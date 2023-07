Niedrigwasser: Drohen Flusskreuzfahrten in Deutschland auszufallen?

Entspannt über Rhein, Mosel oder Donau schippern und sich zwischendurch die Sehenswürdigkeiten in den malerischen deutschen Städtchen anschauen. Eine Flusskreuzfahrt kann etwas sehr Schönes sein. Doch für Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer geplanten Tour über den Rhein wurde daraus nichts. Die zwischen dem 13. bis zum 20. Juli geplante Fahrt, musste abgesagt werden, denn der Rhein hatte in einem Teilbereich der Strecke einen zu niedrigen Pegelstand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die betroffenen Urlauberinnen und Urlauber haben eine alternative Fahrt angeboten bekommen, wie der Anbieter Nicko Cruises gegenüber dem reisereporter erklärte. Für wen das nicht in Frage komme, der erhalte den vollen Reisepreis zurück. Es sei die erste Reise gewesen, die man in diesem Sommer absagen musste. Doch drohen aufgrund anhaltender Trockenheit demnächst weitere Flusskreuzfahrten in Deutschland auszufallen?

Wie ist die aktuelle Situation der deutschen Flüsse?

Die anhaltende Hitze und Trockenheit hatte in den letzten Wochen dafür gesorgt, dass die Pegelstände einiger Flüsse gefährlich sanken. Güterschiffe mussten auf dem Rhein teilweise schon mit geringerer Ladung fahren, besonders eine Engstelle bei Kaub machte Probleme. Diese Engstelle ist auch der Grund, wegen der die Rheinkreuzfahrt von Nicko Cruises abgesagt wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Allerdings ist zumindest für den Rhein derzeit wieder etwas Besserung in Sicht. Durch den Regen der letzten Tage haben sich die Pegelstände erholt. Die Prognosen würden derzeit sogar einen Anstieg um mehrere Zentimeter prognostizieren, so der Flusskreuzfahrtanbieter A-Rosa.

Das ist jedoch nicht überall in Deutschland so. Besonders im Osten der Bundesrepublik haben Flüsse wie die Elbe oder die Oder weiterhin zu niedrige Pegelstände, das ergab eine Anfrage bei der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Auf der obigen Karte kannst du dir anschauen, an welche Stellen Elbe, Rhein, Weser, Mosel, Donau und Oder derzeit Niedrigwasser haben und wo die Pegelstände noch normal sind.

Drohen Flusskreuzfahrten auszufallen?

Aufgrund der steigende Pegelstände geben sich die Anbieter von Flusskreuzfahrten in Deutschland derzeit noch optimistisch. „Wir gehen davon aus, alle Reisen weiterhin wie geplant durchführen zu können“, erklärt die Pressesprecherin von A-Rosa. Falls es jedoch wieder zu sinkenden Pegelständen kommen würde, sei man vorbereitet und könnte alternative Routen entwickeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Viva Cruises ist aktuell zuversichtlich, dass keine Flusskreuzfahrten abgesagt oder geändert werden müssen, teilte die Reederei auf Nachfrage des reisereporters mit. Durch einen regelmäßigen Austausch mit der nautischen Abteilung sei man jedoch jederzeit über die Entwicklungen informiert und könnte frühzeitig reagieren. Bei Nicko Cruises beobachte man die aktuelle Situation ebenfalls sehr genau.

Ein Komplettausfall einer Kreuzfahrt ist eher selten, meistens können die Anbieter den Reisenden alternative Routen anbieten. So erklärt A-Rosa, dass das Unternehmen in den vergangen Jahren keine einzige Reise aufgrund niedriger Pegelstände komplett abgesagt hätte – den Urlauberinnen und Urlaubern konnten immer alternativen Reisen angeboten werden.

Wer entscheidet, ob eine Flusskreuzfahrt stattfinden kann?

Ab welchen Pegelständen können Flusskreuzfahrten noch stattfinden? Das hängt stark von den Gegebenheiten des Flusses und natürlich auch von der Art des Schiffes ab. Aus diesem Grund gebe es auch keine Behörde oder übergeordneten Stelle, die eine Flusskreuzfahrt verbieten würde, so Viva Cruises. Die Reederei würde in ihren Entscheidungen jedoch immer die Sicherheit von Crew und Reisenden priorisieren.

Die Anbieter von Flusskreuzfahrten entscheiden in Absprache mit Experten eigenständig, ob eine Flusskreuzfahrt trotz Niedrigwasser stattfinden kann. © Quelle: imago images / imagebroker

Nicko Cruises erklärte auf Anfrage des reisereporters, dass die nautische Abteilung der Reederei den Anbieter jederzeit über die aktuellen Wasserstände informiere, zusammen werde dann entschieden, ob eine Reise durchführbar sei oder nicht beziehungsweise, ob die Route geändert werden müsse.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch bei A-Rosa bewerte man die Frage, ob ein Flussabschnitt befahrbar sei jeden Tag neu. Dabei beziehe man in der Bewertung immer „einen großzügigen Schutzbereich zwischen Schiffsbug und Flussbett ein“, so die Pressesprecherin. Das Anbieter von Flusskreuzfahrten selbst darüber entscheiden, ob und wie eine Reise stattfinden kann, gelte bei Hochwasser übrigens nicht. In diesem Fall könne eine offizielle Schifffahrtssperre für betroffene Flüsse verhängt werden.

Was müssen Reisende aktuell wissen? Alle wichtigen News für den Urlaub findest du beim reisereporter.