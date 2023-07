Straßburg mal anders: 5 Geheimtipps für deinen Städtetrip

Straßburg hat noch viel mehr zu bieten als die berühmten Sehenswürdigkeiten wie das Münster, die historische Altstadt oder das Kanalviertel La Petite France. Wir haben uns für dich auf die Suche nach ein paar weniger bekannten Schätzen gemacht.

Egal, ob es dich in alternative Stadtviertel, schicke Restaurants, Parks oder Museen zieht – wir haben die passenden Ziele für dich. Am Ende verraten wir dir außerdem, zu welcher Jahreszeit ein Besuch in Straßburg besonders schön ist.

1. Studentenviertel La Krutenau

Altstadt, La Petite France, Europäisches Viertel: Das sind die drei beliebtesten Viertel bei vielen Reisenden. Du kennst das alles schon und willst einen neuen Stadtteil kennenlernen? Dann komm doch mit in Straßburgs Studentenviertel Krutenau im Süden der Grande Île. Es bietet sich als eine ruhige Alternative zur Altstadt an, vor allem wenn du auf der Suche nach einem Café oder Restaurant bist.

La Krutenau ist hipp und lässig und nicht so überlaufen wie die historische Innenstadt. Mit seinen Cafés, Bars und Restaurants gleicht Krutenau einem zweiten Stadtzentrum, in dem es über Tag etwas gemütlicher und abends sehr lebendig zugeht. Wenn du also einen Ort zum Ausgehen suchst, bist du in Krutenau richtig.

Aber auch ein Besuch bei Tageslicht lohnt sich. Denn auch Krutenau ist ähnlich malerisch wie La Petite France an einem Kanal gelegen. Auch dort kannst du viele Fachwerkhäuser bewundern. Krutenau war früher ein Fischerviertel. Heute findest du dort neben Lokalen und Boutiquen einige wichtige Gebäude und Institutionen: die städtischen Bäder, die Kunsthochschule und das Zoologische Museum. Auch gibt es dort viele Hotels und einige günstige Übernachtungsmöglichkeiten.

2. Restaurant Floderer

Du magst es extravagant, möchtest aber gleichzeitig die elsässische Küche kosten? Dann haben wir einen Restaurant-Tipp für dich, der diese beiden Wünsche auf stilvolle Art erfüllt: Wir entführen dich in die Brasserie Floderer. Sie liegt etwas versteckt in einer Seitengasse auf der Grande Île, ist also gar nicht so einfach zu entdecken. Dort bekommst du klassisch elsässisches Essen serviert, Sauerkraut, Kartoffeln, Fleisch, aber auch Muschel- und Fischgerichte. Dazu Wein.

Aber das Beste am Floderer sind die pompösen Räumlichkeiten: Du sitzt in einem großen Saal mit vielen Jugendstil-Elementen und einem beeindruckenden Buntglasdach. Wow, das ist ein bisschen wie eine Reise in eine andere Zeit, umwerfend retro. Das meinen zumindest die Floderer-Fans. Alle anderen würden das Restaurant vielleicht als „in die Jahre gekommen“, „überkandidelt“ und „teuer“ beschreiben. Wir finden, dass ein Besuch in der Brasserie Floderer eine einzigartige Erfahrung ist, die in Erinnerung bleibt.

3. Das Museum Tomi Ungerer

Ein im Vergleich zu vielen anderen Straßburger Museen weniger beachtetes Museum ist das Tomi-Ungerer-Museum in der Villa Greiner. Auf drei Ebenen zeigt es das Werk des französischen Grafikers, Schriftstellers und Illustrators. Tomi Ungerer kam 1931 in Straßburg zur Welt und starb 2019 im irischen Cork. Er galt als ein überaus vielseitiger Künstler, der neben Jugendbuchillustrationen Werbezeichnungen, satirische Zeichnungen und vieles mehr anfertigte.

