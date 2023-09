Per Zug durch Europa: Diese Bahnstrecken sind noch Geheimtipps

Die Reiseexperten Adrian Klie und Christoph Streicher vom Reisepodcast Welttournee haben für dich ihre Geheimtipps für die schönsten Bahnstrecken in Europa aufgeschrieben. Die beiden versuchen, so oft es geht mit dem Zug durch Europa zu düsen. Sie kennen auf dem Kontinent wohl so ziemlich jeden Bahnhof und jedes Bordbistro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einsteigen, Türen schließen, der reisereporter-Express startet in den Bahn-Urlaub.

Von Villefranche-de-Conflent nach Latour-de-Carol

Einen Wochenendtrip nach Barcelona hast du jetzt schon oft genug gehabt? Dann ab ins katalanische Hinterland. An der Grenze zu Frankreich düst ein spektakulärer Zug durch die Pyrenäen und überwindet dabei 1000 Höhenmeter. Eine Fahrt mit dem Train Jaune de Cerdagne ist wie eine Zeitreise und vielleicht eine der schönsten Bahnstrecken in Europa.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Mit dem Zug durch die Pyrenäen verspricht eine abwechslungsreiche Strecke. © Quelle: imago images/Andia

Die alten Waggons klappern über die Gleise und im Sommer fahren offene Cabrio-Waggons für die schönsten Aussichten mit. Ein kleines Bergdorf hier, eine romantische Kirche da. Man weiß nie, was hinter der nächsten Kurve auftaucht. Zeit genug für Fotos bleibt immer, denn der Zug fährt nicht schneller als 30 km/h. „Auch die Einheimischen freuen sich, wenn der Zug kommt. Wegen seiner Farbe nennen sie ihn oft Kanarienvogel“, sagt Christoph, der zehn Jahre in Barcelona lebte.

Von Paris an die Côte d’Azur

Eben noch Eiffelturm, jetzt die schönste Küstenregion. Traumhafter aufwachen geht kaum. Der Nachtzug von Paris nach Nizza kommt gegen halb sieben in der Früh in Marseille an und schlängelt sich dann immer entlang der Côte d‘Azur in Richtung Nizza.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die malerische Côte d‘Azur kannst du auch mit dem Zug bereisen. © Quelle: imago images/VWPics

Diese zwei Stunden Fahrt in der Früh sind das Zugticket allein schon wert. Teilweise tuckert die Bahn direkt an der Küste entlang, nur ein paar Jogger oder die Frühschwimmer sind im Bild zu sehen. Danach ist Urlaub angesagt. In Nizza an der Promenade schlendern oder im benachbarten Monaco merken, dass sich die Reisekasse beim Mittagessen am Hafen schneller leert als erwartet.

Von Chur nach Tirano

Es gibt so Zugfahrten, die musst du einfach mal gemacht haben. Die Schweiz reißt ein ziemliches Loch in die Reisekasse, doch wir versprechen, es lohnt sich. Ein echter Geheimtipp für die schönsten Bahnstrecken in Europa ist der Express zwar nicht mehr, aber dennoch jeden Cent wert. Wenn du morgens noch verschlafen in Chur in den Bernina Express einsteigst, kommst du abends mit leuchtenden Augen wieder an.

Der Bernina Express fährt durch die atemberaubenden Landschaften der Schweiz. © Quelle: imago images/CHROMORANGE

196 Brücken, 55 Tunnel, Steigungen bis zu 7 Prozent, Berge, Täler, Seen, Gletscher sind inklusive. Am Zielort wartet zur Mittagspause unter Palmen in Tirano eine echte italienische Pizza, bevor sich der Zug mit den riesigen Panoramafenstern wieder auf den Rückweg macht. „Wer keine Mittagspause in Italien machen möchte, wird auch an Bord versorgt oder man nutzt die Pause auf der Alp Grüm für einen kleinen Kaffee mit Aussicht“, sagt Bahnfan Adrian Klie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Bratislava nach Poprad

Die Slowakei eignet sich perfekt für alle, die Bahnfahren lieben, aber die hohen Ausgaben scheuen. Für rund 30 Euro kann man im Sommer für eine Woche alle Züge des Landes nutzen. Fast wie das 49-Euro-Ticket, nur mit mehr Urlaub. Von Bratislava düst ein Zug mit viel Ost-Charme in die Hohe Tatra. Die höchsten Gipfel der Karpaten laden zum Wandern ein.

