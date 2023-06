Gastro-Guide: Das sind die besten Restaurants und Bars in Köln

Kölsche Kost oder doch lieber Fine Dining? Den Restaurant-Möglichkeiten der Domstadt in Nordrhein-Westfalen sind keine Grenzen gesetzt. Auch in Sachen Bars weiß die Stadt ihre Besucherinnen und Besucher zu verwöhnen. Doch wo isst es sich am besten und wo bekommst du das beste Bar-Erlebnis? Der reisereporter hat sich auf die Suche gemacht, und das sind unsere Empfehlungen:

Max Stark

Es wird urig und romantisch zugleich: Die Gaststätte Max Stark ist so beliebt, dass du ohne Reservierung nur mit viel Glück einen Tisch bekommst. Kein Wunder: Hier bekommst du Brauhaus-Kost vom Feinsten serviert, und das wissen auch die Kölnerinnen und Kölner.

On top erlebst du das kölsche Flair, was deinen Besuch erst recht abrundet. Klingt nach dem perfekten Ort, um deine Köln-Reise mit Köstlichkeiten zu vervollständigen.

Du findest das Max Stark im Kunibertsviertel, besser gesagt unter der Adresse Unter Kahlenhausen 47 in 50668 Köln. Nach einem Spaziergang am Rhein könnte das dein nächster Stopp für Himmel un Ääd, Reibekuchen, Schnitzel und Co. sein.

Haus Unkelbach

Im Haus Unkelbach finden wirklich alle Besucherinnen und Besucher etwas zum Schlemmen, denn: Neben deftigen Klassikern wie Speckpfannkuchen, Käsespätzle und zahlreichen Fleischgerichten werden ebenso Gerichte für Veganerinnen und Veganer angeboten. Von Schnitzel über Knödel bis hin zu Maultaschen: Die veganen Gerichte werden aus rein pflanzlichen Zutaten zubereitet. Gutbürgliche Küche am Puls der Zeit, wie wir finden.

Auch köstliche Spargelgerichte werden jedes Jahr passend zur Saison angeboten, sodass viele Gästinnen und Gästen ihren Weg ins Haus Unkelbach finden. Ein absoluter Pluspunkt ist zudem der Biergarten. Hier kannst du vor allem im Sommer ein kühles Kölsch und die leckeren Gerichte mit Freundinnen und Freunden genießen.

Die Gaststätte findest du an der Luxemburger Straße im Kölner Stadtteil Sülz.

Hans und Franz

Wusstest du, dass es in Köln insgesamt 13 Sterne-Restaurants gibt? Außerdem sind da noch zahlreiche Fine-Dining-Restaurants, die zwar nicht mit dem Michelin-Stern ausgezeichnet wurden, aber dennoch erstklassige Gerichte servieren.

Das Hans und Franz in der Herbrandstraße in Ehrenfeld ist ein Beispiel dafür. Die Restobar bietet feine internationale Mezze an und kennt sich in Sachen Weine und Aperitifs bestens aus. Sie ist bekannt für ihre saisonale, regionale und moderne Küche und wechselt viermal im Jahr ihre Karte, um stets mit den Jahreszeiten zu gehen.

Im Keller des Hans und Franz erwartet dich außerdem noch ein Highlight: Dort kannst du mit bis zu 15 Personen in einem eigenen Raum mit Kegelbahn feiern und die feinen Köstlichkeiten der Restaurant-Bar genießen.

Henne Weinbar

Mitten in der Kölner Stadt findest du die Henne Weinbar. Hier ist voll und ganz dir überlassen, ob du dich nur durch die auserlesene Weinkarte probierst oder die kulinarischen Highlights der Speisekarte wie bergische Forelle oder saisonale Spargelgerichte on top dazubestellst. Die Weinbar ist in beidem ausgezeichnet.

Im Sommer kannst du es dir mit einem Glas Wein im Innenhof gemütlich machen und wunderbar den Abend ausklingen lassen. Falls du unter der Woche tagsüber in Köln bist, lohnt sich auch ein Abstecher in die Weinbar, denn es werden zur Mittagszeit kleine Gerichte angeboten.

Du kannst das Restaurant von montags bis samstags von 12 bis 24 Uhr besuchen.

Bar Suderman

Wer Lust auf eine Bar mit Veedel-Atmosphäre hat, ist im Sudermans genau richtig. Die Bar befindet sich im schönen Agnesviertel und würde den perfekten Abschluss deiner Tour durchs Viertel bilden. Aus 300 Spirituosen werden hier kreative und köstliche Drinks gezaubert.

Am Wochenende kannst du dich übrigens über unterhaltsame Events mit DJ freuen. Und wer sein Cocktail-Wissen erweitern möchte, kann im Suderman sogar einen Kurs belegen oder an verschiedenen Tastings teilnehmen.

Rosebud-Bar

Nicht weit entfernt vom Party-Trubel auf der Zülpicher Straße findest du in einer Seitenstraße die Cocktailbar Rosebud. Hier trifft das Kölsch auf einen exzellenten Ginger Basil Smash oder einen Whiskey Sour. In der Bar wird nämlich für den richtigen Ausgleich gesorgt, sodass für jede und jeden etwas dabei ist.

Die Rosebud Bar gibt es übrigens schon seit 28 Jahren. Und das merkt man auch an den Gästinnen und Gästen, denn hier trifft sich regelrecht die Welt, um zeitlose – und vor allem bezahlbare – Drinks in gemütlicher Atmosphäre zu genießen. Du hast Lust etwas völlig Neues auszuprobieren? Lass es das Personal gerne wissen und sie kreieren dir einen Drink komplett nach deinen Vorlieben.

