5 Städte in Südfrankreich, die auf die Bucket List gehören

Es muss nicht immer Nizza sein: Im Süden Frankreichs triffst du auf eine ganze Reihe von sehenswerten Städten mit mediterranem Flair und einer ganzen Fülle von Sehenswürdigkeiten und Gaumenfreuden, die nur darauf warten, entdeckt zu werden.

Als Ausgangspunkt für einen Städtetrip per Zug oder mit dem Auto eignet sich beispielsweise Montpellier. Die viertgrößte Stadt Frankreichs liegt nur wenige Kilometer von der Mittelmeerküste entfernt in der Region Okzitanien. Sie hat einen Flughafen, von dem dich ein Shuttle-Bus in gut 20 Minuten ins Zentrum bringt. Außerdem punktet die Metropole mit einer guten Bahnanbindung, um in Frankreich weiter herumzureisen.

Der reisereporter verrät dir, warum du sowohl diese Stadt als auch vier weitere Orte auf keinen Fall verpassen solltest.

Das Aquädukt Pont du Gard bei Nîmes gehört bei einer Reise durch Südfrankreich auf die Bucket List. © Quelle: imago images/Elena Elisseeva

Montpellier

Montpellier ist eine lebendige Universitätsstadt voller spannender Geschichte. Die Altstadt ist geprägt von einem Netzwerk aus kleinen, teils mit Girlanden geschmückten Gassen mit vielen Boutiquen. Wenn du dich durch die Straßen hindurchschlängelst, kommst du an großen, beigefarbenen Gebäuden mit hohen Fenstern vorbei, die fast immer mit kleinen Balkonen versehen und mit Pflanzen begrünt sind. Du findest dazwischen zahlreiche Plätze und Souvenirläden vor sowie einer Unmenge an Bars und Restaurants in jeder Preisklasse.

Alleen mit Palmen und Platanen führen zu den größeren Plätzen, wie dem Place de la Comédie, dem Hauptplatz der Stadt, der umrahmt ist mit historischen Gebäuden und Cafés. Vor der prächtigen Oper am Kopf des Platzes steht der schmucke Brunnen der drei Grazien. Das Wahrzeichen Montpelliers ist jedoch die mächtige Kathedrale Saint-Pierre.

Nicht ohne Grund wird der Dom auch Fort Saint-Pierre genannt: Dank der vier gigantischen, kegelförmigen Türme an den Ecken des Kirchenschiffs sowie seinen dicken Mauern und Zinnen wirkt der gotische Bau eher wie eine Festung als eine Kirche.

Namensgeber des Place de la Comédie ist die Opéra Comédie. © Quelle: Lena C. Stawski

Ein weiteres Highlight der Stadt ist der Triumphbogen Porte du Peyrou, der auf den gleichnamigen Stadtplatz, die Promenade du Peyrou, führt. Im Rahmen einer Stadtführung, die du auf Französisch oder Englisch bei der Tourist-Information buchen kannst, ist der Triumphbogen sogar zu besteigen.

Eine geführte Tour lohnt sich außerdem, weil du dann auch in Innenhöfe gehst, die du sonst nicht zu Gesicht bekommst. Außerdem erfährst du so mehr über die Geschichte der Stadt. Und du kannst einen Blick in die Mittelalterliche Mikwe, ein historisches jüdisches Bad, werfen.

Vom Triumphbogen dagegen hast du eine schöne Aussicht auf die Altstadt und die mit Platanen begrünte Promenade du Peyrou, in deren Zentrum eine Statue von Ludwig XIV. steht. Am Ende des Platzes befindet sich schließlich ein kleines, romantisches Wasserschlösschen, das Château d‘eau du Peyrou, von dem du einen super Blick auf das imposante Aqueduc de Saint-Clément erhältst.

Wenige Minuten vom Platz und die Straße hinunter triffst du auf den Jardin des Plantes de Montpellier. Der kleine, aber hübsche Botanische Garten mit Orangerie ist der ältestes Frankreichs.

Auf der Promenade du Peyrou kannst du unter schattigen Bäumen flanieren und die Aussicht vom Wasserschloss auf das Aquädukt genießen. © Quelle: imago images/José Antonio Moreno

Ein absolutes Must-see für ist zudem das berühmte Kunstmuseum Musée Fabre. Es wird als eines der bedeutendsten Museen Europas gehandelt und beherbergt eine umfassende Sammlung an Kunstwerken von der Renaissance bis zur Gegenwart. Darunter ist auch eine beeindruckende Kollektion flämischer und niederländischer Gemälde.