Spektakuläre Aussichten gibt es auch bei einer Bahnreise durch die Slowakei. © Quelle: imago images/LeonidAndronov

Braunbären, Luchse und Wölfe sind hier zu Hause. Am besten entdeckt man die Wanderwege im Spätsommer, dann ist man auf den Wegen fast allein und kann die schönsten Farben der Natur genießen. „Schlag den Zuschlag gilt auch hier. Für manche Züge benötigt man eine Extra-Reservierung. Auf die wird man dann lautstark vom Schaffner hingewiesen“, erzählt Adrian.

Von Budapest nach Bratislava

Auch wenn wir die kleinen Restaurant-Waggons der Deutschen Bahn mit veganem Chili con Carne und Café Crema über die Jahre schätzen und lieben gelernt haben, die Bordbistros in Osteuropa sind eine ganz andere Hausnummer. Der Speisewagen in Ungarn versprüht ein Gefühl der Nostalgie und des guten Reisens.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Budapest kannst du mit dem Zug gen Bratislava starten und nostalgische Speisewagen genießen. © Quelle: imago images/ingimage

Die weißen Tischtücher, die bauchigen Weingläser, die kleinen Tischlämpchen zum Anknipsen, die Vorhänge und der Teppichboden machen diesen Ort zu einem Relikt aus einer anderen Zeit. Draußen zieht die Landschaft vorbei, drinnen gibt es Köstlichkeiten vom Grill und das ein oder andere Gespräch mit den Mitreisenden. Man ist fast ein wenig traurig, wenn der Zug pünktlich ankam und man in das Gewusel der Großstadt entlassen wird.

Von Porto nach Pocinho

Schon vor dem Einsteigen wartet die erste Falle. São Bento im portugiesischen Porto ist Hauptbahnhof und Kunstwerk zugleich. 20.000 Azulejos, bunt gestaltete Keramikkacheln, zieren die Schalterhalle. Wer sich vom Anblick losreißen kann, steigt in den Zug, der entlang des Douro-Tals fährt. Immer am Fluss entlang sind die Schienen gelegt. Links und rechts der Strecke türmen sich die Weinberge auf.

Das malerische Douro-Tal lässt sich auch mit dem Zug bereisen. © Quelle: imago images/YAY Images

Aussteigen kann man eigentlich an jedem Bahnhof auf der Strecke. Dann steht eine Verkostung des berühmten Portweins an und mit der nächsten Bahn geht es zurück in die aufregende Stadt Porto. „Wer weiter zum Strand will, steigt am Bahnhof in die gelbe Metro, dann in die blaue und ist fix in Matosinhos. Auch eine Art Bahnfahrt im Urlaub“, weiß Christoph.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Glasgow bis nach Mallaig

Wartest du auch immer noch auf den Brief aus Hogwarts? Das Problem kennen wir. Wenn du trotzdem ein wenig „Harry Potter“-Feeling haben willst, ist die West Highland Line genau richtig. Durch hügelige Landschaften und moosbedeckte Täler kämpft sich der Zug.

Dank „Harry Potter“ die wohl berühmteste Zugbrücke der Welt: das Glenfinnan Viadukt. © Quelle: imago images/Danita Delimont

Mal eben einsteigen ist allerdings nicht, die Fahrt durch Schottland zieht sich ganz schön. Am Ende wartet zwar nicht die Zauberschule, aber die Hafenstadt Mallaig, von der du die Fähre zur Isle of Sky nehmen kannst – auch irgendwie magisch.

Buchtipp

Die zwei Jungs sind nicht nur große Bahn-Fans, sondern auch begeisterte Weltreisende. In ihrem neuen Buch „Auf Welttournee“ berichten sie, wie sie die Welt trotz Vollzeitjobs und mit nur 30 Tagen Urlaub bereisen. In humorvollen Anekdoten erzählen die beiden Freunde und Podcast-Hosts, wie sie es in über 120 Länder geschafft haben, und berichten von großen und kleinen Katastrophen, einmaligen Begegnungen und kuriosen Fortbewegungsmitteln. Nicht nur auf der Schiene in Europa …

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du beim reisereporter.