1975 überließ er seiner Heimatstadt einen Großteil seines Werkes. Heute bewahrt das Museum 11.000 Zeichnungen des Künstlers und 6500 Spielzeuge aus seiner Privatsammlung auf. Darüber hinaus wurde der Bestand durch die Werke weiterer französischer und internationaler Zeichner ergänzt.

Das Museum ist das erste französische Museum, das sich der Illustrationszeichnung des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart widmet. In einigen Werken reflektierte Tomi Ungerer auch seine Heimat, das Elsass. Somit erfährst du im Museum nicht nur viel über die Illustrationskunst, sondern auch mehr über die Region.

Das Museum Tomi Ungerer in Straßburg ist das erste französische Museum für Illustrationskunst. © Quelle: imago images/Hans Lucas

4. Der Garten der zwei Ufer

Er erstreckt sich über zwei Länder: Der Garten der zwei Ufer ist sicherlich nicht der erste Park, den Straßburg-Reisende ansteuern. Der Parc de l‘Orangerie und der Botanische Garten im Zentrum stehen bei einem Städtetrip eher auf dem Programm. Der Garten der zwei Ufer hat aber seinen eigenen Reiz. Er wurde 2004 im Rahmen der Landesgartenschau eröffnet und verbindet die beiden Uferseiten, Kehl und Straßburg, Deutschland und Frankreich, miteinander – und zwar durch eine spektakuläre Brücke: die 387 Meter lange, geschwungene Passerelle des Deux Rives.

Auch der Park selbst bietet einige Höhepunkte: Auf der deutschen Seite kannst du einen 44 Meter hohen Aussichtsturm erklimmen, den Weißtannenturm. Außerdem gibt es einige Kunstwerke zu sehen, Bronzeskulpturen, Kunst an der Plakatwand und den UFO-Pavillon, der 2004 als Ausstellungsgebäude für die Landesgartenschau gebaut wurde.

Hauptattraktion am französischen Rheinufer ist eine 250 Meter lange schräge Mauer, über die Wasser fließt. Auf deren Krone kannst du auch spazieren gehen. Dann gibt es dort einen Planetenweg, einen ehemaligen Bunker und Themengärten von verschiedenen französischen Gärtnern, die immer wieder erneuert werden.

5. Straßburg zur Weihnachtszeit

Straßburg ist hinreißend – und noch hinreißender während der Advents- und Weihnachtszeit. Dann nämlich erscheint die Stadt noch einmal in ganz anderem Glanz, im Lichterglanz. Vom zentralen Place Kléber über die süße Shoppingstraße Rue des Orfévres bis hin zur Rue de Mercière am Münster sind viele Straßen weihnachtlich geschmückt, und zwar auf eine besonders liebevolle, überwältigende Art und Weise, sodass du dich ein bisschen wie in einem Weihnachtsmärchen fühlst.

Dass Straßburg sich „Weihnachtshauptstadt“ nennt, ist also auf keinen Fall unberechtigt. Im Gegenteil: Wenn du Tannengrün, Weihnachtskugeln und Lichterketten liebst, solltest du Straßburg unbedingt in der Weihnachtszeit besuchen. Es ist magisch. Auch bietet die Stadt unzählige Gelegenheiten für dein Geschenke-Shopping. Allerdings: Zur Weihnachtszeit ist in Straßburg wie in vielen Altstädten besonders viel los. Wenn du zwischendurch etwas verschnaufen willst, empfehlen wir dir einen ruhigen, besinnlichen Spaziergang entlang des Quai des Bateliers, von wo du auch einen schönen Blick auf den Münster und den Rohan-Palast hast und den Lichterglanz in Ruhe genießen kannst.

Straßburg bezeichnet sich als „Capital de Noel“ – Weihnachtshauptstadt. Und tatsächlich: Im Dezember gleicht es einer einzigen Weihnachtswinterwelt. © Quelle: imago images/LeonidAndronov

