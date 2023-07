Worüber sich deutsche Reisende im Urlaub am meisten aufregen

Die Sommerferien haben in vielen Bundesländern bereits begonnen. Viele Reisende sind schon am Reiseziel angekommen, andere sehnen sich die ersehnte Auszeit unter Palmen noch herbei. Ob am Meer, in den Bergen, beim Wanderurlaub oder auf Campingtouren, Hauptsache, relaxen und den Alltagsstress hinter sich lassen. So lautet zumeist wohl das Motto.

Ein erholsamer, harmonischer Urlaub, bei dem alles glattläuft – wer wünscht sich den nicht? Wenn da nicht diese gewissen Dinge wären, die einen regelrecht zur Weißglut bringen und das Urlaubs-Idyll stören können. Was auch immer dich nervt, du bist damit nicht allein.

Manche Nerv-Faktoren bringen jedoch eindeutig mehr Reisende auf die Palme als andere. Welche das sind, hat das Beratungsunternehmen PSB Insights im Auftrag der Mobilitätsplattform Uber kürzlich ermittelt.

Dabei sind mehr als 3100 Personen in Europa gefragt worden, was sie am meisten nervt und was ihnen die Reise erleichtern würde. Eine Mehrfachnennung war bei beiden Fragestellungen möglich.

Die meisten Reisenden regen sich über Flugverspätungen auf

Das Flugzeug ist nach dem Auto das beliebteste Verkehrsmittel für die Urlaubsreise. Da überrascht es kaum, dass den ersten Platz der nervigsten Dinge auf Reisen Flugverspätungen belegen: Über die Hälfte der deutschen Reisenden ist von einem verzögerten Urlaubsstart genervt. Am größten war das Flugchaos laut einem aktuellen Ranking im Sommer 2022 übrigens am Frankfurter Flughafen.

Lästig ist es für deutsche Reisende auch, in langen Schlangen an der Sicherheitskontrolle zu stehen, das bringt 46 Prozent auf die Palme. Genauso nervig sind lange Wartezeiten am Flughafen, gefolgt von lauten Kindern im Flugzeug (35 Prozent).

Lange Wartezeiten am Flughafen können echt ätzend sein. © Quelle: imago images/Addictive Stock

Ganz früh oder sehr spät zum Flughafen zu müssen stört 35 Prozent der deutschen Reisenden. Genauso viele Befragte sind genervt, wenn sie einen persönlichen Gegenstand verlieren, gefolgt von einem zu frühen Hotel-Check-out (33 Prozent).

Ein Nerv-Faktor ist der Umfrage zufolge aber auch der Mittelplatz im Flugzeug. Darin „gefangen“ zu sein nervt 26 Prozent der deutschen Reisenden. Ebenfalls 26 Prozent versetzt es in Rage, wenn Passagiere und Passagierinnen ihren Sitz zurücklehnen. Genauso viele regen sich über Gebühren für zu schweres Gepäck auf.

Top 10 der nervigsten Dinge auf Reisen auf einen Blick

1. Flugverspätungen (52 Prozent)

2. Lange Schlangen an der Sicherheitskontrolle (46 Prozent)

3. Lange Wartezeiten am Flughafen (46 Prozent)

4. Laute Kinder im Flugzeug (35 Prozent)

5. Wenn man ganz früh oder sehr spät zum Flughafen muss (35 Prozent)

6. Das Verlieren von persönlichen Gegenständen (35 Prozent)

7. Ein zu früher Hotel-Check-out (33 Prozent)

8. Auf dem Mittelplatz im Flugzeug „gefangen“ zu sein (26 Prozent)

9. Passagierinnen und Passagiere, die ihren Sitz zurücklehnen (26 Prozent)

10. Gebühr für zu schweres Gepäck (26 Prozent)

Uber zufolge gaben 13 Prozent der Befragten auch an, dass sie genervt sind, wenn keine oder zu wenige Sonnenliegen verfügbar sind. Unbeliebt sind im Urlaub auch die Selfiesticks: Mehr als ein Zehntel aller Befragten sagte, dass die ausfahrbaren Teleskopstangen fürs Smartphone stören.

Neue Serviceangebote der Flughäfen machen Reise angenehmer

Die Befragten gaben im Rahmen der Umfrage auch an, was ihren Urlaub angenehmer gestalten könnte. Den ersten Platz belegte mit 48 Prozent die stressfreie Anreise zum Flughafen. Die Option, Check-in- und Check-out-Zeiten selbst zu wählen, empfinden 41 Prozent als Erleichterung. Fast Lanes bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen empfinden 36 Prozent als angenehm.

Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle kannst du inzwischen an einigen deutschen Airports vorab buchen und dir so lange Wartezeiten an den Flughäfen sparen. Zu den Flughäfen zählen unter anderem bereits Frankfurt, Düsseldorf oder Hamburg.

Unter die Top 5 fiel auch das Vorabreservieren von Fahrzeug und Fahrt. Für 32 Prozent der Befragten gestaltet sich das Reisen dadurch entspannter. Dies ist über verschiedene Taxi-Anbieter möglich: Uber-Nutzerinnen und ‑Nutzer können beispielsweise Fahrten zwischen 30 Minuten und 90 Minuten im Voraus bis zum Ende der Sommerreisezeit im Oktober zu einem festen Preis mit dem Tool „Uber-Reserve“ buchen. Aber auch über die Taxi-App „Free Now“ kannst du Fahrten bis zu vier Tage im Voraus bestellen.

Auch Noise-Cancelling-Kopfhörer könnten bei 29 Prozent zu einem angenehmeren Urlaub führen.

Top 5 der Dinge, die das Reisen angenehmer machen, im Überblick

1. Stressfreie Anreise zum Flughafen (48 Prozent)

2. Die Option, Check-in- und Check-out-Zeiten selbst zu wählen (41 Prozent)

3. Fast Lanes bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen (36 Prozent)

4. Vorabreservieren von Fahrzeug/Fahrt (32 Prozent)

5. Noise-Cancelling-Kopfhörer (25 Prozent)

