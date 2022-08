Verkehrschaos am Wochenende: Staus im Süden – Bahn-Probleme im Norden

Süddeutschland startet in die Ferien. Im Norden kommen die ersten Reiserückkehrer wieder an: Am Wochenende bildeten sich auf vielen Straßen lange Staus. Der Bahnverkehr lief vor allem im Nordwesten chaotisch. Im Raum Göttingen sorgten Bombenentschärfungen für Ausfälle.