Wenn du auf moderne Architektur stehst, solltest du einen Spaziergang durch das Stadtviertel Antigone unternehmen, das im neo-klassizistischen Stil errichtet ist. Es führt bis an das Ufer des Flusses Lez, an dem neben anderen ungewöhnlich aussehenden Gebäuden auch der Wohnblock Arbre Blanc steht, der wie ein weißer Baum aussieht und Erwähnung in zahlreichen Architekturmagazinen findet.

In Montpellier kannst du locker bis zu drei Tag verbringen – vor allem, wenn du noch einen Abstecher an die Küste planst oder eines der zahlreichen Weingüter oder die sogenannten Folies, wie Schlösschen wirkende Landhäuser, in der Umgebung Montpelliers besuchen magst.

Das Gebäude Arbre Blanc (rechts) im Stadtteil Port Marianne wurde von Fujimoto entworfen. Der Glaskasten (links) ist das Hôtel de Région de Montpellier, in dem sich der Regionalrat befindet. © Quelle: Lena C. Stawski

Nîmes

Von der Station Montpellier Saint Roch aus fährst du mit dem Schnellzug keine 30 Minuten bis nach Nîmes und nach Nordosten ins Landesinnere. Mit dem Auto bist du auf den 60 Kilometern Strecke, die die Städte trennt, etwa eine Stunde unterwegs.

Nîmes hat sich als Geburtsstätte der Jeans einen Namen gemacht. Denim kommt aus dem Französischen und heißt übersetzt „aus Nîmes“ („de Nîmes“). Der indigoblaue Baumwollstoff Serge de Nîmes stammt ursprünglich von dort. Die Hauptstadt des Départements Gard, in der man sich bei einem trockenen Mistral-Wind, der die Palmen zum Rascheln bringt, so richtig mittelmeerisch fühlt, hat aber noch viel mehr zu bieten:

Nîmes war nämlich wichtiger Außenposten im Römischen Reich. Das bezeugen zahlreiche Monumente bis heute. Zu ihnen gehören:

das Amphitheater Arènes de Nîmes , in dem du eine Tour per Audioguide machen solltest, um mehr über die Spielstätte und Geschichte der Stadt zu erfahren,

der Tempel Maison Carrée , der das älteste gallo-romanische Monument in Frankreich ist und sich inmitten des Stadtzentrums befindet, oder

das berühmte Aquädukt Pont du Gard , außerhalb von Nîmes, in Vers-Pont-du-Gard.

Maison Carree. © Quelle: Lena C. Stawski

Bei einem Besuch der Stadt solltest du auch den Turm Magne besuchen. Er liegt über der grünen Lunge der Stadt, dem Fontänen-Garten, auf einem Hügel und bietet eine wunderbare Aussicht. Am Fuße der Fontänen-Gärten, zu denen vom Zentrum aus ein idyllischer Quai führt, findest du auch den historischen Tempel der Diana. Die gesamte Grünanlage ist ein wahrhaft magisches Plätzchen und lädt zum Verweilen ein.

Bei einem Spaziergang durch die Altstadt begegnen dir immer wieder kleine Highlights, wie beispielsweise ein hübsches Pfarrhaus aus dem 16. bis 17. Jahrhundert mit Renaissance-Elementen an der Fassade. Du solltest auch einen Blick in die nahe gelegene Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor werfen, am Porte Auguste vorbeispazieren und, wenn genügend Zeit bleibt, auch das neue, sehr moderne Musée de la Romanité gleich gegenüber dem Amphitheater besuchen. Dank einer Vielzahl an Schildern und QR-Codes an allen wichtigen Sehenswürdigkeiten kannst du leicht mehr über die Bauten und die Stadt erfahren.

Das Amphitheater soll eins der besterhaltenen römischen Monumente der Welt sein. Noch heute finden darin Shows statt. © Quelle: Lena C. Stawski

Avignon

Avignon war einst die päpstliche Residenz. Von Nîmes kommst du mit dem Zug in etwa 40 Minuten zur Station Avignon Centre. Von dort hast du es nicht weit bis in die gut erhaltene Altstadt mit dem berühmten Papstpalast im Zentrum.

Für eine Besichtigung der Weltkulturerbestätte solltest du ein Zeitfenster reservieren, online oder mithilfe des Personals in der Tourist-Information. Mit einem Histopad (ausschließlich Touch-Tablet) kannst du Räume des größten gotischen Palasts auf eigene Faust erkunden und dank VR-Technik zum Leben erwecken. Wenn du schon einmal in dem riesigen Palast bist, solltest du auch eine Besichtigung der päpstlichen Gärten erwägen, die du gemeinsam mit der Avignon-Brücke in einem Kombi-Ticket buchen kannst.

