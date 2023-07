Frankfurt entdecken: 5 spannende Routen durch die Stadt

Auf dem Rad, einem Boot oder zu Fuß: Wenn du in Frankfurt zu Besuch bist, dann empfiehlt es sich, die Stadt anhand verschiedener Routen zu erkunden.

So kannst du in wenigen Tagen die Vielfältigkeit der Stadt für dich entdecken und hast von den kulturellen Highlights über historische Besonderheiten bis hin zu erholsamen Spaziergängen in der Natur alles erlebt.

1. Panorama-Bootsfahrt auf dem Main

Wenn du in Frankfurt bist, dann solltest du dir eine Bootsfahrt auf dem Main auf keinen Fall entgehen lassen. Auf dem Wasser treibend lässt sich der Panoramablick nämlich viel besser genießen – abgesehen davon tut eine leichte Brise, gerade im Sommer, außerdem ganz gut.

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann auf zahlreichen Onlineplattformen ein Ticket für eine schwimmende Sightseeing-Tour erwerben. Aber auch in der Stadt selber stehen mehrere Touristeninformationen zur Verfügung, die Tickets für Schifffahrten auf dem Main anbieten. In der Regel befinden sich die Büros am Römer und am Hauptbahnhof.

Wenn du die Frankfurter Skyline mal aus einer anderen Perspektive erleben möchtest, kannst du dies von einem Sightseeing-Schiff aus tun. © Quelle: imago images/Ralph Peters

Eine Fahrt mit dem Boot dauert ungefähr 50 bis 60 Minuten. Dies hängt von der jeweiligen Art der Fahrt ab (Panorama-Bootsfahrt oder Schiffsrundfahrt durch Frankfurt). Dabei kannst du den spektakulären Ausblick auf die Frankfurter Skyline sowie das Museumsufer genießen.

Nebenbei erzählt dir ein Guide außerdem, wie Frankfurt zu Deutschlands Finanzhauptstadt wurde, und teilt Wissenswertes über die beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Stadt mit. Tickets für Erwachsene gibt es bereits ab 13,50 Euro. Für Kinder von sechs bis 14 Jahren kostet die Rundfahrt 8 Euro. Je nach Anbieter kannst du sogar deinen Vierbeiner mitnehmen. Allerdings wird hierfür um einen Aufpreis von ungefähr 4 Euro gebeten.

2. Der Historie auf der Spur: Frankfurts Neue Altstadt erkunden

Neue Altstadt klingt etwas widersprüchlich, findest du nicht auch? Aber genau das erwartet dich, wenn du dich auf den Weg zur Frankfurter Altstadt machst. Hier treffen alte Fachwerkhäuser in verträumten Gassen und die schönsten Sehenswürdigkeiten auf moderne Gebäude. Ein Kontrast, der sich sehen lassen kann. Frankfurt ist nämlich alles andere als nur eine Finanzstadt, in der die größten Banken ihren Hauptsitz haben. Entdecke bei einem Spaziergang die romantische Seite der Stadt.

Über den berühmten Eisernen Steg gelangst du von Sachsenhausen direkt zum Herzstück der Altstadt. Dein erstes Highlight auf dem Weg zur Neuen Altstadt ist der Römer, Frankfurts Rathaus, am Römerberg, dem Rathausplatz. Für viele gilt dieser als einer der schönsten Plätze in Frankfurt und ist somit ein beliebtes Fotomotiv für Besucherinnen und Besucher.

Am gesamten Römerberg findest du außerdem zahlreiche rekonstruierte Fachwerkhäuser, die den Platz in einen romantischen Ort verwandeln. Vom Römer kannst du im Anschluss die Paulskirche besichtigen, die nur zwei Gehminuten entfernt liegt.

Zum Goldenen Lämmchen: Rekonstruierte Bürgerhäuser treffen auf moderne Neubauten. © Quelle: imago images/imagebroker

Über die Braubachstraße gelangst du anschließend zum Kern der Neuen Altstadt, wo unter anderem der Kaiserdom Sankt Bartholomäus steht. Hier kannst du, wenn du Lust hast, die 66 Meter hohe Aussichtsplattform besuchen und einen faszinierenden Blick auf die Stadt genießen.

Grundsätzlich ist es am besten, wenn du dich bei deinem Spaziergang durch die Neue Altstadt einfach treiben lässt. Sowohl die Braubachstraße als auch die Straße Hinter dem Lämmchen zeigen Gebäude aus dem 14. bis 18. Jahrhundert.

3. Entlang der besten Apfelweinlokale

Traditionell wird das hessische Nationalgetränk „Ebbelwoi“ (Apfelwein) auch in Frankfurt serviert. Egal ob im Herbst oder Sommer: Frankfurterinnen und Frankfurter genießen es sehr, im urigen Lokal oder in einem gemütlichen Biergarten bei einem Glas Apfelwein zusammenzukommen, um den Abend gemeinsam ausklingen zu lassen. Doch wo gibt es eigentlich den besten Ebbelwoi?

Auf der Route von Bornheim nach Alt-Sachsenhausen begegnen dir einige traditionsreiche Apfelweinwirtschaften, deren Geschichten sogar bis weit in das 16. Jahrhundert zurückzuführen sind. Starte am besten im Gasthaus Der Buchwald. Hier werden gleich mehrere verschiedene Apfelweine frisch vom Fass angeboten, die von der Kelterei Stier aus Maintal stammen. Hier finden Apfelweinanfängerinnen und -anfänger sowie Apfelweinprofis genau den passenden Tropfen für sich.

