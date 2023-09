Abseits der Massen: Geheimtipps für Urlaub auf Kos

Diese Insel hat es einfach drauf: Neben kilometerlangen Sandstränden und urigen Dörfern punktet die Insel Kos mit ihrer Geschichte und vielen Sehenswürdigkeiten, die du ganz einfach erreichen kannst, da die Insel sehr kompakt ist.

Abseits der Klassiker locken viele Überraschungen. Ob ein Pfauenwald, ein Geisterdorf oder ein Höhlenparadies: Wir haben die besten Geheimtipps für Kos.

Das Bergdorf Zia

Ein Highlight im wahrsten Sinne des Wortes ist das Bergdorf Zia, das höchstgelegene Dorf der Insel. Auf 300 Meter Höhe steht hier der spektakuläre Blick über die Insel im Vordergrund. Vor allem zur Zeit des Sonnenuntergangs strömen die Touristinnen und Touristen nach Zia, um sich in einer der Tavernen das Naturschauspiel anzuschauen.

Um den Touristenmassen zu entgehen, solltest du daher am frühen Morgen kommen. Dann herrscht mehr Ruhe, denn es haben noch keine Reisebusse das Dorf erreicht. Und du hast die Chance, in Ruhe durch die Gassen zu schlendern.

Eine mit Blumen gesäumte Gasse im malerischen Dorf Zia auf der Insel Kos. © Quelle: imago images/imagebroker

Das Geisterdorf Agios Dimitrios

Im Dikeosgebirge zwischen Kos-Stadt und dem Bergdorf Zia liegt Agios Dimitrios, das als Geisterdorf von Kos bekannt ist. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bestand das Dorf noch aus rund 30 Häusern. Im Laufe der Zeit zogen aber immer mehr Einheimische fort – und Agios Dimitrios lag jahrelang verlassen.

Die Häuser, die zu Ruinen wurden, sind heute sozusagen die Wahrzeichen des Dorfes. Mittlerweile tut sich aber wieder etwas und es gibt auch ein kleines Café. Von der Kirche mit ihrem kleinen Turm hast du einen großartigen Ausblick über die Dikeos- Ebene.

Wanderung auf den Dikeos

Der höchste Berg auf Kos, der Dikeos, ragt auf 846 Meter. Wer sich auf den Gipfel begibt, geht auf der acht Kilometer langen Strecke einem sagenhaften Panorama entgegen. Die Wanderung startet im Bergdorf Zia, Auf- und Abstieg dauern rund zwei Stunden.

Ein Großteil der Wanderung führt oberhalb der Baumgrenze entlang, sodass du immer wieder tolle Ausblicke auf die Insel erlebst. Oben angekommen triffst du auf eine blau-weiße Christus-Kapelle und eine Steinsäule, die den höchsten Punkt der Insel markiert.

Kleine Insel, große Vielfalt: Auf Kos gibt es jede Menge zu entdecken. © Quelle: imago images/MakroBetz

Blue Beach

Im Süden von Kos liegt der Blue Beach, der von weniger Touristen besucht wird, weil er eher abgelegen liegt. Wer hierher kommt, entdeckt eine malerische Kulisse und hat die Chance, ganz alleine in die Wellen zu springen.

Einziger Haken: Der Blue Beach ist so weit ab vom Schuss, dass es keine Cafés, Restaurants oder Toiletten gibt. Für den Badetag hier braucht es also eine gut gefüllte Strandtasche.

Cavo Paradiso Beach

Noch einsamer geht es auf dem Cavo Paradiso Beach zu, der an der Südwestspitze von Kos liegt. Schon der Name verrät, was einen hier erwartet: Cavo Paradiso heißt so viel wie Höhlenparadies.

Der Strand liegt versteckt zwischen Felsen und ist nur zu Fuß erreichbar. Deshalb sind hier auch wenig Touristinnen und Touristen anzutreffen. Wer Einsamkeit im Urlaub sucht und sich alleine auf einer Insel fühlen will, ist hier genau richtig.

Der Cavo Paradiso Beach auf Kos gilt als einer der schönsten Strände. © Quelle: imago images/Jan Wlodarczyk

Surfen am Marmari Beach

Wassersport-Fans kommen auf Kos voll auf ihre Kosten, denn die Windverhältnisse sind ideal. Das liegt am Meltemi, dem Nordwestwind, der hier stetig weht und für einen prima Wellengang sorgt. Deshalb ist die Insel auch bekannt als eines der ältesten Surfreviere der Ägäis.

Surferinnen und Surfer finden im Sommer auf Kos die besten Bedingungen, zum Beispiel an der Nordküste am Marmari Beach oder im Westen am Kohilari Beach, der bei Kitesurferinnen und Kitesurfern berühmt ist.

Tauchen am Paradise Beach

Nicht nur auf dem Wasser geht es auf Kos rund, auch die Unterwasserwelt hält viele Überraschungen bereit. Da das Wasser auf der Insel kristallklar ist, haben Taucherinnen und Taucher oft eine Sichtweite von bis zu 40 Meter.

Wer gerne schnorchelt, entdeckt im östlichen Bereich des Paradise Beach am Bubble Beach ein faszinierendes Naturphänomen: Kleine Luftblasen steigen vom Meeresgrund empor und funkeln vom Sonnenlicht angestrahlt wie Diamanten! Und wer am Strand von Kamariou unter Wasser geht, kann Oktopusse, Lippfische und bunt schillernde Fischschwärme bestaunen.

Felsinsel Kastri

Eine Besonderheit auf Kos liegt direkt vor dem Strand der Basilika Àgios Stefanos: Hier schwimmt eine winzige Felseninsel im Wasser. Viele besichtigen das kleine Eiland mit dem Boot, es macht aber mehr Spaß, die Insel schwimmend und watend zu erreichen.

Auf der Insel liegen die Überreste einer alten Festung, die einst dem Schutz der Bucht vor Feinden sowie Piratinnen und Piraten diente. Außerdem gibt es eine kleine blau-weiße Kapelle, die dem heiligen Nikolaus, dem Schutzpatron der Seeleute, gewidmet ist.

Die kleine Insel Kastri mit ihrer süßen Kirche auf Kos. © Quelle: imago images/imagebroker

Pfauenwald Plaka

Was im ersten Moment aussieht wie ein einfacher Wald, entpuppt sich als Highlight für Tierfans: Denn mitten im Plaka Forest leben jede Menge Pfauen. Bei einer Wanderung durch den Wald triffst du immer wieder auf die Tiere und ihr buntes Federkleid. Mit etwas Glück bekommst du sogar Baby-Pfauen zu sehen.

Gut zu wissen: Auf dem Gebiet des Waldes gibt es zahlreiche Picknicktische, sodass du für eine Wanderung auch ein Picknick einpacken solltest.

Halbinsel Kefalos

Die Halbinsel Kefalos im Westen von Kos gilt als ruhigster Teil der Insel. Wo einst die ältesten Zeugnisse der Besiedlung gefunden wurden, ist heute eine unfassbar schöne Gegend, die nur an wenigen Punkten touristisch belagert wird, zum Beispiel beim Küstenabschnitt am kleinen Hafen Kamri und den Bade­orten Onia und Kampos.

Der größte Teil der Halbinsel ist bergig und nur wenige Straßen durchziehen sie. Deshalb herrschen ideale Bedingungen zum Radfahren, Wandern und für Naturliebhabende – genauso wie für jede und jeden, der abseits der Massen entspannen möchte.

