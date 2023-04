Giftiger Käfer an Nord- und Ostsee: Was Reisende wissen müssen

K.o.-Spiel in Altenholz

Jetzt geht es ans Eingemachte: Die U 19-Junioren des THW Kiel gehören zu den besten acht Nachwuchs-Teams in Deutschland. Auf dem Weg zur deutschen A-Jugendmeisterschaft treffen die Jungzebras im Viertelfinal-Hinspiel am 22. April um 17 Uhr in der Edgar-Meschkat-Halle auf den TSV Bayer Dormagen.