Das sind die besten Bars und Restaurants in Frankfurt

Sightseeing, shoppen und schlemmen: Wer in Städten zu Besuch ist, möchte neben den vielen spannenden Attraktionen natürlich auch die Gastronomie erkunden. Für Frankfurt hat der reisereporter die besten Restaurants und Bars für dich herausgesucht, damit du während deines Aufenthalts eine leckere, regionale und internationale Verpflegung genießen kannst.

Zum Feuerrädchen

So wie München die Weißwurst und Köln das Kölsch hat, hat auch Frankfurt regionale Klassiker, die du bei deinem Besuch unbedingt probieren solltest. Apfelwein gilt in Frankfurt als „Nationalgetränk“ und das Lokal Zum Feuerrädchen ist der perfekte Ort, um die traditionell hessische Küche für dich zu erkunden.

In Wohlfühlatmosphäre kannst du zwischen köstlichen Klassikern wie Spundenkäs, hausgemachter Bauernsülze oder dem Frankfurter Schnitzel dein Gericht wählen und es dir entweder drinnen – im urigen, aber modernen Innenbereich – oder draußen im Biergarten gemütlich machen. Der Außenbereich des Apfelweinlokals wurde 2022 noch mal aufgehübscht, sodass du in schönster Atmosphäre und unter Lichterketten den Abend ausklingen lassen kannst.

Weiss Gold

In Frankfurt Bornheim, direkt auf der Berger Straße, triffst du auf das beliebte Abendrestaurant Weiss Gold. Es zählt vor allem deshalb zu den Must-see-Restaurants, da traditionell-hessische Klassiker noch mal neu gedacht werden. So findest du in der Speisekarte einige Fusion-Gerichte, die einen Hauch Lokalität mit sich bringen. Hast du schon mal vom Oberhessischen Bauernhandkäs mit Koriander, Minze, Chili und Limettensaft gehört?

Es werden auch hessische Tapas-Variationen angeboten, sodass du dich gleich durch mehrere regionale Leckereien probieren kannst. Von Frankfurter Krake über Matjes Hausfrauenart bis hin zu Handkäse mit Schmand: Die kleinen Appetithäppchen sind der ideale Start, um die hessische Küche zu erkunden.

Wie der Name eventuell schon verrät, hat unsere nächste Empfehlung – Freitagsküche – tatsächlich auch nur freitags geöffnet. Für einen Wochenendtrip ist dies jedoch genau passend. Und ein Besuch lohnt sich auf alle Fälle, da dich in dem Lokal eine ganz besondere Atmosphäre erwartet. Künstlerinnen und Künstler untereinander, aber auch andere Kulturschaffende und Reisende treffen sich gern in der Freitagsküche, um sich auszutauschen.

Die Gastgeber selbst bezeichnen das Lokal nicht als Restaurant, sondern vielmehr als einen sozialen Treffpunkt, an dem Ausstellungen und Aufführungen mit gemeinsamem Essen und Getränken verbunden werden. So kannst du neben Kunst und Kultur Köstlichkeiten schlemmen.

Übrigens gibt es zu jedem Freitags-Event ein neues Menü. Von gebratenen Austernpilzen über Tomatensalat mit Fenchel bis hin zu Salsiccia mit Aubergine und Halloumi vom Grill: Die Gerichte werden jedes Mal neu konzipiert und überzeugen mit einer internationalen Vielfältigkeit.

Elaine’s Greenhouse

Nicht weit entfernt von der berühmten Goethestraße in Frankfurt hat das Elaine‘s Greenhouse seine Location. Wer zum Essen oder auf einen Drink in die Tagesbar kommt, wird schon beim Anblick begeistert sein, denn das Lokal hat eine beeindruckende Architektur, die vor allem die Herzen von Pflanzen-Fans höherschlagen lässt.

Die grüne Oase inmitten der Stadt bietet reichlich Platz, um sich eine Auszeit zu gönnen. On top kannst du unter anderem zwischen frischen Gerichten wie Auberginen-Carpaccio, Kürbissuppe oder Tomaten-Avocado-Gurken-Tatar wählen, um deinen Hunger zu stillen.

Gibt es etwas Schöneres, als zwischen zahlreichen Pflanzen dem Städtetrubel zu entkommen und ein Gericht mit einem Drink deiner Wahl zu genießen? Schnapp dir eine eisgekühlte Orangen-Minze-Limonade und genieße das natürliche Ambiente im Greenhouse.

AMP

Wer das nächtliche Treiben Frankfurts erleben möchte, kann auf einen Absacker in die Café-Bar AMP. Am östlichen Rande des Bahnhofsviertels, besser gesagt direkt am Willy-Brandt-Platz, findet sich das Lokal mit futuristischem Design wieder, das dich ein wenig in die Zukunft beamt.

Kantige Möbel und knallige Neonfarben geben der Café-Bar eher eine Club- als Bar-Atmosphäre, dennoch kannst du hier genüsslich dein Bier oder deinen Lieblingsdrink schlürfen. Das Highlight der Bar bildet außerdem die Außenterrasse: Von hier aus kannst du wunderbar den Skyline-Blick genießen.

Von regionalem Bier über alkoholfreie Getränke bis hin zu exklusiven Cocktails: Die Getränkekarte ist vielfältig, sodass du zwischen verschiedenen Optionen wählen kannst. Vielleicht magst du bei deinem Besuch den Basil Highball probieren? Das Getränk setzt sich aus Bombay Sapphire Gin, Basil, Sweet and Sour Mix und Soda zusammen.

Café-Bar-Studio Plank!

Das Café-Bar-Studio Plank! in der Elbestraße – also direkt im Bahnhofsviertel – ist gleich zwei in einem, denn: Tagsüber kannst du gemütlich deinen Kaffee genießen und Süßigkeiten wie Croissants, Muffins und Cookies naschen. Abends verwandelt sich das Café dann in eine Bar mit urbanem Flair.

Fast täglich hast du in der Szene-Bar die Möglichkeit, deinen Abend mit einem Drink ausklingen zu lassen. Das wissen auch die Frankfurterinnen und Frankfurter, weshalb du bei deinem Besuch auf einige Einheimische treffen könntest, die sich hier gern in gemütlicher Atmosphäre versammeln. Übrigens wurde die Café-Bar nach dem berühmten Musikproduzenten und Toningenieur Conny Plank benannt.