Die Brücke Pont Saint-Bénézet wurde dank des Kinderliedes „Sur le pont d‘Avignon“ weltbekannt und ist das legendäre Wahrzeichen der Region. Von der einst prächtigen Rundbogenbrücke ist heute nur noch ein kleines Stück erhalten, das in die Rhône hineinreicht.

Die Brückenreste wirken auf den ersten Blick recht unspektakulär. Allerdings kann man bei einem Besuch mit einem sehr interessanten Multimedia-Audioguide (auch auf Deutsch erhältlich) mehr über die Legende der Brücke, ihre Bauweise sowie die Geschichte der Stadt erfahren und eine interessante kleine Ausstellung besichtigen. Du solltest Kopfhörer für das Gerät mitbringen.

Avignons Wahrzeichen ist die Brücke Pont Saint-Bénézet. © Quelle: imago images/samott

Von der Brücke hast du eine schöne Aussicht über den Fluss. Wenn du lieber einen Ausblick von weiter oben präferierst, solltest du hinter dem Papstpalast den Hügel im Park Rocher des Doms besteigen. Wenn du keinen Zeitdruck hast, lohnen verschiedene Spaziergänge durch die Altstadt, wie die Museums-und-Stadtpalais-Tour, bei der du an verschiedenen Museen vorbeikommst. Darunter sind beispielsweise das kleine und kostenfreie Museum Calvet, das sich in einem schönen Stadtpalais befindet, oder auch der Collection Lambert.

Im Stadtteil Villeneuve-lès-Avignon triffst du auf der Tour „Kulturpause“ auf den mittelalterlichen Turm Philippe-le-Bel. Du kommst an einem schmucken Kartäuser-Kloster vorbei sowie dem Fort Saint-André mit der dahinter liegenden Abtei. Die „bemerkenswerten“ Gärten der Abtei („Jardin remarquable“) mit mediterranen Pflanzen und Olivenhainen bieten vom Berg Andaon einen herrlichen Panoramablick auf den Papstpalast von Avignon.

Kannst du dich davon losreißen, kannst du mit dem Zug von der Bahnstation Avignon Centre nach Avignon TGV fahren und ab dort innerhalb von etwa eineinhalb Stunden im Schnellzug bis nach Lyon Part-Dieu reisen.

Annecy

Diese mittelalterliche Stadt liegt im Südosten Frankreichs in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Mit dem TER kannst du sie in etwa zwei Stunden von Lyon Part-Dieu aus erreichen. Die Bahn hat auf dem Weg in die Berge etwas zu kämpfen, mit dem Auto bist du daher ausnahmsweise etwas schneller unterwegs und kommst in 1,5 Stunden ans Ziel.

Wegen ihrer Wasserstraßen ist Annecy auch als Venedig der Alpen bekannt. Ein Bummel durch die lebhafte Altstadt ist daher ein absolutes Muss. Aber auch eine Bootstour auf dem See, über dem Berge, Burgen und Märchenschlösser aufragen, solltest du unbedingt einplanen.

Der Palais de l’Ile gehört zu den meistfotografierten Monumenten der Seestadt. © Quelle: Lena C. Stawski

Zu den Highlights in der Altstadt zählen nebst zahlreichen interessanten Kirchen der Palais de l‘Ile, der auf einer Insel im Fluss Thiou liegt, das Château d‘Annecy mit super Ausblicken auf die Stadt und die Brücke Pont des Amours direkt am Seeufer.

Lyon

Lyon, die vielfältige und lebendige Stadt im Südosten des Landes, solltest du dir auf keinen Fall entgehen lassen. Kultur- und Kulinarikfans kommen hier voll auf ihre Kosten.

Die französische Großstadt liegt sehr idyllisch an und zwischen den Flüssen Saône und Rhône. Die bemerkenswerte Uferlandschaft sollte auf jeden Fall bei einer kommentierten Bootsfahrt bewundert werden. Touren auf der Saône bietet beispielsweise Les Bateaux Lyonnais an. Vom Quai des Célestine geht es vom historischen Teil der Stadt in den modernen Part.

Du kannst sowohl bunte historische Handelshäuser bestaunen, die auf den italienischen Einfluss auf die Stadt hindeuten und einen Italien-Urlaub-Flashback auslösen, als auch futuristische Gebäudekomplexe vom Wasser aus bestaunen.

Der Orange Würfel im postindustriellen Stadtteil La Confluence ist auf jeden Fall ein Blickfang. © Quelle: Lena C. Stawski

Im Stadtviertel La Confluence auf der zwischen den Flüssen gelegenen Halbinsel Presqu‘île findest du neben dem Grünen, Orangen und Schwarzen Würfel eine Reihe von Meisterwerken moderner Archetektur. Auch das Shoppingcenter der Stadt sowie das auffällige Musée des Confluences liegen auf dem Eiland, ebenso der zentraler Treffpunkt in Lyon, der Place Bellecour.

