sich am Horizont orientieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du beim reisereporter.