Wenn es auf deiner Route weiter geht, gelangst du in nur fünf Gehminuten zur Wirtschaft Apfelwein Solzer in Bornheim. Das Gasthaus wird inzwischen in fünfter Generation geführt und keltert den Wein sogar selbst. Obendrein werden hausgemachte Gerichte wie Original Frankfurter Grüne Soße oder Handkäs serviert.

Vom Apfelwein Solzer geht es weiter Richtung Alt-Sachsenhausen, denn dort erwartet dich das Ebbelwoi-Paradies. Zu Fuß dauert es circa 40 Minuten, allerdings kannst du die Strecke auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auf circa 20 Minuten verkürzen.

Einmal angekommen hast du die Qual der Wahl: An jeder Ecke befindet sich eine Apfelweinwirtschaft, weshalb Alt-Sachsenhausen auch Ebbelwoi-Viertel genannt wird. Unser Tipp für deinen nächsten Halt: das Traditionslokal Apfelwein Dax. Auch hier bekommst du Ebbelwoi aus eigener Produktion und kannst bei gutem Wetter im gemütlichen Innenhof Platz nehmen.

4. Entlang des Mains

Für einen entspannten Spaziergang entlang des Mains empfehlen wir dir, am beliebten Orange Beach zu starten. Je nachdem, zu welcher Uhrzeit du losgehen möchtest, kannst du dich in dem Biergarten dort noch einmal mit einem Getränk versorgen und dann über die Alte Niederländer Brücke die Uferseite wechseln. Im Stadtteil Niederrad ist es dir so möglich, direkt am Wasser entlangzugehen und den Booten bei ihrer Überfahrt zuzuschauen.

Grundsätzlich lässt sich die Route als einfach einstufen, da der Weg überwiegend flach abläuft. Bis zum Eisernen Steg sind es ungefähr fünf Kilometer und der Spaziergang dorthin dauert bei lockerem Tempo circa eine Stunde.

Nachdem du die Uferseite gewechselt hast, geht es zunächst am berühmten Frankfurter Yachtclub vorbei und dann weiter in Richtung des historischen Schiffes „Möve“ – auch „Natur Ship MS Heimliche Liebe“ genannt. Hierbei handelt es sich um ein Naturschiff, das im alten Schleusenbecken als Biotop dient und verschiedenen Tierarten Zuflucht bietet.

Vom Biotop geht es dann weiter Richtung Sachsenhausen, erst am Universitätsklinikum Frankfurt vorbei und dann bis zum Museumsufer – einem der vielfältigsten Museumsstandorte der Stadt. Wenn du Lust hast, kannst du deine Route hier bereits beenden und dich einer der vielen Ausstellungen hingeben. Im Museum Giersch der Goethe-Universität erwarten dich Wechselausstellungen zu den Themen Kunst, Kultur und Wissenschaft mit besonderem Fokus auf die Rhein-Main-Region.

Falls du lieber weiter spazieren magst, dauert es nur noch knapp 15 Minuten bis zum Eisernen Steg, wo ein wunderschöner Ausblick auf die Skyline Frankfurts auf dich wartet.

5. Raus ins Grüne

Der Frankfurter Stadtwald ist circa 30 Minuten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln vom Hauptbahnhof entfernt. Mit dem Auto dauert es nur zwölf Minuten, bis du in der grünen Oase angekommen bist.

Mit seinen rund 5000 Hektar ist der Stadtwald der größte innerstädtische Forst Deutschlands und bietet somit genügend Fläche, um die Seele bei einem Spaziergang baumeln zu lassen. Erholungssuchende können sich auf dem 450 Kilometer langen Wegenetz kleinere oder größere Routen zum Spazierengehen, Wandern, Joggen oder Radfahren aussuchen.

Für eine knapp 8,5 Kilometer lange Strecke empfehlen wir dir, am Goetheturm zu starten. Der Aussichtsturm ist ein echtes Highlight und wurde nach dem Frankfurter Dichter Johann Wolfgang von Goethe benannt. 2017 ist er leider wegen Brandstiftung niedergebrannt, allerdings wurde er in den Folgejahren wieder aufgebaut, sodass Besucherinnen und Besucher wieder hoch auf den Aussichtsturm gehen können.

Goetheturm im Stadtwald: In 40 Metern Höhe genießt du eine tolle Aussicht. © Quelle: imago images/Jan Huebner

Vom Goetheturm geht es weiter Richtung Maunzenweiher. Hier kannst du in ruhiger Atmosphäre die Umgebung genießen und die Natur betrachten. Fun Fact: Seinen Namen verdankt der Weiher vermutlich den Lauten der Wildkatzen, die damals in dem Waldgebiet beheimatet waren.

Vom Maunzenweiher geht es dann knapp 4,4 Kilometer weiter bis zum Jacobiweiher, dem größten Teich im Stadtwald. Den Abschluss deiner Route bilden die letzten 2,2 Kilometer bis zur Buchscheer Apfelwirtschaft. Hier hast du die Möglichkeit, dich mit traditionellen Gerichten wie zum Beispiel Handkäs‘ mit Musik, dem Vesperteller oder angemachtem Brie mit Quark zu verwöhnen und den köstlichen Apfelwein aus eigener Kelterei zu probieren – der perfekte Abschluss deines Spazierganges.