Der Platz ist auffällig wegen seiner roten Farbe und Größe. Er soll sogar einer der größten Plätze Europas sein. Dort findest du auch ein eindrucksvolle Reiterstandbild von König Ludwig XIV. sowie zahlreiche Geschäfte, Cafés und Restaurants sowie die Tourist-Information.

Über dem Platz thront die beeindruckende Basilika Notre-Dame de Fourvière. Sie liegt zwar nicht mehr auf der Halbinsel, sondern auf der anderen Flussseite der Saône hoch über der Altstadt im Viertel Vieux Lyon, sie ist aber dank ihrer Größe bereits von der Halbinsel aus zu sehen, über beide Flüsse führen hübsche Fußgängerbrücken. Von der Passerelle du Palais de Jusitice in der Nähe des Bootsanlegers läufst du direkt auf das von mächtigen Säulen geprägte Justizgebäude zu und bis direkt in die Altstadt.

Nimm dir anschließend Zeit, um die charmante Altstadt, die zum Unesco-Weltkulturerbe gehört, zu erkunden, schlendere durch die engen Gassen und bewundere dabei die Renaissance-Architektur. Auch die Kathedrale Saint-Jean solltest du besuchen. Ein besonderes Highlight ist dort eine kunstvolle, astronomische Standuhr.

Die Aussicht von der Basilika auf die Kathedrale und den Fluss auf der Halbinsel ist ein Traum. © Quelle: Lena C. Stawski

Willst du den steilen Hügel zur Basilika Notre-Dame de Fourvière zu Fuß besteigen, dann bietet es sich an, die Treppenaufgänge in den schattigen Rosengärten zu nutzen. Es fahren aber auch Busse zum Plateau. Der Aufstieg lohnt. Von den Aussichtsplattformen hast du einen atemberaubenden Blick auf die Stadt. Du solltest auch die Basilika besuchen, in der sich wunderschöne, bunte Wandmalereien befinden.

Auf dem Hügel findest du auch zwei historische, römische Theater, die du kostenlos besichtigen kannst. Der Ort ist auch bei den Einheimischen beliebt, die sich auf den Wiesen vor den Ruinen entspannen und die Aussicht genießen. Gegenüber der Altstadt liegt das historische Viertel Croix-Rousse auf einem Hügel: Es war einst das Zentrum der Seidenindustrie. Von dort kannst du den Blick auf die Altstadt und die Basilika genießen.

In dem alternativeren Künstlerviertel Lyons befinden sich auch die sogenannten Murs Peins: Das sind Häuserwände, die überlebensgroß bemalt wurden und entweder die Stadtgeschichte oder den Lebensalltag der Lyoner wiedergeben. „La Fresque des Canuts“ ist sogar die größte bemalte Wand Europas und repräsentiert das Viertel Croix-Rousse.

Das Gemälde „Fresque des Canuts“ ist eines von vielen „Grafites“, welche die Hauswände in Lyon schmücken. © Quelle: Lena C. Stawski

Lyon ist auch für seine traditionellen Bouchons bekannt, gemütliche Restaurants, die typische Lyoner Gerichte servieren. Zu ihnen zählen lokale Spezialitäten wie Saucissons (Rohwürste), das Kloßgericht Quenelles oder auch das französische Nationalgericht Coq au Vin. In den Cafés werden zudem zahlreiche süße Delikatessen angeboten, beispielsweise Brioche au Praliné mit gebrannten, rosa gefärbten Mandeln.

Besuche auch die berühmte Markthalle, Les Halles de Lyon-Paul Bocuse, um die kulinarischen Köstlichkeiten von Lyon zu entdecken. Hier findest du eine Vielzahl von frischen Lebensmitteln, Käse, Fleisch oder Fisch.

Ein Nickerchen gefällig? Dann entspanne dich im Parc de la Tête d‘Or, der als einer der größten innerstädtischen Parks Europas gilt. Genieße einen Spaziergang um den See, besuche den Zoo oder erkunde den Botanischen Garten, bevor die nächste tolle Stadt schon auf dich wartet.

Hinweis: Südfrankreich im engeren Sinne umfasst die Verwaltungsregionen Provence-Alpes-Côte d‘Azur, Okzitanien sowie einen Teil der Nouvelle-Aquitaine und den Süden der Auvergne-Rhône-Alpes. Wir beziehen uns hier im Text auf die weiter gefasste Definition, in deren Sinne auch der Rest von Auvergne-Rhône-Alpes und der größte Teil des übrigen Nouvelle-Aquitaine (südlich der Poitou-Schwelle und La Rochelles) sowie die Insel Korsika zu Südfrankreich gezählt werden.

